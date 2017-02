BG-Pirates gehen im Derby gegen den TSB Ravensburg unter

Am Sonntag trafen die Pirates als klarer Außenseiter auf den ungeschlagenen Tabellenersten der Basketball-Bezirksliga, den TSB Ravensburg. Während die Hausherren beim 60:94 verletzungsbedingt auf den Aufbauspieler Henning Nobbe und Spielertrainer Oliver Wagner verzichten mussten, hatten die Gäste alle Leistungsträger im Gepäck.

Basketball-Bezirksliga: BG „The Pirates“ Bodensee – TSB Ravensburg 60:94 (14:22, 26:53, 42:76). – (olw) Am Sonntag trafen die Pirates als klarer Außenseiter auf den ungeschlagenen Tabellenersten TSB Ravensburg. Während die Hausherren verletzungsbedingt auf den Aufbauspieler Henning Nobbe und Spielertrainer Oliver Wagner verzichten mussten, hatten die Gäste alle Leistungsträger im Gepäck.

Die ersten fünf Minuten konnten die Pirates das Spiel ausgeglichen gestalten, dann folgte mit einem 13:2 der erste Lauf der Ravensburger. Zur Viertelpause lagen die Gastgeber bereits mit 14:22 hinten. Im zweiten Viertel folgte mit einem 19:3 der nächste Lauf des Tabellenführers und damit die frühe Vorentscheidung im Derby. Die Pirates fanden weder offensiv noch defensiv zu keinem Zeitpunkt in die Begegnung. Einzig Mark Slansky konnte mit einer persönlichen Bestleistung (34 Punkte) überzeugen, er allein konnte die deutliche Niederlage jedoch auch nicht verhindern.

Damit befinden sich die Pirates mit fünf Siegen aus 13 Saisonspielen wieder gefährlich nahe an den Abstiegsplätzen. Deshalb heißt es umso mehr: nach vorn schauen. Am Samstag treffen sie auf den Tabellenzweiten TSG Söflingen III, welchen sie in der Hinrunde dank eines offensiven Feuerwerks in heimischer Halle besiegen konnten.

BG Bodensee: Barlas (2 Punkte), Feist (2), Häuptle (4), Kamareh (4), Rotundo, Savas, Slansky (34), Voigt (6), Walk (5), Weyler (3).