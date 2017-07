Regionalsport See Ost BT Langenargen mit Rang zwei zufrieden

Boxer könnten den Titel nicht verteidigen- LZ West gewinnt denBodensee-Cup. Eine dritte Auflage des Wettbewerbs ist geplant.

Boxen, Bodensee-Cup: Bis zum Schluss war alles offen, wer den Wanderpokal des Bodensee-Cups bei der zweiten Auflage in Empfang nehmen darf. Das Finale dieses Wettkampfes wurde dieses mal nicht in einer Gemeinde nahe des Bodensees ausgetragen, sondern in der Box-Hochburg Wörgl. „Das ist eine absolut gute gute Lösung“, betonte Cheftrainer Anton Schrott vom BC Dornbirn im Vorfeld. „Wir haben für diesen letzten Kampf keine Halle bei uns in Dornbirn bekommen und sind froh, dass wir hier in Tirol den letzten Kampfabend um den Bodensee-Cup bestreiten können.“

Zwar war das Boxteam Langenargen im Ring nicht gefordert. Aber der Ausgang des Duells in Wörgl interessierte Thomas Schuler und seine Athleten sehr. Bei einem knappen Sieg der Schweizer Riege hätte der Titelverteidiger den Pokal das zweite Mal hintereinander gewonnen. Bei einem Sieg der österreichischen Riege wiederum ginge die Trophäe ans Leistungszentrum West, und mit einem klaren Kantersieg der Eidgenossen in die Schweiz.

Zur 15. Wörgler Boxnacht fanden sich im Baumarkt Mayr rund 1400 Boxfans ein, die erst im Laufe des Kampfabends mitbekamen, dass es sich nicht um einen Länderkampf, sondern ums Finale des Bodensee-Cups handelte. 13 Fights führten dazu, dass sich der traditionelle Kampfabend sich über knapp vier Stunden zog. „Der Abend hätte besser verkauft werden können, mit einer Einlaufmusik für die Athleten und weniger Kämpfen,“ bestätigte Schrott, nachdem die KG Ostschweiz mit 7:10 Punkten gegen das LZ West verloren hatte.

Trotz der Niederlage durften Cheftrainer Mattias Luchsinger und Trainer Engjell Toma mit den Leistungen zufrieden sein. Schließlich standen den Eidgenossen namhafte Boxer aus Österreich gegenüber. Darunter EM-Teilnehmer Marcel Rumpler und ein Großteil der Nationalmannschaft.

Um Mitternacht gratulierte Andreas Anderegg, Präsident des SwissBoxing, dem Dornbirner Meistertrainer Anton Schrott zum Gesamtsieg und übergab ihm vor fast leerer Halle den begehrten Pokal mit den Worten: „Der Cup hat sich etabliert und ihr habt ihn euch redlich verdient. Der Cup ist kein schillerndes Element. Es gibt nicht nur Pokal und Medaillen sondern auch Selbstwertgefühl. Boxen ist ein emotionaler Sport und ich bin zuversichtlich, dass es weitergeht. Wir müssen immer das Ziel im Auge behalten. Der Bodensee-Cup ist Werbung für den Boxsport und wir müssen verstärkt auf unsere Boxer setzen. Und wenn die Leute nicht zu uns kommen, muss der Boxsport eben zu den Leute kommen.“ Auch wenn die Planung eines jeden Kampfabends mit sehr viel Aufwand verbunden sei, soll es laut SwissBoxing eine dritte Auflage 2017/2018 geben, zu dem die Regeln von den beteiligten Partnern ein weiteres Mal überarbeitet werden sollen.

1. LZ West 4 6 35:33

2. BT Langenargen verst. 4 4 36:32

3. KG Ostschweiz 4 2 32:38