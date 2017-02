Besondere Radsportpremiere in Friedrichshafen

Deutsche Meisterschaften der Gehörlosen finden am 16./17. September in Friedrichshafen statt. Mehr als zehn Vereine, Verbände und Gruppierungen organisieren bereits dieses Großereignis.

Radsport: (gsc) Sportliche Großereignisse gibt es in Friedrichshafen ja viele. Am 16. und 17. September feiert mit „Rad & Roll“ ein aber ganz besonderer Event in Ettenkirch Premiere. Es handelt sich um die erste Deutsche Rad-Meisterschaft der Gehörlosen mit umfangreichem Rahmenprogramm.

Die Vertreter der beteiligten Vereine, Verbände und Organisationen treffen sich regelmäßig am Runden Tisch, um die zweitägige Veranstaltung vorzubereiten. „Wir sind überwältigt von der Resonanz und der Bereitschaft, den Event auf die Beine zu stellen“, sagt Kurt Lippert vom Radsportverein Seerose Friedrichshafen. Die Idee stammt von der hörbehinderten Radsportlerin und Seerose-Mitglied Bianca Metz. „So eine Veranstaltung hat es bisher noch nie gegeben und ich finde es toll, dass Gehörlose, Hörende und Menschen mit Handicaps zusammen an einem Strang ziehen“, sagt Bianca Metz. So sieht es auch Holger Nagel, Vorsitzender des Gehörlosensportclubs Bodensee, der sich ebenfalls einbringt: „Es ist eine gute Chance, auf dem Land im Bodenseekreis die Inklusion zu zeigen, anstatt in den Großstädten. Ich ziehe den Hut ab für alle Vereine, die die Ärmel hochkrempeln.“

Außer den Gehörlosenrennen sind ein Handbike-Wettbewerb und Speed-skate-Rennen geplant. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Vorführ- und Mitmachprogramm verschiedener Vereine und Gruppierungen. Der Inklusionsansatz ist auch der Grund für Sportkreispräsidentin Eveline Leber, sich mit ihrem Gremium bei „Rad & Roll“ einzubringen. „Der Event bietet eine tolle Plattform zur Inklusion und Integration und ist außerdem eine gute Gelegenheit für die Vereine, sich untereinander besser kennen zu lernen“, findet Eveline Leber. „Davon können alle Beteiligten nur profitieren.“

Mittlerweile haben mehr als zehn Vereine, Verbände und Gruppierungen sowie die AOK als Sponsor ihre Teilnahme und Unterstützung zugesagt. „Alles, was Räder hat und rollt, ist bei uns willkommen“, sagt Ann-Kristin Isele vom Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV), die die Runden Tische moderiert. Verena Bentele, Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, hat zwar selbst keine Zeit, kann also nicht kommen, sie wird aber die Schirmherrschaft für „Rad & Roll“ übernehmen.

Zur Info

Ansprechpartner für weitere interessierte Vereine, Sponsoren und Unterstützer ist Kurt Lippert, Projektleitung „Rad & Roll“ 2017, Telefon: 07541/ 584-776, E-Mail: kurt.lippert@web.de Mehr Infos gibt es im Internet unter https://radundroll.wordpress.com