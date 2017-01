BG-Basketballer im Finale

Die BG Bodensee gewinnt das Derby beim Kreisligisten TSB Ravensburg II mit 67:61. Drittes Viertel geht klar an den Bezirksligisten aus Friedrichshafen und Tettnang.

Basketball, Bezirkspokal, Halbfinale: TSB Ravensburg II – BG "The Pirates" Bodensee 61:67 (21:24, 35:33, 44:59). – (olw) Im ersten Spiel des Jahres 2017 trafen die Pirates am Samstagabend im Pokalderby auf den Kreisligisten TSB Ravensburg II. Beide Mannschaften waren mehr als motiviert und zeigten den zahlreichen Zuschauern ein packendes Spiel, das am Ende der Bezirksligist knapp für sich entschieden hat. Die BG Bodensee steht nach diesem Erfolg im Finale.

Im ersten Viertel lieferten sich beide Teams einen offensiven Schlagabtausch. Die Führung wechselte im Minutentakt und zur ersten Pause hatten die Pirates aus Friedrichshafen und Tettnang mit dem 24:21 nur knapp die Nase vorn. Nach dem Wechsel hatten die Gastgeber den besseren Start und sie holten sich mit sieben Punkten in Folge die Führung zurück. Beide Mannschaften konnten das hohe Tempo aus dem ersten Viertel nicht halten und so blieb es auch im zweiten Abschnitt ein knappes Spiel. Zur Halbzeit war weiterhin alles offen und die Pirates lagen mit 33:35 hinten.

Mit dem bisherigen Spielverlauf war Spielertrainer Oliver Wagner zufrieden, doch die Ansage für das dritte Viertel war deutlich: „Wir holen uns die Führung zurück, und zwar nach Möglichkeit zweistellig.“ Gesagt, getan! Die Pirates starteten mit einem 14:4-Lauf aus der Kabine und sicherten sich eine 8-Punkteführung. Nach einem weiteren 12:0-Lauf zum Ende des Viertels lagen die Pirates komfortabel mit 59:44 in Front.

Im letzten Viertel hatten die Hausherren wieder den besseren Start, allen voran Ante Jukic, der die ersten acht Punkte für Ravensburg erzielte. Doch die Pirates ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und sicherten sich den Sieg.

Damit steht die BG als erste Mannschaft im Poolfinale und trifft auf den Sieger der Begegnung TSV Laupheim II gegen TSB Ravensburg. Das nächste Ligaspiel ist das Nachholspiel gegen Elchingen III am Freitag, um 20 Uhr in der Sporthalle der beruflichen Schulen.

BG Bodensee: Barlas (2 Punkte), Feist, Häuptle (17), Savas (2), Slansky (1), Voigt (20), Wagner(4), Walk (19), Weyler (4).