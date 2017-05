Regionalsport See Ost Berlin war eine Reise wert

Regionalsport See Ost

Für die Volleyballer des Graf-Zeppelin-Gymnaiums gibt es einen vierten Platz beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“.

Volleyball: (gsc) Für das Finalturnier von „Jugend trainiert für Olympia“ hat sich auch in diesem Jahr ein Team des Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG) qualifiziert. Die GZG-Jungs mit Sportlehrer Jürgen Jammer vertraten in Berlin das Land Baden-Württemberg und belegten den vierten Platz.

Am ersten Spieltag besiegten die Jungs vom GZG die Vertreter aus dem Saarland (St. Wendel) sowie aus Bayern (Dachau) jeweils mit 2:0 und steckten gegen die Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen (Essen) eine 0:2-Niederlage ein. Als Zweiter ihrer Gruppe spielten sie gegen den Drittplatzierten einer anderen Gruppe (Thüringen mit Erfurt) um den Einzug in das Viertelfinale. Nachdem die GZG-Volleyballer dieses Spiel souverän mit 25:14 und 25:10 gewonnen hatten, durften sie sich auf jeden Fall auf eine Platzierung unter den ersten acht in Deutschland freuen.

Am zweiten Turniertag fand das Viertelfinalspiel gegen die Mannschaft aus Brandenburg statt. Nachdem auch dieses mit 2:0 an die Jammer-Jungs gegangen war, war das Halbfinale erreicht. Hier nutzte das Berliner Team seinen Heimvorteil und fügte den Friedrichshafenern eine weitere Niederlage zu.

Am dritten Turniertag setzten Jannik Brentel, Moritz Hauke, Timo Hess, Julian Huhn, Adrian Jammer, Jeremiah Lelle, Julian Rauch und Jeremy Rzepka alles daran, das Spiel um Platz drei gegen das Sportgymnasium Schwerin aus Mecklenburg-Vorpommern zu gewinnen. Hier konnte das GZG nicht ganz an die sehr gute Leistung der ersten beiden Tage anknüpfen und musste sich mit 1:2 Sätzen geschlagen geben.

Nach der verpassten Gelegenheit aufs Podium war die Enttäuschung erst mal riesig, aber am Nachmittag konnten sich Friedrichshafener Schüler beim Besuch des Bundestages, der Begehung der Kuppel und beim anschließenden Stadtbummel in der Hauptstadt schon wieder freuen, hatten sie doch mit dem vierten Platz die beste Platzierung des GZG beim Bundesfinale seit vielen Jahren erreicht.