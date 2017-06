Regionalsport See Ost Beate Brodbeck punktet im Fronhofener Viereck

Dressurmeisterschaft und Springreiten in Fronhofen. Jasmin Schadt gewinnt die St-Georg-Dressur. Zahlreiche Zuschauer beim dreitägigen Reit- und Springturnier.

Reitsport: Mit schwebenden Tritten tanzt das Pferd ums Viereck. Ein kurzes Stück versammelten Galopp. Die Glocke erklingt. Jetzt heißt es einreiten und grüßen. Jetzt gilt es, in allen Details zu überzeugen. Nur noch flüsternd unterhalten sich die Zuschauer auf den Bänken rund ums Dressurviereck. Das dreitägige Turnier in Fronhofen begann am Freitag gleich mit einem Höhepunkt. Die M**-Dressur war gleichzeitig Wertungsprüfung für die Meisterschaft der jungen Reiter der Leistungsklasse 2 und 3. Nur wenige Wertungspunkte entschieden zum Schluss über die Rangfolge. Anne Hagenmüller aus Amtzell sicherte sich vor Marcel Wolf (Bad Waldsee) und Beate Brodbeck aus Ailingen die meisten Meisterschaftspunkte. An dieser Reihenfolge änderte auch die am Samstag ausgetragene M*-Dressur nichts mehr, obwohl die Ailingerin vor ihren Konkurrenten auf Platz vier kam. Die jungen Reiter der Leistungsklasse 4 und 5 zeigten ihr Können in einer A**- und einer L-Dressur auf Trense. Selina Gehweiler gewann diese Meisterschaft auf Roxeanne (RK Schmalegg) vor Bettina Gruber und Ellen Bauer aus Schmalegg.

Höhepunkt der Prüfungen im Viereck war am Sonntag der St. Georg Spezial. Fliegende Wechsel alle drei oder vier Sprünge geritten, die Wendungen im Galopp, die in einen gesetzten Außengalopp münden sollen, schwungvolle Trab und gut durchgesprungene Galoppverstärkungen – die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Mit 841 Punkten errang Jasmin Schaudt aus Herbertingen auf dem erst siebenjährigen Fano einen klaren Sieg. Petra Rampe (Amtzell) kam mit 826,5 Punkten auf Rang zwei vor Nicole Kohler (Rißegg). DieS-Dressur am Samstag entschied Alexandra Fischbach für sich. Nicole Isser (RuFV Oberschwaben) kam auf Rang sechs. Im St. Georg wurde sie Fünfte.

Auf der anderen Seite der Halle wurden Pferde und Reiter lautstark angefeuert. Dort erlebten zahlreiche Zuschauer drei Tage spannenden Springsport. Die Schweizerin Tamara Schneyder gewann nicht nur den Großen Preis von Fronhofen (wir berichteten). Fehlerfrei und unschlagbar schnell gewann sie auch das S-Springen am Samstag und die Youngster-Springprüfung, Klasse S am Sonntag. Da zeigten auch die Reiter aus der Region Top-Nachwuchspferde. Tobias Rist (Bad Waldsee) ritt mit einer fehlerfreien Runde auf Platz fünf. Jürgen Bilgeri (Madenreute) war ebenfalls platziert. Mit Spannung verfolgten die Zuschauer auch die Amateur-Springprüfung, Klasse S am Samstag. Da ließ die erst 13-jährige Alia Knack mit einer fehlerfreien Runde auf Claus Peter in der unschlagbar schnellen Zeit von 61,87 Sekunden die Konkurrenz hinter sich. Nur sieben der 32 Starter kamen fehlerfrei ans Ziel. Einer davon war Jürgen Engenhart (RuFV Weiler), der Rang sieben belegte.

Mit 83 Startern gut besetzt war schon das M-Springen am Freitag. Der Kurs war nicht leicht zu bewältigen, viele Starter kassierten neben Springfehlern noch Strafpunkte für Zeitüberschreitung. In der ersten Abteilung durfte sich Constantin Sorg (Fronhofen) über Platz sechs freuen. Eliza Hirscher aus Ailingen belegte Platz neun, Alexander von Ungern-Sternberg (Neuravensburg) gewann die zweite Abteilung.

Nochmal erhöht wurden die Hindernisse beim M**-Springen. Lokalmatador Mathias Jehle verbuchte auf Chiara einen zweiten und auf Verdi einen vierten Rang. Vanessa Ott und Maximilian Schöpf (RV Fronhofen) kamen auf Platz fünf. Vereinskamerad Christian Roth belegte Platz sechs und gewann das M-Zeitspringen am Sonntag klar. Meike Rösch (RuFV Oberschwaben) wurde Zweite in der zweiten Abteilung. Bei schönem Wetter blieben viele Zuschauer am Sonntag nach dem großen Preis noch zum Seniorenspringen, das Peter Hutter aus Tettnang gewann.

Regionale Erfolge, L-Springenam Samstag, 1. Abteilung: 1. Anika Ott, 4. Markus Roth (Fronhofen), 5. Alina Hertwig (Madenreute), 7. Maren Holz (Oberschwaben). – 2. Abteilung: 1. Vanessa Ott, 2. Jürgen Bilgeri (Madenreute), 3. Tobias Mayer (Schmalegg), 4. Meike Rösch (Oberschwaben), 5. Yvonne Ott (Schmalegg), 9. Ingrid Langrock (Fronhofen).

L-Springen am Sonntag, 1. Abteilung: 2. Anika Ott (RK Schmalegg), 3. Bernd Maier (RV Tettnang), 8. Tobias Mayer (RV Madenreute).

A**-Springen am Freitag, 1. Abteilung: 1. Anika Ott, 4. Heike Böhmer (Oberschwaben), 5. Bernd Maier (Tettnang), 6. Melanie Bürck (Oberschwaben).

A**-Dressur am Samstag: 3. Selina Liemen (Neuravensburg), 5. Selina Gehrweiler (Schmalegg), 9. Susanne Zirlewagen (Ailingen).