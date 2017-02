Bittere Niederlage trotz starkem Kampf

2-Tore Vorsprung gegen Tabellenzweiten Frankfurt. Aufopferungsvolle Towerstars trotz mehreren Ausfällen.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Löwen Frankfurt 2:3 n.V. (1:0, 1:2, 0:0). – „Alle gemeinsam – keiner allein", zierte ein Spruchband im Ravensburger Fanblock als Reaktion auf eine Aussprache zwischen Fanrat, Teamvertretern und Clubführung. Prompt herrschte zum Anspielbully dieser schweren Begegnung eine besondere Atmosphäre, die sich auch auf das Spiel übertrug. Beherzt gingen die erneut ersatzgeschwächten Towerstars zu Werke, suchten früh den Abschluss und schon mit dem ersten Angriff ließ Vincenz Mayer mit seinem Schuss schrill das Metall der Latte klingeln. Angepeitscht vom Publikum ließen Daniel Schwamberger und und Philipp Schlager nach zwei Minuten die nächste Riesenchance folgen. Dass die Towerstars nach knapp vier Minuten in Führung gehen sollten, hatte sich förmlich abgezeichnet. Die Gäste leisteten sich eine Strafzeit wegen Hakens, im nachfolgenden Powerplay fälschte Jesse Mychan einen Puck flach zur Ravensburger Führung ab. Der frühe Treffer sollte den Towerstars weiteren Auftrieb geben. Mehr und mehr kam aber Frankfurt ins Spiel und die Towerstars konnten sich bei Torhüter Jonas Langmann bedanken, dass sie mit der knappen Führung in die Pause gehen konnten.

Aufgrund einer aus dem Startabschnitt übernommenen Strafzeit konnten die Gastgeber das zweite Drittel in numerischer Überzahl beginnen und nach nur 47 Sekunden brannte zum zweiten Mal der Jubel auf den Rängen auf. Max Brandl war beim ersten Schuss noch am gegnerischen Torhüter gescheitert, doch den Nachschuss verwandelte auf linker Position erneut Jesse Mychan eiskalt und die Towerstars lagen mit 2:0 in Front. Wieder nahmen die Hausherren den mentalen Schwung mit und setzten sich immer wieder stark im gegnerischen Drittel fest. Pech hatte in der 29. Minute der äußerst auffallende Mychan, der mit nur einer Körpertäuschung gleich zwei Gegenspieler aussteigen ließ, der Drehschuss allerdings knapp über das Tor flitzte. Eine bittere Situation, denn knapp zweieinhalb Minuten später kam Frankfurt zum 1:2-Anschlusstreffer. Die Towerstars fanden sich jetzt tief im eigenen Drittel eingeschnürt, kämpften aber verbissen in der eigenen Zone um jeden Zentimeter. Etwas zu harsch ging in der der 39. Minute allerdings Hans Detsch in einen Zweikampf, Hauptschiedsrichter Robert Paule sprach eine Strafzeit aus, welche Löwen Topstürmer Matthew Pistilli aus kurzer Distanz zum 2:2-Ausgleich eindrückte.

Der Schlussabschnitt hatte dann was von Play-off Eishockey. Beide Teams riskierten mehr, trafen aber jeweils auf einen Gegner, der kompakt vor dem eigenen Tor stand und reaktionsstarke Goalies zwischen den Pfosten hatte. Auch jeweils in numerischer Überzahl sollten keine weiteren Treffer fallen und es musste in der Verlängerung der Sieger emittelt werden. Dort war das Spiel aber schon nach 19 Sekunden entschieden. Den Platz bei 3-3 Feldspieler nutzte Pistilli eiskalt und schob die Scheibe zum 2:3-Siegtreffer für Frankfurt ins rechte Eck. Die Towerstars hatten stark gekämpft, mehr war gegen einen geduldigen Tabellenzweiten leider nicht drin.

Tore: 1:0 (03:50) (5:4) Mychan (Detsch, Hauner), 2:0 (20:47) (5:4) Mychan (Brandl, Detsch), 2:1 (31:27) Keussen (Pistilli, Jarrett), 2:2 (39:43) Pistilli (Ratajczyk), 2:3 (60:19) Pistilli (Liesegang, Jaeger). SR: Robert Paule. ZR: 2506.