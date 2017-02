Bibi hinterlässt prima Eindruck

Am vergangenen Wochenende hat ein weiteres Friedrichshafener Nachwuchstalent sein Können bewiesen. Bianca Mihai gehört zu den besten Handballerinnen in Württemberg.

Die 13-jährige Linkshänderin spielt derzeit in der weiblichen C-Jugend-Kooperation der TSG Ailingen und der HSG Friedrichshafen-Fischbach und trainiert dort regelmäßig dreimal die Woche. Zudem nimmt sie an den Wochenenden am Stützpunkttraining der Verbandsfördergruppe in Sigmaringen teil. Vergangenes Wochenende war es so weit: Acht Mädchen der Verbandsfördergruppe Sigmaringen, darunter „Bibi", nahmen an der HVW-Sichtung in Heilbronn teil. Die Mannschaft wurde vom Trainerteam Stefan Grenda und Sebastian Röder begleitet. Neben der Verbandsfördergruppe Sigmaringen traten die Stützpunkte Göppingen, Nellingen und Bietigheim an.

Von Beginn an zeigte Bianca Mihai im Grundspiel „vier gegen vier“ einen großen Zug zum Tor. Mit ihrer linken Wurfhand dominierte sie die rechte Seite. Anschließend unterzog sie sich einigen Leistungstests, bei denen unter anderem die Wurfkraft gemessen wurde. Nachdem diese Tests abgeschlossen waren, traten die Verbandsfördergruppen im normalen Handballspiel gegeneinander an. „Die Mädels waren zwar handballerisch unterlegen, kämpften aber von der ersten bis zur letzten Minute und haben sich insgesamt sehr gut präsentiert“, fasst Sebastian Röder zusammen.

Doch vor allem Bibi hat bei den Sichtern, unter denen HVW-Landeskadertrainer Nico Kiener war, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie wurde zu einem mehrtägigen Lehrgang des HVW-Kaders in der Landessportschule in Albstadt eingeladen und nahm viele bleibende Eindrücke aus diesem Sichtungstag mit.