Regionalsport See-Ost Beach-Duo vom Bodensee beim World Tour-Finale in Hamburg am Start

Beach-Duo vom Bodensee beim World Tour-Finale in Hamburg am Start

Gerade erst holten Julia Sude und Chantal Laboureur EM-Bronze, jetzt kämpfen sie im Hamburger Sand beim Finale der Major Series mit um den Titel

Der Frust über das verlorene Halbfinale war schnell verflogen. Im kleinen Finale der Europameisterschaften in Jurmala wenige Stunden später lief es wieder im Team „LaSu“. Chantal Laboureur und Julia Sude hatten Kinga Kolosinska/Jagoda Gruszczynska aus Polen nach großem Kampf mit 2:1 (17:21, 26:24, 15:8) bezwungen und sich die erste EM-Medaille ihrer Karriere geholt. Die Satzergebnisse verraten es: Es war knapp. So knapp, dass im zweiten Satz drei Matchbälle abgewehrt werden mussten. „Unser Trainer braucht jetzt einen Herzschrittmacher“, witzelte Julia Sude. „Es war wirklich eine extrem hart erkämpfte Medaille, nach dem wir mit einem Fuß bereits runter vom Treppchen waren.“

Nachdem das Spiel um Platz drei anfangs ähnlich verlief wie das Halbfinale zuvor, war es vor allem eine Frage des Willens, die Partie doch noch zu drehen, und sie zeigt den großen Kampfgeist, den das Nationalteam wenige Stunden nach der bitteren Niederlage an den Tag legte. „Im Finale geht es um Gold. Verlierst Du, hast Du wenigstens Silber. Anders im Spiel um Platz drei. Da geht es darum, etwas zu gewinnen oder alles zu verlieren“, sagte Chantal Laboureur. „Wir haben uns aus dieser schwierigen Situation heraus gekämpft.“Der Lohn für Nerven aus Stahl sind 10 000 Euro Preisgeld sowie 360 Punkte für die Rangliste.

Abgehakt, denn der nächste Saisonhöhepunkt steht unmittelbar bevor. In Hamburg findet das Finale der FIVB World Tour statt. Im temporär umgebauten Tennis-Center am Rothenbaum treffen die weltweit besten Frauen- und Männer-Teams des Jahres aufeinander. Laboureur/Sude ist das einzige deutsche Team, das sich aufgrund der konstanten Saison direkt für das hochklassige Teilnehmerfeld qualifiziert hat. Deren diesjährige Bilanz auf der World Tour: 42 Spiele, davon 30 Siege. Sie haben sich damit als derzeitige Weltranglistenzweite locker für die besten acht Duos beim Major-Finale qualifiziert. Vier weitere Teams pro Geschlecht sind mit einer Wild Card am Start, darunter die Weltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst als zweites deutsches Duo, die auf Grund von verletzungsbedingten Ausfällen derzeit nur den 14. Platz in der Weltrangliste belegen. Im vergangenen Jahr gingen sie als Siegerinnen im Rothenbaum vom Center Court und sind damit die Titelverteidigerinnen.

Die Gruppenspiele bei dem mit 400 000 Dollar pro Geschlecht dotierten Turnier beginnen heute. Die Gruppen sind ausgelost. Geschenkt wird dem Beach-Duo vom See schon in der Vorrunde nichts. Sie sind in Pool A an Position 1 gesetzt, haben es aber ausgerechnet mit dem Team in der Gruppenphase zu tun, das bei der EM am vergangenen Wochenende die Silbermedaille gewann, die Tschechinnen Kolocova/Kvapilova. Drittes Team sind die Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré.

Das Frauen-Finale ist für Samstag, 26. August, angesetzt. Fünf Tage später beginnen die Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand...