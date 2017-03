Beide Ravensburger Joker stechen gegen Reutlingen

FV Ravensburg gewinnt das Fußball-Oberligaspiel mit 2:1. Gute Einwechslungen der Heimelf. Widmann holt den Strafstoß zum 1:0 raus, Zimmermann schießt das zweite Tor.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – SSV Reutlingen 2:1 (0:0). – „Solche Geschichten schreibt nur der Fußball“, rief Stadionsprecher Ralf Reimann am Samstagnachmittag nach 82 gespielten Minuten durch die Stadionmikrofone. Soeben hatte Thomas Zimmermann mit seinem ersten Ballkontakt Sekunden nach seiner Einwechslung das vorentscheidende 2:0 für den FV Ravensburg erzielt. Eine Flanke von Moritz Jeggle hatte Zimmermann in Torjäger-Manier ins Netz geköpft. Nur sechs Minuten zuvor war der ebenfalls eingewechselte Felix Widmann von Christos Chatzimalousis im Strafraum zu Fall gebracht worden. Kapitän Steffen Wohlfarth hämmerte den Strafstoß humorlos in die Mitte des Reutlinger Tores zur Ravensburger Führung.

Ausgerechnet zwei Joker hatten entscheidenden Anteil am Sieg des FVR über den vom Abstieg bedrohten SSV Reutlingen. Dabei hatte sich der Ravensburger Trainer Wolfram Eitel die Aufstellung nicht leicht gemacht. „Entweder ich nehme viele Veränderungen vor, oder die Mannschaft, die in Freiburg ein schwaches Spiel gezeigt hat, bekommt eine zweite Chance“, lauteten seine Überlegungen unter der Woche. Er entschied sich für die zweite Variante und nahm nur Kapitän Steffen Wohlfarth nach seiner Sperre anstelle von Alexander Klotz in Startelf. Wohl-farth selbst hatte vor zwei Wochen gegen Karlsruhe, als er die Rote Karte sah, nicht seinen besten Tag, sodass auch er die Gelegenheit bekam, es dieses Mal besser zu machen. Das schaffte er dank der richtigen Einstellung.

Nur zwei Minuten nach dem 2:0 köpfte Onesi Kuengienda eine Flanke von Daniel Schachtschneider im zweiten Anlauf zum 1:2 ein, woraufhin Reutlingen in den Schlussminuten und der Nachspielzeit auf den Punktgewinn drängte. Als Pierre Eiberger (94.) aber neben das Tor von Haris Mesic schoss, war der wichtige Sieg für die Hausherren besiegelt.

Unterm Strich war es ein knapper, aber verdienter Erfolg für die Ravensburger. Von Beginn an hatten sie es mit langen Bällen auf Rahman Soyudogru und Steffen Wohlfarth versucht. „Das hat nicht funktioniert, weil wir die zweiten Bälle nicht gewinnen konnten“, sagte Linksverteidiger Jascha Fiesel nach dem Spiel. Trainer Eitel habe in der Pause zudem gefordert, die Bälle präziser in die Spitze zu spielen. Es hatte sich zuvor ein intensives Spiel zwischen den beiden Strafräumen entwickelt, indem es auf beiden Seiten kaum Torgefahr gab. Kurz vor der Pause hatte der FV seine einzige Schusschance durch Soyudogru, für SSV-Torspieler Marcel Knauss war der aber eine leichte Beute.

Den zweiten Abschnitt begannen die Gastgeber etwas lebendiger, eine Flanke von Harun Toprak verpassten gleich mehrere Ravensburger Spieler. Reutlingen legte sein Augenmerk weiterhin auf eine gut stehende Defensive und ließ wenig zu, hatte aber auch kaum Entlastungsangriffe, sodass der FV optisch überlegen blieb. In der 67. Minute brachte Eitel Felix Widmann für Toprak. Keine zehn Minuten später zahlte sich der Wechsel aus. Der Youngster zog mit viel Tempo in Richtung Strafraum, stellte seinen Körper zwischen Ball und Gegner. Unglücklich touchierte Reutlingens bis dahin gut agierender A-Ju-gendspieler Chatzimalousis den Ravensburger, der daraufhin zu Fall kam. Kurz nach dem von Wohlfarth verwandelten Strafstoß klärte FV-Torspieler Haris Mesic einen Kopfball von Eric Yahkem (80.). Wenig später stach nach einer Balleroberung von Moritz Jeggle mit Zimmermann auch der zweite Ravensburger Joker.

„Großes Kompliment an meine Mannschaft. Ich habe eingefordert, dass nicht nur die erste Elf ihre Leistung bringen muss, sondern dass wir auch Impulse von der Bank brauchen. Das war heute das Zünglein an der Waage“, sagte ein zufriedener Wolfram Eitel. – Tore: 1:0 (77./Foulstrafstoß) Wohlfarth, 2:0 (82.) Zimmermann, 2:1 (84.) Kuengienda. – Schiedsrichter: Luigi Satriano. – Zuschauer: 650.

FV Ravensburg: Mesic, Henning, Mähr, Altmann, Fiesel, Toprak (67. Widmann), Jeggler, Reiner (76. Hörtkorn), Boneberger (81. Zimmermann), Wohlfarth, Soyudogru (85. Klotz).

Ravensburger Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (8), Jona Boneberger (6), Steffen Wohlfarth (5).

Beste Vorlagengeber: Jascha Fiesel (12), Jonas Wiest (4), vier Spieler mit jeweils drei Vorlagen.

Die Dauerbrenner: Haris Mesic (2070 Minuten), Philipp Altmann (1976 Minuten), Jascha Fiesel (1938 Minuten).