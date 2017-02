Beim Boxteam geht es um alles

Zweiter Bodensee-Cup in Langenargen. Comeback von Kushtrim Mahmuti.

Boxen, Bodensee-Cup: Am kommenden Samstagabend geht es in der Langenargener Sporthalle in Runde zwei des zweiten Bodensee-Cups. Ab 20 Uhr setzt das Team um Thomas Schuler alles daran, den Titel zu verteidigen. Schuler stellt jedoch schon im Voraus klar: „Sollten wir am Samstag gegen die Kampfgemeinschaft aus der Schweiz nicht gewinnen, haben wir keine Chance mehr den Cup erneut zu gewinnen.“ Schenkt man dem Vorsitzenden und Trainer des Boxteam Langenargen Glauben, ist ihm dies nicht so wichtig. „Wir habe den Cup schließlich schon einmal gewonnen und mir geht es in erster Linie darum, dass wir gute Kämpfe und eine gute Stimmung in der Halle haben. Der Grundgedanke dieser Bodenseeliga ist, dass unsere Boxer beschäftigt werden, Ring- und Kampferfahrung sammeln können, ohne dass sie große und lange Anfahrtswege haben und auch die benachbarten Vereine sich präsentieren können.“

Etwas anders sieht dies Langenargens Aushängeschild Kushtrim Mahmuti. Der Lokalmatador möchte nach seiner Zwangspause, wegen eines geplatzten Blinddarms, Langenargen zum Sieg verhelfen. Nach regelmäßigen Arztbesuchen und Untersuchungen bestätigte sein Arzt Anfang Januar, dass der U21-DM-Dritte wieder trainieren und boxen kann. „Ein Restrisiko bleibt immer. Deshalb wechsle ich jetzt aber nicht die Sportart“, so Mahmuti. „ich habe da überhaupt kein komisches Gefühl dabei und mich gut auf den Kampf vorbereitet.“ Bei seinem Comeback wird der Weltergewichtler auf den Bayrischen Meister und Bronzemedaillengewinner der Deutschen Meisterschaften Magomed Schachidov treffen. Bei dieser Begegnung nutzen die Schweizer die geänderten Statuten, die besagen, dass zwei Kampfpaarungen geändert, sprich auch mit Boxern, die nicht dem eigenen Verband angehören verstärkt werden dürfen.

Große Unterstützung bei der Besetzung der Kampfpaarungen fand Schuler beim Baden-Württembergischen Boxverband und Landestrainer Achim Böhme, der die restlichen Gewichtsklassen mit Halbweltergewichtler Fidam Brahimi vom VfL Sindelfingen, dem Pforzheimer Mittelgewichtler Lopez di Stefano, das Halbschwergewicht mit dem Stuttgarter Altin Zogaj und dem Freiburger Andreas Mazara, sowie das Schwergewicht Nico Weitmann von Rot-Weiss Stuttgart, besetzen konnte. Ebenso betont der Vorsitzende des Boxteam Langenargen Thomas Schuler immer wieder die überaus zuverlässige Zusammenarbeit mit Matthias Luchsinger. „Auf Matthias kann man sich einfach immer und jederzeit verlassen. Er ist die Zuverlässigkeit in Person.“ Der ehemalige Amateurboxer, Trainer und sportliche Leiter des BC Zürich wurde vom Verbandsrat von SwissBoxing zum neuen Sport-Manager gewählt und verfügt als Stützpunktleiter über ein großes Beziehungsnetz.

Ganz im Sinne von Thomas Schuler werden die Rahmenkämpfe mit seinen eigenen Boxern aus Langenargen besetzt. Nina Gessler wird Carolin Roensch vom VfB Friedrichshafen im Ring gegenüber stehen, Sascha Kiebler wird in seinem zweiten Kampf auf Lukas Herdegger vom BC Rheingau gegenüber treten, Aarion Gautaj trifft auf Raffael Sfischi vom VfB Friedrichshafen. Ebenso vom Boxteam Langenargen steigen Christian Reich und aus Friedrichshafen Rasul Rasül in den Ring. Da Johann Witt die vergangenen Wochen nicht im Training stand, muss die Langenargener Riege dieses Mal auf ihn verzichten, er wird jedoch gegen Österreich geht wieder zum Einsatz kommen. Auf den Überlinger Avdi Asslani werde die Boxanhänger zunächst einmal verzichten müssen, da er im Dezember Vater wurde, hat er zur Zeit neue Herausforderungen und Aufgaben, die ihm im Moment wichtig sind.