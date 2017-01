Begeisterndes Eishockeyderby zwischen Ravensburg und Freiburg

Die Ravensburg Towerstars drehen das Spiel der Eishockey-DEL-2 gegen Freiburg im zweiten Abschnitt. Adam Lapsansky überzeugt bei seinem Debüt mit zwei Toren beim 6:3.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – EHC Freiburg 6:3 (0:2, 3:1, 3:0). – Das letzte Heimspiel des Ravensburger Eishockeyjahres hätten die Towerstars kaum begeisternder gestalten können. Das Team von Trainer Toni Krinner siegte am Ende hochverdient, nachdem es gegen ein respektables Freiburg nach den ersten zwanzig Minuten 0:2 zurückgelegen war.

Dass die Ravensburger Eissporthalle mit 3418 Zuschauern ausverkauft sein würde, hatte sich schon lange vor dem Spiel abgezeichnet. Lange Schlangen warteten geduldig an den Abendkassen und Stadionsprecher Marcus Haider forderte früh die Fans auf, in den Blöcken zusammen zu rücken. Die Stimmung war prächtig, blieb aber erst einmal nur im gut gefüllten Block der Freiburger Wölfe so. Die Towerstars versuchten zwar, mit hohem Tempo Druck auf das gegnerische Tor zu erzeugen, ihre Angriffe waren aber zu kompliziert und daher sichere Beute für Wölfe-Torhüter Marco Wölfl. Zwar kontrollierten die Oberschwaben das Spiel optisch deutlich, kaufen konnte sich das Team von Trainer Toni Krinner nichts dafür. „Freiburg ist nach vorn ungemein abgezockt, man muss immer höllisch aufpassen“, resümierte Trainer Toni Krinner das erste Drittel.

Dass dieser seine Spieler eindringlich an die taktischen Tugenden erinnert hatte, war im zweiten Spielabschnitt schnell ersichtlich. Noch mehr Tempo und Aggressivität in Zweikampf und Vorchecking wurden schnell belohnt. Drei Minuten nach dem Wiederanspiel zog Neuzugang Adam Lap-sansky aus halbrechter Position ab und der Puck schlug zum 1:2 im kurzen Eck ein. Damit läuteten die Towerstars eine neue Phase des Spiels ein. Mit einer lehrbuchmäßigen Kombination über drei Stationen erzielte erneut Lapsansky das vielumjubelte 2:2. Die Eissporthalle stand Kopf. Ravensburg machte auch danach mächtig Druck, wirbelte durch das gegnerische Drittel, Freiburg hatte vielfach Probleme, den Puck überhaupt aus der eigenen Zone zu bekommen. In der 33. Minute vergaßen die Oberschwaben in ihrer offensiven Leidenschaft die Abwehrarbeit. Billich wurde am rechten Torpfosten sträflich alleine gelassen. Der Freiburger musste nach einem exaktem Querpass von Linsenmaier nur die Schlägerkelle hinhalten. Allerdings mussten die Ravensburger Fans nur drei Minuten lang darum bangen, dass das Spiel nicht wieder kippt. Brian Roloff gewann das Bully, den zurückgelegten Puck hämmerte Kapitän Alexander Dück direkt und unhaltbar zum 3:3 ins Tor.

Mit und durch diesen Treffer wurden die Gäste offensichtlich ins Mark getroffen. Danach gehörte das Spiel wieder klar den Towerstars. Als Adriano Carciola nach drei Minuten das 4:3 markierte, war der Grundstein zum Sieg gelegt. Ivan Rachunek erhöhte sieben Minuten später auf 5:3, danach spielte Ravensburgs auch seine größeren Kraftreserven aus. Als Wölfe-Trainer Leos Sulak zwei Minuten vor dem Schluss den Torhüter gegen einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis holte, machte Brian Roloff mit dem lockeren Rückhandschuss ins leere Tor alles klar. „Wir haben uns nicht vom Weg abbringen lassen und mit hohem Tempo das Spiel kontrolliert“, sagte ein hochzufriedener Toni Krinner. – Tore: 0:1 (03:10) Vas (Duda, Haluza, 5:4), 0:2 (17:24) Haluza (Duda), 1:2 (23:13) Lapsansky (F. Carciola, Slavetinsky, 5:4), 2:2 (25:15) Lapsansky (Hauner, Roloff), 2:3 (32:11) Billich (Linsenmaier), 3:3 (35:02) Dück (Roloff), 4:3 (43:07) A. Carciola (F. Carciola, Slavetinsky), 5:3 (50:52) Rachunek (Mayer, Lapsansky), 6:3 (58:31) Roloff (Hauner, Sturm). – Strafminuten: Ravensburg 6 plus 10 Disz. Vogt, Freiburg 10. – Zuschauer: 3418 (ausverkauft).