r Benedikt Böning trifft dreimal für Eschach

Fußball-Landesligist TSV Eschach besiegt die TSG Balingen II mit 5:2. Der fünfte Sieg hintereinander für die Elf von Jens Rädel.

Fußball-Landesliga: TSV Eschach – TSG Balingen II 5:2 (2:0). – (mhü) Der TSV Eschach besiegte die Oberligareserve aus Balingen klar. Für den TSV war es der fünfte Sieg in Folge und bei der TSG riss eine kleine Serie nach vier Siegen in Folge. TSV-Angreifer Benedikt Böning beschenkte seine Mutter mit drei Treffern zum Muttertag.

Es fing gut an für die Heimelf. Breits nach 19 Minuten hatte Benedikt Böning, der ein überragendes Spiel in der TSV-Offensive ablieferte, zweimal getroffen. Beide Treffer ähnelten sich. Jeweils mit gutem Steilpass von Florian Ruess in Szene gesetzt, konnte er über halblinks auf Gästetorhüter Daniel Mau zulaufen und platzierte den Abschluss jeweils im rechten Toreck. Die Halbzeitführung war verdient. Eschach hatte eine überlegen geführte erste Hälfte gezeigt.

Bereits fünf Minuten nach dem Wechsel legte Florian Locher das 3:0 nach. Diesmal war Böning der Vorlagengeber und Locher konnte alleine auf den Gästetorspieler zulaufen. Die Gelegenheit nutzte er mit einem sehenswerten Lupfer zum 3:0. Danach kam die TSG immer mehr auf. Ein Pfostenknaller von Max Schäfer rüttelte sein Team wach (55.) und in der selben Spielminute erzielte Paul Kozik das 1:3. Beim 2:3 dribbelte sich Niklas Schäuffele mit Tempo durch die TSV-Abwehr und traf mit einem platzierten Abschluss von der Strafraumgrenze. Die TSG schöpfte nochmals Hoffnung, hatte allerdings Pech, nur eine Minute später erneut einen Gegentreffer hinnehmen zu müssen. Diesmal ging Benedikt Böning mit Tempo Richtung Gästestrafraum, legte sich den Ball allerdings zu weit vor und hatte Glück, dass sein Gegenspieler in der Drehung wegrutschte. Der Weg war frei für Böning zum 4:2. In der Schlussviertelstunde legte der gerade eingewechselte Michael Fässler zum 5:2 nach. Auch diesmal war Böning am Tor beteiligt. Sein Steilpass bracht Fässler in die entscheidende Position.

Der Balinger Teammanager Nicco Walter war hinterher entsprechend bedient und meinte nur: "Mit unserer heutigen Abwehrleistung hätten wir auch gegen eine AH-Mannschaft verloren." TSV-Trainer Jens Rädel sagte: "Balingen war in der Tat hinten rechts sehr offen. Böning und Locher hatten ungewohnte Räume. Das hat sie zu unglaublicher Spielfreude inspiriert. Ohne diese Räume hätten wir die entscheidenden Pässe in die Spitze gar nicht spielen können." – Tore: 1:0, 2:0, 4:2 (11., 19., 63.) Böning, 3:0 (50.) Locher, 3:1 (55.) Kozik, 3:2 (64.) Schäuffele, 5:2 (71.) Fässler. – Schiedsrichter: Traub (Griesingen). – Zuschauer: 150.