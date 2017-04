Regionalsport See Ost Bestens gelaunt, topfit und hoch motiviert beim Eisstockturnier

Regionalsport See Ost

Mehrere Generationen beim Jedermannturnier des ESC Langenargen. Buzzy’s Buabe wurden der Favoritenrolle gerecht.

Eisstockschießen: Bei tollem Wetter veranstalteten die Eisstockschützen aus Langenargen das diesjährige Jedermannturnier. Eine Veranstaltung, die mittlerweile in Langenargen bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt ist.

Vorstand Alfons Göppinger begrüßte die 20 Mannschaften mit ihren knapp 100 Stockschützen zum Turnierstart. Neu dabei waren die Jedermannturner, Aqua fits und das Deutsche Rote Kreuz. Das Teilnehmerfeld bestand aus mehreren Generationen aus Langenargen mit Teilnehmern im Alter von 16 bis mehr als 70 Jahren. Dank eines ausgewogenen Trainingsprogramms starteten alle Spieler topfit und hoch motiviert ins Turnier. Nach den Vorrundenspielen (jeder gegen jeden in zwei Gruppen zu je zehn Mannschaften) wurden die Platzierungsspiele sowie das kleine und große Finale ausgetragen.

In der Roten Gruppe lagen schließlich „Buzzy's Buabe" vor "Buzzy`s Buabe II", in der Blauen Gruppe kämpften sich die "Hexen-Herren" vor "Looping Louie" ins Finale. In den Platzierungsspielen für die Ränge fünf bis 20 galt zunächst das Hauptinteresse traditionell dem Spiel um die Schwarzwurst, die der Letztplatzierte als (Trost-)Preis erhält. Der "Partnerschaftsverein Noli" besiegte im Kellerkampf das DRK-Team und überließ diesen großzügig die Schwarzwurst. Im kleinen Finale wurden die Buzzy's Buabe II ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann gegen Looping Louie mit 32:4 Punkten. Im Spiel um den Wanderpokal stemmten sich die Hexen Herren vergeblich gegen Buzzy's Buabe, die sich mit 22:12 Punkten den Turniersieg erkämpften. Die Veranstaltung endete nach mehr als acht Stunden. Die Teilnehmer beendeten den Tag, wie sie ihn begonnen hatten: bestens gelaunt, topfit und hoch motiviert (für das nächste Jahr).

Endstand: 1. Buzzy's Buabe 1, 2. Hexen Herren, 3. Buzzy's Buabe II, 4. Looping Louie, 5. Looping Louie, 6. Fanfarenzug, 7. NZ Nonnenhorn, 8. Fußball AH, 9. Angelsportverein, 10. Hexen Damen, 11. Fortuna Arguna 12. LA Hippos, 13. Finanzamt, 14. Jedermannturner, 15. Dirty Dancers, 16. Schussengeister, 17. Spfrde Oberdorf, 18. Aqua fits, 19. Partnerschaftsverein Noli, 20. DRK.