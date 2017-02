Bärenstarker Torhüter Langmann hält an Sieg fest

Towerstars-Torhüter Jonas Langmann wird zum Shut-Out Held. Wichtiger Sieg im Kampf um das Viertelfinale geschafft.

Eishockey-DEL-2: Lausitzer Füchse – Ravensburg Towerstars 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). – Zur ersten Chance der Auswärtspartie kamen die Gastgeber durch Thomas Götz bereits nach knapp einer halben Minute. Der Füchse-Stürmer stand völlig frei vor dem Ravensburger Tor, doch Towerstars-Keeper Jonas Langmann konnte den Puck gerade noch mit dem Beinschoner um den Pfosten lenken. Nach eineinhalb Minuten sollte dann alsbald auch die erste Möglichkeit der Ravensburg Towerstars folgen. Brian Roloff hatte sich schön über links durchgesetzt und legte zurück auf Norman Hauner. Der wurde bei seinem Schuss aber genauso gestört, wie drei Minuten später Matthieu Tousignant, der auf halbrechter Seite angerauscht kam. Ab der zweiten Hälfte des Startabschnitts kam es dann zu einer Phase, in der die Lausitzer Füchse klar das Kommando übernahmen. Vor allem die erste Sturmreihe der Sachsen um Dennis Swinnen wirbelte mächtig vor dem Ravensburger Tor. Doch die Towerstars fanden zur Schlussphase des ersten Drittels wieder den Rhythmus und überstanden auch eine numerischer Unterzahl gegen Matthieu Tousignant. Schlussendlich ging die abwechslungsreiche und insgesamt sehr ausgeglichene Partie torlos in die erste Pause.

Zu Beginn des zweiten Drittels drückten die Towerstars sofort auf Puck und Gegner, Zählbares sollte aber auch hier nicht herausspringen. Sicherlich hätte man auch mehr aus einem 2:1-Break machen können, als Hauner und Mayer den Puck an der blauen Linie jedoch verloren. Nach rund fünf Minuten offensiver Phase der Towerstars kamen in der hart umkämpften, insgesamt aber doch fair geführten Partie wieder die Hausherren, die Lausitzer Füchse, zum Zug. Kyle Just und Jean Fischer standen nach schnellen Kombinationen in der 33. und 34. Minute völlig frei vor Towerstars-Torhüter Jonas Langmann, doch der parierte erneut glänzend auf der Linie. Rettung erneut für die Ravensburger. Fünf Minuten vor der zweiten Drittelpause kam die Mannschaft von Trainer Toni Krinner dann zum ersten Powerplay der Partie und das wurde glücklicherweise prompt genutzt. Goldhelm Matthieu Tousignant legte zurück an die blaue Linie zu Alexander Dück und dessen beherzter Schlagschuss zischte bei verdeckter Sicht für Füchse-Torhüter Marvin Küpper in die Maschen. 1:0-Führung für die Towerstars und Einläutung zur letzten Pause.

Dass der Tabellenfünfte im Schlussabschnitt vehement auf den Ausgleich drängte, überraschte freilich nicht und die Oberschwaben wurden mehrfach in die eigene Zone gedrängt. So richtig dramatisch war auch die 47. Minute, als Dennis Palka völig frei vor dem Towerstars-Tor zum Schuss kam, Langmann jedoch erneut die Kohlen sprichwörtlich aus dem Feuer holte. In der 47. Minute kamen die Oberschwaben dann aber selbst zur Chance, die Führung auszubauen. Füchse-Stürmer Florian Lüsch musste wegen Kniechecks auf die Strafbank, die numerische Überzahl blieb jedoch ungenutzt. Auf der Gegenseite spielten sich dann ab der 54. Minute dramatische Szenen ab. Die Towerstars gerieten unter Druck und in den Zweikämpfen ging zu rustikal zu. Dück und Roloff mussten kurz hintereinander mit Strafzeiten raus, dann traf es in der 58. Minute auch noch Lapsansky und die Gastgeber spielten in doppelter Überzahl. Doch die Towerstars rackerten mit Herz und der nötigen Portion Glück und als Weißwasser in der Schlussminute den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis holten, machte Adam Lapsansky mit dem Schuss ins leere Tor den starken und wichtigen Auswärtssieg perfekt. Für das Heimspiel am Sonntag um 19.30 Uhr gegen den SC Riessersee waren diese drei Punkte eine Zusatzportion Selbstvertrauen. – Tore: 0:1 (36:02) (5:4) Dück (Tousignant), 0:2 (59:21) Lapsansky. – Strafminuten: Weißwasser 6, Ravensburg 12. – Zuschauer 2502.