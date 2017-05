Regionalsport See Ost Beim VfB Friedrichshafen nichts Neues

VfB Friedrichshafen tritt auch heute zum Fußball-Landesligaderby beim SV Weingarten mit einer Rumpftruppe an.

Fußball-Landesliga: SV Weingarten – VfB Friedrichshafen (heute, 15.30 Uhr, Lindenhofstadion). – Beim VfB Friedrichshafen nichts Neues. Genauer gesagt: so gut wie nichts Neues. „Im Moment weiß ich noch nicht“, sagt Christian Wucherer, „mit wem wir heute auflaufen.“ Den Satz muss der Trainer des VfB Friedrichshafen gebetsmühlenhaft, gefühlt seit Wochen immer wieder von sich geben. Seine Mannschaft kommt einfach nicht aus der Verletztenmisere heraus. Umso ärgerlicher für ihn und das Team, da sogar Rang drei plötzlich wieder in Reichweite ist.

„Jetzt aber wird das Personalproblem dramatisch“, so Wucherer. Pascal Booch fällt mit einem gerissenen Band „für sechs Wochen“ aus. Eine Verletzung, von der Wucherer bisher gar nicht gewusst hatte, dass es so etwas überhaupt gibt. Dabei ist der Mann an der VfB-Seitenlinie in letzter Zeit zum Experten für Verletzungen geworden, zwangsweise. Ugur Tuncay ist in der Türkei, Lukas Schmidt büffelt für Prüfungen. Jetzt also sind es noch genau zwölf Mann, sein „allerletztes Aufgebot“. Und da ist der Ersatztorwart schon mit drin, dazu Spieler aus der zweiten Mannschaft. „Große Bäume ausreißen“, sagt der Friedrichshafener Trainer, das ginge jetzt ja wohl nicht mehr, mit dem „was noch zur Verfügung steht“. Da müsse man realistisch sein.

Allerdings: Jene Spieler, die noch im blau-weißen Team aktiv sind, und darüber freut sich Christian Wucherer besonders, „reißen sich den Hintern auf“. So zuletzt auch vergangenes Wochenende gegen den TSV Eschach. Der VfB schien, je länger die Partie in der ungewohnten Hitze gedauert hatte, die physisch stärkere Mannschaft zu sein. „Das hat mich schon etwas verwundert“, gibt Wucherer zu, dass er das von den Eschachern, „einer der läuferisch besten Landesligamannschaften“, so nicht erwartet hatte. Vielleicht, so Wucherer im Nachgang, habe die Elf einfach mal „einen schlechten Tag“ gehabt, es möglicherweise beim 4:1 gar nicht so sehr am VfB alleine gelegen habe.

Auffällig jedoch, dass die Tore dann gefallen sind, wie sich der VfB auf das besann, was er kann: Über die Außen spielen. „Da sind wir relativ gut“, sagt Wucherer bescheiden, sieht dann aber das Spiel über die Flügel als einer „unserer Prunkstücke“. Das erwartet er auch heute von seiner Elf. Keine langen Bälle in die Mitte, „das ist nicht unser Spiel“; und dass Martin Bleile, der „pfeilschnelle, im Antritt kaum zu haltende SVW-Stürmer“, mit 18 Treffern zweitbeste Landesligaangreifer, in den Griff bekommen wird. „Er hat einen sauberen Lauf, trifft seit Wochen kontinuierlich, aber auch seine Kollegen sind nicht zu vernachlässigen“, kennt Wucherer die Gefahr im Lindenhofstadion. Dennoch ist ihm nicht bang. „In der Defensive ist Weingarten zu packen“, sagt er, „das ist unsere Chance.“

Ein ähnliches Statement wie vor dem Spiel gegen Eschach. So gesehen wäre es also auch nichts Neues, wenn der VfB Friedrichshafen auch dieses Derby gewänne.