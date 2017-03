Bezirksliga-Kellerderby in Meckenbeuren

Mit dem TSV Meckenbeuren und der SG Argental treffen am Sonntag zwei abstiegsgefährdete Fußball-Bezirksligateams aufeinander.

Fußball-Bezirksliga: TSV Meckenbeuren – SG Argental (Sonntag, 15 Uhr). – Beide Mannschaften befinden sich mehr oder weniger im Abstiegskampf, die Gastgeber momentan etwas mehr, die Gäste etwas weniger. Beide Mannschaften haben momentan damit zu kämpfen, dass sie selbst ihre Kader nur unwesentlich verändert haben in der Winterpause, während Konkurrenten wie Aulendorf und Haisterkirch mächtig aufgerüstet haben.

„Da sind schon Kracher dabei. Da wird sich das Feld wohl weiter zusammenziehen“, meint Klaus Gimple, Trainer des TSV Meckenbeuren. Das Duell SGA gegen TSVM wurde schon mal in der Vorrunde gespielt. Damals hatte die SG Argental mit 4:2 gewonnen, allerdings wenig glanzvoll, eher durch einen Kraftakt in der zweiten Halbzeit. Drei Tore innerhalb von neun Minuten brachten die Entscheidung. „Mecka hatte schon früh das 1:0 gemacht, wir eine Zeit später den Ausgleich. Je länger die Partie ging, desto stärker wurden wir. Irgendwann sind dann auch die Tore gefallen“, erinnert sich Markus Bucher, der Pressesprecher der SG Argental.

So könnte es für die Gäste weitergehen. Vor allem, weil der Start ins Frühjahr verpatzt worden ist. 2:0 führte die SGA beim SC Unterzeil-Reichenhofen, um am Ende mit 2:7 einzugehen. „Das Spiel war total verrückt, wir konnten uns dieses Ende nicht erklären. Diese Partie brauchen wir jetzt nicht mehr auseinander zu nehmen. Das sollten wir abhaken“, meint Bucher. Das zweite Spiel eine Woche später fiel den widrigen äußeren Umständen zum Opfer. Der Rasen, so Bucher, habe in dieser Woche gedüngt werden sollen, da wäre ein Spiel bei Regen kontraproduktiv gewesen. Es habe also nicht daran gelegen, dass man noch eine Woche Zeit gebraucht hätte, um sich von der letzten Pleite zu erholen, wie schon verschiedentlich angenommen worden sei. Aber auch der TSV Meckenbeuren ist wenig erfolgreich gestartet. „Auch bei uns fehlen die Punkte. Im ersten Spiel hätte wir ein Remis verdient gehabt, den Unterschied hat nur Jakob Schuschkewitz ausgemacht. In Seibranz waren wir schlecht. Da hat keiner Normalform erreicht“, sagt Klaus Gimple.

Personell sieht es bei den Gästen recht gut aus. Nur zwei Spieler, meint Markus Bucher, fallen aus: Florian Hirscher und Marian Rundel. Beide sind verletzt. Auch die Gastgeber müssen auf zwei Spieler zu verzichten, aus privaten Gründen: Sergej Held und Dirk Mathis. Final gehen wir noch auf das Spielfeld in Meckenbeuren ein, das zu den größten in der Region zählt, vielleicht sogar das größte ist. Die Breite beeindruckt. Platz ist reichlich, für viele fast zu viel. Meist sind die Außenbahnen verwaist. Ironisch ausgedrückt: Ein Schäfer und seine Herde könnte den überflüssigen Raum effektiv nutzen. Vita Rationale und Vita Animale würden sich kaum ins Gehege kommen. Wie also damit umgehen, wenn der Raum schon mal da ist? Ausnutzen! Schnelle Spieler könnten leichter in die Tiefe geschickt werden. Laut Markus Bucher gelte es allerdings zu berücksichtigen: „Da muss dann defensiv schneller verschoben werden, bevor der Gegner seinen Diagonalball gespielt hat.“