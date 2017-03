BG-Basketballer kleben auf dem Relegationsplatz

BG Bodensee verliert das Kellerderby in Oberelchingen mit 76:88, kann aber am letzten Spieltag der Basketball-Bezirksliga den Klassenerhalt perfekt machen.

Basketball-Bezirksliga: SP Baskets Elchingen III – BG „The Pirates“ Bodensee 88:76 (19:19, 46:37, 65:57). – (olw) Am Samstag ging es für die Pirates ungewohnt früh zum Auswärtsspiel nach Oberelchingen. Beide Mannschaften waren vor dem Spiel mit sechs Siegen nahezu gleichauf und mitten drin im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel hatten die Pirates für sich entschieden. Das aber zählte nun nicht mehr. Das Duell sollte kein leichtes werden, da die Baskets aus ihren zurückliegenden fünf Spielen vier Siege hatten mitnehmen können.

Die Hausherren starteten gut ins Spiel und konnten sich durch ihre schnelle Spielweise bereits nach fünf Minuten auf 11:4 etwas absetzen. Die Basketballer aus Friedrichshafen und Tettnang konterten nach ihrem zögerlichen Start mit einem 15:2-Lauf und übernahmen damit ihrerseits die Führung. Bis zur Viertelpause holten die Baskets aber wieder auf, es ging ausgeglichen mit 19:19 in die Pause. Auch die ersten Minuten des zweiten Abschnitts standen ganz im Zeichen der Gastgeber. Mit einem 20:2-Lauf überrannten sie die Gäste vom Bodensee regelrecht und konnten sich eine komfortable Führung herausspielen. Mit zwölf schnellen Punkten schafften es die Pirates aber, wieder heranzukommen und deshalb waren sie zur Halbzeit beim 37:46-Zwischenstand immer noch in Reichweite.

Nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in welchem sich keine der beiden Mannschaften einen Vorteil erspielen konnte. Erst gegen Ende des Viertels schafften es die Pirates, mit einem 8:0-Lauf den Rückstand aufzuholen und auf einen Punkt heranzukommen. Zum Viertelende war mit 57:61 wieder alles offen. Doch im letzten Abschnitt war bei den Pirates die Luft draußen. Nach einem guten Start der Hausherren schwoll der Rückstand wieder zweistellig an und die BG Bodensee schaffte es nicht mehr, entscheidend heranzukommen. Am Ende ging ein umkämpftes Spiele mit 88:76 an die Scanplus Baskets.

Deshalb bleiben die Pirates auf dem achten Platz kleben, dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg im letzten Spiel der Saison gegen den Tabellenletzten Wiblingen können sie diesen Platz halten, mit etwas Unterstützung der anderen Mannschaften sogar am Ende noch auf dem siebten Platz landen. Dieses letzte Saisonspiel findet am Sonntag, 2. April, um 17 Uhr in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang statt.

BG Bodensee: Häuptle (13 Punkte), Kamareh, Nobbe (32), Rotunde, H. Slansky (2), M. Slansky (9), Wagner, Voigt (11), Walk (7), Weyler (2), Zeller.