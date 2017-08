Regionalsport See Ost Beim Reitturnier "Über die Häuser gesprungen"

Die Reiter der Region sammeln viele Schleifen in Tettnang. Dreitägiges Springturnier trotzt Sintflut und lockt viele Zuschauer in die Reitarena.

Reitsport: Mannshohe Steilsprünge waren nicht leicht anzureiten, weil der Untergrund in der Tettnanger Reitarena kaum merklich ansteigt oder abfällt. Auch für die dreifache Kombination auf einer Diagonalen musste die Distanz perfekt passen. Nicht selten fiel hier eine Stange. Jeder Umlauf war spannend bis zum Schluss, denn auch der mächtige letzte Sprung kostete Pferd und Reiter alle Kraft. Vor vollbesetzten Zuschauerrängen gewann Constantin Sorg aus Fronhofen auf Cadeau am Sonntag den Paul-Wirth-Gedächtnispreis vor Marc Bauhofer und Monika Niederländer (wir berichteten kurz). Mit seinem zweiten Pferd schaffte er Platz vier vor Vanessa Ott (Schmalegg).

Am Sonntag waren die Zuschauerränge dank des schönen Wetters voll besetzt. Schon zur Frühstückszeit wurde es mit einem Punktespringen Klasse M richtig spannend. Nur wer alle Sprünge fehlerfrei und schnell schaffte, errang eine Schleife. In der ersten Abteilung hatten Reiter aus der Region die Nase vorn. Steffen Heinzelmann aus Herbertingen gewann vor Anja Kalenberg. Celine Wiedemann aus Krumbach schaffte es auf Quintera auf Platz drei vor Carina Traut aus Neuravensburg. Viele Zuschauer blieben am Sonntag bis zum Schluss, um die Nachwuchsreiter im Stilspringen Klasse A anzufeuern. Rund ein Viertel der Starter hatte die Schwierigkeiten von Geläuf und Parcours unterschätzt, musste aufgeben oder sich mit niedrigen Wertnoten zufrieden geben. Leider bekamen auch die Sanitäter Arbeit.

Glückliche Gewinnerin der ersten Abteilung war mit einer Wertnote von 8,3 Turnierneuling Anke Dormeyer vom gastgebenden Verein vor Eileen Ott und Kerstin Gindele aus Schmalegg. Die zweite Abteilung gewann mit 8,2 Eileen Halder vor Denise Weishaupt aus Tettnang und Nadine Noero aus Fronhofen. Nadine Sortino und Alina Fäßler aus Ailingen kamen auf den fünften Platz. Auf ihrem Q-Tipp sorgte Sabrina Schmid aus Krumbach am Freitag im A**-Springen Fehler/Zeit als erste Reiterin mit 53,82 Sekunden für einen spannenden Turnierauftakt. Nur Bernd Maier vom gastgebenden Verein knackte die 50-Sekunden-Marke und sicherte sich den Sieg in der ersten Abteilung vor Selina Hellmann aus Krumbach, die nur sechs Hundertstel langsamer war als ihre Vereinskameradin. Sabrina Schmid gewann die zweite Abteilung vor Marius Hanser aus Ailingen, der ebenfalls noch knapp unter 54 Sekunden geblieben war.

Sinflutartiger Regen schreckte am Freitagnachmittag viele ab. Von den mehr als 80 genannten Reitern imL-Springen gingen nur 25 an den Start. Maike Hertwig aus Meckenbeuren-Madenreute gewann trotz widriger Wetterbedingungen vor Steffen Heinzelmann aus Herbertingen. Anna-Marietta Eberle aus Madenreute, Natalie Müller aus Tettnang und Franziska Fürst aus Ailingen freuten sich ebenfalls über eine Platzierung. Im anschließendenM-Springen gingen nur noch 16 Wetterfeste an den Start. Maximilian Schöpf vom Reitverein Weiler gewann vor Carina Traut aus Neuravensburg.

Da die fleißigen Helfer des Reitvereins Tettnang noch am Freitag tausende Liter Regenwasser abgepumpt hatten, blieb der Boden griffig. Die Reiter des ersten L-Springens am Samstagmorgen kämpften allerdings noch etwas mit dem schweren, nassen Sand. Nur vier Reiter kamen in der ersten Abteilung fehlerfrei über die Runden. Maike Hertwig aus Madenreute sicherte sich den zweiten Platz vor ihrer Vereinskameradin Annika Bucher und Bernd Maier aus Tettnang. Die Reiter der zweiten Abteilung wurden schon besser mit dem Boden fertig. Carina Hennemann aus Baindt wurde Zweite vor Leonie Fäßler aus Ailingen, Gudrun Müller Deutschle aus Neuravensburg und Celine Wiedemann aus Krumbach.

Sportlicher Höhepunkt war am Samstag das M**-Springen. Die erste Abteilung gewann Ralf Rundel vor Meike Rösch (RV Oberschwaben). Die zweite Abteilung konnte Constantin Sorg aus Fronhofen für sich entscheiden. „Die springen über Häuser“: Publikumsmagnet war auch in diesem Jahr das A**-Springen über teilweise feste Hindernisse. Wuchtige Walzen, Baumstämme, kleine Häuser und Fässer, eine Tripplebarre sowie normale Oxer und Steilsprünge wechselten sich ab. Insgesamt waren 15 Sprünge zu überwinden. Mit einer Wertnote von 8,5 konnte Sabrina Schmid auf Q-Tipp diese Prüfung souverän für sich entscheiden. Nicole Keßler (8,1) aus Markdorf wurde Zweite vor Ingrid Langrock (8,0) aus Fronhofen, Celine Wiedemann (7,9), Jessica Stadler (7,8) aus Tettnang und Nicole Keßler (7,7) mit ihrem zweiten Pferd.

In den Startlöchern für große Erfolge stehen heimische Reiter auch mit ihren Nachwuchspferden. Das zeigten die Springpferdeprüfungen des Tettnanger Turniers in allen Leistungsklassen. In der Kategorie A** gewann Ramona Gührer aus Krumbach mit Encantaro, einem Westfalen der auch gefahren und in der Dressur vorgestellt wird. Alina Hertwig aus Madenreute belegte mit StayCool Platz vier, Vereinskamerad Volker Schlitz kam mit Viento auf Platz sechs. Julia Lichtinger aus Ailingen belegte mit dem sechsjährigen Holsteiner Cormints Champion Platz drei in der Springpferdeprüfung Klasse L und Platz neun in der Springpferdeprüfung Klasse M. Vereinskameradin Eva-Marie Bruggergewann mit Chin Vox die Springpferdeprüfung Klasse L. Alina Hertwig kam mit Estelle auf Platz fünf.

Zeitspringprüfung Klasse M*: 1. "Fishermans Boy", Katrin Frech (RV Buggingen) 0/60.21; 2. "Farina for Fire", Christian Wieber (RV Singen) 0/64.60; 3, "Chaccos Calle", Carsten Kurz (RV Buggingen) 0/65.29; 4. "La Cucaracha", Stefen Dudik (PSF Munderkingen) 0/69.22.

Springprüfung Klasse L: 1. "Sally von Worrenberg", Katrin Frech (Markgräfler RV Buggingen) 0/48,00; 2. "Govanni" Heribert Lerch (RFV Ingoldingen0/56.68; 3. "Iberia", Celine Haible ((RV Meckenbeuren-Madenreute) 0/58.89-

Springprüfung Klasse A**, 1- Abteilung: 1. "Santino", Bernd Maier (RFV Tettnang) 0/49.68; 2. "Chipsy", Selina Hellmann (RFV Krumbach) 0/53.88; 3. "Meister Eder", Kerstin Gindele (RK Schmalegg) 0/54.51; 4. "Calido di Coco", Peter Hutter (RFV Tettnang) 0/55.65; 5. "Federleicht2, Marie Heider (RFV Ailingen) 0/55.93. – 2. Abteilung: 1. "Q-Tipp", Sabrina Schmid (RFV Krumbach) 0/53.8; 2. "Leo", Marius Hanser (RFV Ailingen) 0/53.98; 3. "Westcoast Touch", Sonja Häuselmann (RV Oberschwaben) 0/55.15; 4. "Calvino", Jessica Stadler (RFV Tettnang) 0/55.68; 5. "Lana Del Ray", Natalie Müller (RFV Tettnang) 0/57.45.

Springpferdeprüfung Klasse A**: 1. "Encantaro", Ramona Gührer (RFV Krumbach) 8.6; 2. "Coupito hgl", Hartwig Bendel (RSZ Josefshof im Winkel) 8,3; 3. "Ispah Beau Landra", Natalie Steinhauser (RZ am Bussenberg) 7,9; 4. "Stay Cool", Alina Hertwig (RV Madenreute-Meckenbeuren) 7,8.

Springpferdeprüfung, Klasse L, 1. Abteilung: 1. "Chin Fox", Eva-Marie Brugger (RFV Ailingen) 7.5; 2. "Gamin van't Naastveldhof", Natalie Steinhauser (RZ am Bussenberg) 7.3; 3. "Esposito", David Kuon (RFV Ingoldingen) 7.1. – 2. Abteilung: 1. "SMA Shakira", Remo Allgäuer (RV Reute) 8.5; 2. "Sugar Pure", Alina Hertwig (RFV Meckenbeuren-Madenreute) 8.2; 3. "Nordic", Natalie Steinhauser (RZ am Bussenberg) 7.9.

Springprüfung Klasse L: 1. "Woodys Special Cruise", Sandra Heberle (PSC Immenstaad) 0/62.72; 2. "Call me Amy", Carina Hennemann (RG Baindt) 0/64.23; 3. "Cliff", Leonie Fäßler (RFV Ailingen) 0/64.94; 4. "Lady Liberty" Gudrun Müller-Deutschle (RG Nauravensburg) 0/65.69; 5. "Quintera", Celine Wiedemann (RFV Krumbach) 0/67.09.

Springprüfung Klasse L: 1. "Careful", Maike Hertwig (RV Meckenbeuren/Madenreute) 0/53.95; 2. "Lightfire-Caith", Steffen Heinzelmann (RFV Herbergingen) 0/54.62; 3. "Woodys Special Cruise", Sandra Heberle (PSC Immenstaad) 0/57.73; 4. "Colima" Anne Frehner (RFV Kisslegg) 0/57.83; 6. "Collette" anna-Marietta Eberle (RV Meckenbeuren-Madenreute) 0/58.76.

Zeitspringprüfung Klasse M*: 1. "Cassato S", Maximilian Schöpf (RFV Weiler) 0/67.50; 2. "B- Carmena", Eva-Marie Brugger )RFV Ailingen) 0/67.73; 3. "Con – Qui", Nadine Saitner (RFV Leutkirch-Diepoldshofen) 0/68.36.

Springpferdeprüfung Klass L: 1. "Cupido§, Hartwig Bendel (RSU Josefshof im Winkel) 8.2; 2. "Cinderella", Mathias Jehle (RFV Fronhofen) 7.8; 3. "Love Affaire Vitseroel", Stefan Dudik (PSF Munderkingen) 7.7; 3. "Cormints Champion", Julia Lichtinger (RFV Ailingen) 7.7; 5. "Genesis H", Hartwig Bendel (RSF Josefshofh im Winkel) 7.6; 5. "Conway's Girl2, Vanessa Ott (RK Schmalegg) 7.6.

Springprüfung Klasse M**: 1. "Concorde", Ralf Rundel (RC Rupberg) 0/65.78; 2. "Quadrophenia", Meike Rösch (RV Oberschwaben) 0/67.01; 3. "Caspar", Andrea Gau (RFV Bad Waldsee) 0/70.24. – 2. Abteilung: 1. "Casillas", Constantin Sorg (RFV Fronhofen) 0/64.51; 2. "La Cucaracha", Stefan Dudik (PSF Munderkingen) 0/66.72; 3. "Quintas E", Remo Allgäuer (RV Reute) 0/67.03; 4. "Atlantis", Marc Bauhofer (RFV Bad Saulgau) 0/70.01; 5. "Chacaya Black", Simon Strasser (RFV Hauerz) 0/70.77; 6. "Nektini", Remo Allgäuer 0/74.72; 7. "Chiara", Mathias Jehle (RFV Fronhofen) 4/65.13.

Stilspringprüfung Klasse .A** mit teilweise festen Hindernissen: 1. "Q-Tipp", Sabrina Schmid (RFV Krumbach) 8.5; 2. "Champagne", Nicole Keßler (RFV Markdorf) 8.1; 3. "Viento" Ingrid Langrock (RFV Fronhofen) 8.0; 4. "Cilly", Celine Wiedemann (RFV Krumbach) 7,8.

Punktespringprüfung Klasse M*: 1. Abteilung: 1. "Giovanni", Heriberg Lerch (RF Ingoldingen) 65/52.50; 2. "Chaccos Calle", Carsten Kurz (RV Buggingen) 65/52.83; 3. "Calisko", Marc Bauhofer (RFV Bad Saulgau) 65/55.24; 4. "Clivia", Alexander von Ungern-Sternberg (RG Neuravensburg) 65/56.07. – 2. Abteilung: 1. "Lightfire-Caith", Steffen Heinzelmann (RFV Herbertingen) 65/56.21; 2. "L.B. Wiance", Anja Kalenberg (RC Rißegg) 65/59.27; 3. "Quintera", Celine Wiedemann (RFV Krumbach) 65/60.32; 4. "Cassandra", Carina Traut (RG Neuravensburg) 65/61.50; 5. "Colorits Tochter A", Corinna Hintz (RFV Lindenberg) 65/62.65; 6. "Bavaria VEC", Julia Leising (RFV Lindenberg) 65/63.36.

Springpferdeprüfung Klasse M*: 1. "Catwiesel", Hartwig Bendel (RSZ Josefshof im Winkel) 8.3; 2. "Paco Blue, van't Breezerhof", Ralf Rundel (RC Rupberg) 8.2; 3. "Goodlord Carhago JN", Monika Niederländer (Österreich) 8.1; 4. "Cupido", Hartwig Bendel (RSZ Josefshof im Winkel) 8.0; 5. "Genesis H", Hartwig Bendel 7.9; 6. "Gamin van't Naastveldhof", Natalie Steinhauser (RSZ am Bussenberg) 7.7.

Springprfg.Klasse A* m. St.: 1. "Cleverle", Hans-Günter Gack (RFV Bad Schussenried) 0/38.77; 2. "Cool Boy", Hubert Jehle (RFV Bad Saulgau) 0/41.42; 3. "Deja Vué", Anja Walz (RFV Bad Schussenried) 0/42.25; 4. "Campino H", Petra Püttmer (RFV Reichenbach-Hochdorf) 0/44.25.

Springprfg.Klasse S m.St.*: 1. "Cadeau", Constantin Sorg (RFV Fronhofen) 0/40.73; 2. "Atlantis", Marc Bauhofer (RFV Bad Saulgau) 0/42.08; 3. "Amore", Monika Niederländer (Österreich) 0/42.22; 4. "Casillas", Constantin Sorg (RFV Fronhofen) 0/44.61; 5. "Quattro's Donna", Vanessa Ott (RK Schmalegg) 4/43.49; 6. "Quintas E", Remo Allgäuer (RV Reute) 4/44.18; 7. "Cabalero", Marc Rundel (RC Rupberg) 6/54.55.

Stilspringprüfung Klasse A*: 1. 2Campino S", Anke Dormeyer (RFV Tettnang) 8.3; 2. "Peppermint" Eileen Ott (RK Schmalegg) 8.1; 3. "Nesquick", Kerstin Gindele (RK Schmalegg) 8.0; 4. "Roxeanne", Selina Gehweiler (RK Schmalegg) 7.9; 5. "Calla", Alina Fäßler (RFV Ailingen) 7,8.