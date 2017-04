Regionalsport See Ost BG-Basketballer spielen Relegation im Mai

Letztes Bezirksligaspiel der Saison gewonnen. Das 80:56 über Wiblingen bringt Rang acht und die Relegation gegen die Kreisliga-Meister. Am Samstag gibt es das Pokalderby gegen TSB Ravensburg im Berufsschulzentrum.

Basketball-Bezirksliga: BG „The Pirates“ Bodensee – TV Wiblingen 80:56 (24:13, 47:23, 65:34). – (olw) Die Anspannung war enorm, der Druck gewaltig: Die BG Bodensee konnte vor ihrem letzten Spiel der Bezirksligasaison absteigen, auf den Relegationsplatz gelangen oder auf einen Nichtabstiegsplatz landen. Dabei hatte die Mannschaft nicht alle Möglichkeiten in der eigenen Hand. Das Resultat hing von den Ergebnissen der Partien TuS Metzingen gegen TSV Laupheim und VfL Kirchheim/Teck II gegen TSG Ehingen ab. Und natürlich auch davon, dass die Piraten ihre Partie gewinnen. Im Vierervergleich mit Metzingen, Ehingen und Laupheim war noch alles drin.

Die Pirates traten das Spiel gegen den TV Wiblingen mit elf Spielern in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang an und überzeugten von der ersten Minute an. Mit einem Dreipunktewurf von Aufbauspieler Henning Nobbe, nach gefühlten fünf Sekunden, starteten die Basketballer aus Tettnang und Friedrichshafen in ein sehr gutes Spiel. Vor allem defensiv konnte die Mannschaft überzeugen und am Ende des ersten Viertels einen 8:0-Lauf vollenden. Und so ging der erste Abschnitt klar mit 24:13 an die Hausherren vom Bodensee.

Nach anfänglichem Stottern im zweiten Viertel starteten die Gastgeber auch dieses Mal einen beachtlichen Lauf von 16:0 Punkten innerhalb von sechs Minuten. Ihre harte Verteidigung zahlte sich mit schnellen Punkten aus. Im Set-Play strahlte die Mannschaft Ruhe und Teamplay aus, sodass der Ball gut um die Zonenverteidigung der Gegner lief und immer wieder gute Wurfpositionen herausgespielt werden konnten. Das zweite Viertel ging mit 23:10 an die Pirates zum Halbzeitstand von 47:23.

Nach der fünfzehnminütigen Halbzeitpause fanden sich die Pirates in einem ausgeglicheneren Spiel wieder. Die Mannschaft des TV Wiblingen biss nochmals alle Zähne zusammen und wehrte sich gegen die drohende, hohe Niederlage. Doch die Verteidigung der Pirates stand stabil und so konnte auch das dritte Viertel mit 18:11 gewonnen werden. Im letzten Spielabschnitt schlichen sich dann einige unnötige Ballverluste bei den Pirates ein, aber aufgrund des klaren Spielstandes war nicht mehr die volle Konzentration vorhanden. Das letzte Viertel ging dadurch mit 22:15 an die gegnerische Mannschaft.

Am Ende der Partie stand ein verdienter und deutlicher Sieg für die BG „The Pirates“ Bodensee zu Buche. Vor allem durch ihre gute Verteidigung konnte der Gegner unter der magischen Marke von 60 Punkten gehalten werden. Dank der Niederlage der TSG Ehingen landen die Pirates auf dem achten Platz und müssen im Mai in der Relegation gegen Aufstiegskandidaten der Kreisliga ran.

Das letzte Spiel der Bezirksliga ist beendet, doch das nächste Spiel wartet bereits. Am Samstag spielt die BG Bodensee in heimischer Halle in Friedrichshafen (Berufsschulzentrum) gegen den TSB Ravensburg um den Einzug ins Final Four des Bezirkspokals.

BG Bodensee: Feist, Häuptle (11 Punkte), Kamareh (2), Nobbe (17), Rotundo (2), Slansky H. (6), Slansky M. (11), Voigt (15), Wagner (2), Walk (12), Zeller (2).