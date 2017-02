BT Langenargen knapper Sieger

Langenargener Boxer schlagen ihre Gäste der BG Ostschweiz mit 10:8 am Samstag im ersten Ligakampf um den Bodensee-Cup.

Boxen, Bodensee-Cup: BT Langenargen – BG Ostschweiz 10:8. – Vor rund 200 Anhängern hat das Boxteam Langenargen am Samstagabend die überaus starke Boxgemeinschaft Ostschweiz knapp bezwungen.

Im ersten der sechs Ligakämpfe stand Leo Cvitanovic im Jugend-Weltergewicht dem Schweizer Jugendmeister Andri Beiner gegenüber und musste sich nach drei Runden mit einer Punkteniederlage abfinden. Im Halbweltergewicht der Männer unterlag der Schweizer Daniel Gebrehiwet Thekle nach einem lebendigen Gefecht dem Karlsruher Can Bayraktar ebenfalls klar nach Punkten.

Lokalmatador Kushtrim Mahmuti, der, bedingt durch einen geplatzten Blinddarm, erst seit Anfang des Jahres wieder im Training ist, stand dem ihm nicht unbekannten Magomed Schachidov von 1860 München im Ring gegenüber. Der Bayerische Meister und Dritte der Deutschen Meisterschaften verstärkte das Team Schweiz. Dies beeindruckte Mahmuti keineswegs. Schon im Vorfeld bekundete er: „Ich boxe alles, was kommt!“, und das tat er auch. Von Anfang an setzte er Schachidov, gegen den er sich im vergangenen Cup hatte geschlagen geben müssen, unter Druck. Da der Bayer wesentlich größer ist und deshalb über einen Reichweitenvorteil verfügt, musste das Langenargener Aushängeschild in der Halbdistanz boxen und schlug nach drei Runden den starken Bayerischen Meister. Bereits am Wochenende kommt Mahmuti in der 1. Bundesliga für die Chemnitzer Wölfe zum Einsatz. Dort könnte er erneut auf Magomed Schachidov treffen, da der BC Chemnitz gegen Straubig kämpft.

In der Gewichtsklasse bis 75 kg startete Leonardo di Stefano für das Boxteam und bezwang den Arboner Roy Ecknauer klar nach Punkten. Den zweiten Sieg für die Schweizer holte Uwel Hernandez von 1860 München im Halbschwergewicht. Er hatte Joshua Schumacher im Nahkampf immer wieder mächtig unter Druck gesetzt. Im letzten Kampf des Abends, dem Superschwergewicht, traf Nico Weizmann auf den Schweizer Nawshirwan Barzinje. Der große Gewichtsunterschied beeindruckte den Stuttgarter nicht, er boxte gegen den erfahrenen Schweizer aus der Distanz, landete klare Treffer, wurde mit einem klaren Punktsieg belohnt und sicherte dem Boxteam Langenargen den wichtigen Sieg im Bodensee-Cup.

In den Rahmenkämpfen unterlag Arion Dautaj Raffael Sfischi durch Disqualifikation wegen Halten. Konnte er die erste Runde siegreich gestalten, verlor er danach seine Linie, boxte zu verkrampft und unsauber. In der dritten Runde kamen der Abbruch und seine erste Niederlage. Cem Kosal musste sich ebenfalls nach Punkten geschlagen geben. Mit Collin Biesenberger (Lindenberg) hatte er einen starken und unbequemen Gegner. Er boxte zu verhalten, Collin setzte die Treffer und gewann nach Punkten.

Krankheit prägte den Abend. Beide Seiten mussten aufgrund von Absagen kurzfristig adäquaten Ersatz besorgen. Grippale Infekte verhinderten den Einsatz von Sascha Kiebler und Nina Gessler, Christian Reichs Gegner war verletzt. Ebenfalls ausgefallen ist Andreas Mazara vom BSV Freiburg.

Am 25. Februar wird die nächste Runde des Bodensee-Cup ausgetragen. Dann empfängt die Ostschweiz das Langenargener Boxteam in Glattbrugg.