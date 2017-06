Regionalsport See Ost Beim Heimspiel in Friedrichshafen knapp am Endspiel vorbei

Beim Heimspiel in Friedrichshafen knapp am Endspiel vorbei

Thilo Späth-Westerholt verpasst mit Sebastian Schwarz das Finale des LBS Cups auf der Uferpromenade. Sechs Tage Beachsport und -fun in Friedrichshafen. Die Mischung aus Breiten- und Spitzensport ist angekommen.

Beachvolleyball: Zwei Tage Beachvolleyball vom Feinsten hat es am Samstag und Sonntag mitten auf der Friedrichshafener Uferpromenade zu erleben gegeben. Mit dabei zahlreiche Bundesligaspieler, die teilweise hochklassige Partien zeigten. Besonderes Augenmerk bekam natürlich Thilo Späth. Der Publikumsliebling beim Supercup- und Pokalsieger sowie deutschen Vize-Meister VfB Friedrichshafen trat mit Sebastian Schwarz an, der bereits 157 Länderspiele für Deutschland absolviert hat.

Es begann für die beiden allerdings nicht ganz so gut. Im ersten Spiel gab es eine äußerst knappe Niederlage mit 13:15 im dritten Satz. Gegner war mit Niklas Stooß ebenfalls ein Akteur des VfB Friedrichshafen, der zusammen mit August Sigle (BTFS 411) spielte. Mit dieser Hypothek standen Späth/Schwarz bereits mächtig unter Druck, eine weitere Niederlage und das Turnier wäre beendet. Es wurde ganz eng im nächsten Spiel gegen Benni Weimann (TSV Georgii Allianz Stuttgart) und Hannes Lampert (TG Bad Waldsee). Mit 12:15, 15:13 und 15:12 setzten sich Späth/Schwarz durch.

Dann hatten sich die beiden langsam eingespielt. Mit einem weiteren klaren Sieg kam es im Viertelfinale zum Wiedersehen mit Stooß/Sigle. Die Volleyball-Profis bekamen die Chance zur Revanche. Danach sah es zunächst aber nicht so aus. Sie gerieten nach dem 12:15 erneut ins Hintertreffen. Dann entschieden die Nerven, denn die Sätze zwei und drei gingen jeweils in die Verlängerung. Zunächst glichen Späth/Schwarz aus. Im Entscheidungssatz behielten die Profis dann mit dem 18:16 die Oberhand und standen etwas glücklich im Halbfinale.

Gegen Lennart Kroha (TSV Zirndorf) und Harry Schlegel (SV Schwaig) lief es von Beginn an gut, nach dem 21:13 sah alles nach einem Finaleinzug aus. Dann aber riss der Faden, Späth/Schwarz mussten mit dem 17:21 den Ausgleich hinnehmen. Der dritte Satz war mit 15:5 eine klare Sache, Kroha/Schlegel zogen ins Finale ein. „Da war definitiv mehr drin“, resümierte Thilo Späth. „Das ist es, was ärgerlich ist.“ Dennoch sei er mit dem Abschneiden zufrieden und habe den Auftritt vor der eigenen Haustüre genossen: „Es hat richtig Spaß gemacht, zumal ich mit Sebastian Schwarz einen tollen Partner hatte.“ Das Duo wurde kampflos Dritter, weil sich der Viertplatzierte im Halbfinale verletzte. Kroha/Schlegel setzten sich im Endspiel klar mit 21:12 und 21:15 gegen den ehemaligen Häfler Jannis Hopt (United Volleys RheinMain) und Manuel Harms (TSV Georgii Allianz Stuttgart) durch.

Bei den Damen gewann das Konstanzer Duo Marie Dinkelacker und Britta Steffens souverän. Sie wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Ohne Satzverlust marschierten sie durch das Teilnehmerfeld und standen mit strahlenden Gesichtern ganz oben auf dem Siegerpodest. Im Endspiel besiegten sie Alexandra Meuter (DSW Darmstadt) und Linda Weber (TV Planegg-Krailling) klar mit 21:16 und 21:12. Damit sammelten Dinkelacker/Steffens wichtige Punkte für den LBS Cup, aber auch für die deutsche Rangliste, in der sie nun in die Top 50 aufgestiegen sind.

Zwei Tage LBS Cup und sechs Tage Stadtwerk am See Beach Days gingen am Sonntagabend zu Ende. Und es wurde schon vor dem letzten Spiel ein positives Feedback gezogen. Die Mischung aus Spitzen- und Breitensport kam an und die Verlängerung von vier auf sechs Tage ebenfalls. „Es war eine tolleBeachatmosphäre direkt am Bodensee“, resümierte Markus Dufner vom MCD Sportmarketing, der die Beach Days organisiert hat. „Die Schulen und die Bevölkerung waren hervorragend eingebunden und haben toll mitgemacht.“ Die Kooperation mit der Stadt, dem VfB Friedrichshafen, dem Volleyball-Verband und Sponsoren sei sehr gut gewesen, lobt Dufner.

Beachvolleyball

LBS-Cup in Friedrichshafen

Herren: 1. Lennart Kroha/ Harry Schlegel (TSV Zirndorf/SV Schwaig), 2. Manuel Harms/Jannis Hopt (TSV Georgii Allianz Stuttgart/United Volleys RheinMain), 3. Thilo Späth/ Sebastian Schwarz (TV Kappelrodeck/Lotos Trefl Gdansk), 4. Florian Schweikart/ Lars Lückemeier (DJK Augsburg Hochzoll/SV Fellbach), 5. Niklas Stooß/ August Sigle (VfB Friedrichshafen/BTFS 411), 9. Benni Weimann/ Hannes Lampert (TSV Georgii Allianz Stuttgart/TG Bad Waldsee), Lars Hammer/ Lukas Bauer (USC Konstanz/United Volleys Rhein Main).

Damen: 1. Britta Steffens/Marie Dinkelacker (Rockets Konstanz), 2. Alexandra Meuter/ Linda Weber (DSW Darmstadt/TV Planegg-Krailling), 3. Natalie Welsch/Stefanie Kögel (VC Baustetten ), 4. Pia Lemberger/Laura Sutor (SVK Beiertheim).