BSV Friedrichshafen viermal im DM-Finale

Zwei Deutsche Meister und zwei Vizemeister in Ingolstadt. Silber und Bronze bei den US-Open in Las Vegas.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Taekwondo: Bei den Deutschen Meisterschaften in Ingolstadt schickte der Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen fünf Kämpfer ins Rennen – vier davon konnten das Finale erreichen und zwei nach dem Deutschen Meistertitel greifen.

In der Damenklasse bis 62 Kilogramm zog Rhonda Nat über die Drittplatzierte der Polish und Austrian Open, Michelle Schein vom OTC Bonn und die zweifache Deutsche Meisterin, sowie Finalistin der Luxembourg und Croatia Open, Nina Bisercic vom Taekwondo Center Stuttgart, in das Finale ein. Dort konnte sie Dilara Basar vom Sportcenter Samurai, Silbermedaillengewinnerin der Turkish Open und Deutsche Meisterin, mit 15:7 deutlich in ihre Schranken weisen.

Celine Schmidt war in der Jugend A bis 63 Kilogramm nicht zu stoppen. Sie besiegte die Israel Open-Siegerin Chamutal Castano vom Taekwonsdo Özer mit 21:0, Sena Celik vom Taekwondo Herringen mit 21:3. Das Finale gegen die vormals Drittplatzierte der Deutschen Meisterschaften, Clara Helene Stein vom Taekwondo Verein Limbach Oberfrohn, wurde bereits in der ersten Runde beim Punktestand von 15:1 aufgrund von Überlegenheit vom Kampfrichter abgebrochen. Im Finale der Jugend A bis 51 Kilogramm musste Marvin Pelcz gegen den zweifachen Deutschen Meister und Belgian Open-Sieger, Hüseyin-Alperen vom TC Donau-Lech-Iller antreten. Bei Punktegleichstand in die Verlängerung unterlag er im Sudden Death-Modus. Zuvor hatte er gegen Timon Barti vom vom TSV Mornau 1865 mit 15:3, Hamza Yavuz vom Sportwerk Düsseldorf mit 19:6 und Hamza Bayram vom OTC Bonn mit 9:1 gesiegt.

Vera Kachowitsch erreichte mit ihrem Halbfinalsieg in der Jugend A bis 42 Kilogramm über die Deutsche Meisterin und Zweitplatzierte der Dutch, Croatia und Spanish Open, Sophie Stoiber das Finale (7:3). Shayna Guerra vom Taekwondo Özer hatte die Häflerin jedoch nicht genügend entgegenzusetzen und verlor mit 11:29. In der ersten Runde ausgeschieden war Evelyn Scharf gegen Lara Elaine Pauli vom 1. Gelnhäuser Taekwondo Verein mit 1:9 in der Jugend A bis 59 Kilogramm. Betreut wurde die Mannschaft von Boris Winkler und Dimitrij Schmidt. Markus Kohlöffel betreute in Las Vegas bei den US-Open weitere BSV-Sportler.

US-Open mit Silber und Bronze

In Las Vegas, Nevada, fand eine Neuauflage der US-Open mit Beteiligung des Bodensee-Schulsport-Vereins (BSV) Friedrichshafen statt. Ein dreiköpfiges Aufgebot reiste zum Wettkampf: Yassine Trabelsi (Silbermedaillengewinner), Abdoul Razak Issoufou Alfaga (Bronzemedaillengewinner) und BSV-Trainer Markus Kohlöffel.

In der Herrenklasse bis 87 Kilogramm konnte Yassine Trabelsi ins Finale des G2-Weltranglistenturniers (G2 = verdoppelte Weltranglistenpunktevergabe) der World Taekwondo Federation (WTF) in Las Vegas vorstoßen und damit seine Führung in der Weltrangliste bis 87 Kilogramm weiter ausbauen. Er besiegte nach gegnerloser Erstrunde den Weltmeisterschaftsteilnehmer aus Uganda, Eric Onen mit 3:0, den US-Amerikaner Eric Lloyd mit 24:2, den Trelleborg Open-Sieger und Austrian Open-Finalisten Eirik Bratli aus Norwegen mit 20:9 und den Gewinner der Rio, Bolivia und Argentina Open, Joao Chaves aus Brasilien mit 15:8. Im Finale der US-Open musste er sich gegen den zweifachen Mexico Open-Sieger Bryan Andres Salazar Perez aus Mexiko geschlagen geben (6:9).

Auch BSV-Sportler Abdoul Razak Issoufou Alfaga überstand die erste Runde seiner Gewichtsklasse über 87 Kilogramm per Freilos. Danach triumphierte er über den Zweitplatzierten der Paris Open und fünffachen Bronzemedaillengewinner bei Weltranglistenturnieren Marko Djuricic aus Serbien mit einem 3:0. Gegen den Zweitplatzierten der Argentina Open, Victor Ballesteros aus Mexiko gewann Alfaga mit einem 11:2. Den Einzug in das Finaler verpasste er knapp mit 10:13 gegen den Chinesen Hongyi Sun.