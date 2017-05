Regionalsport See Ost B-Jugend des VfB Friedrichshafen ist stolzer Meister

Nachwuchsfußballer des VfB Friedrichshafen krönen eine phantastische Saison in der Fußball-Verbandsstaffel mit dem Titel. Die personell arg gebeutelte A-Jugend hat den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Juniorenfußball, Verbandsstaffel, B-Junioren: VfB Friedrichshafen – TSG Ailingen 5:1 (3:1). – (be) Der letzte Spieltag musste entscheiden, wer Meister wird. Der VfB Friedrichshafen! Mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SSV Reutlingen holte sich die B-Jugend den Titel nach einer bis zum letzten Spieltag spannenden Auseinandersetzung. Beide Klubs hatten 59 Punkte. Da das Torverhältnis keine Bedeutung hat, zählt nur der Sieg. Der SSSV Reutlingen musste zur TSG Balingen II und die Friedrichshafener hatten Heimspiel. Der VfB gewann souverän, der SSV Reutlingen dagegen kam über ein 2:2 nicht hinaus. Als Sekunden nach dem Abpfiff im Zeppelinstadion das Ergebnis aus Balingen bekannt geworden war, kannte der Jubel der Jungs keine Grenzen. Sie haben es geschafft, in dieser anspruchsvollen Liga Meister zu werden.

Dabei hatte am vorletzten Spiel der VfB noch zwei Punkte Vorsprung gehabt. Weil er aber beim TSV Neu-Ulm nicht über ein 1:1 herausgekommen war. Reutlingen hatte damals sein Heimspiel gegen den FC Rottenburg mit 7:0 gewonnen, waren beide Mannschaften punktgleich in den letzten Spieltag gegangen.

Der Verlauf der Saison hätte nicht spannender sein können. Friedrichshafen hatte von seinen 26 Pflichtspielen 19 gewonnen, fünf Mal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Reutlingen kam auf 18 Siege, sechs Unentschieden und ließ ebenfalls nur zwei Niederlagen zu. Die wenigsten Tore bekamen die Friedrichshafener. Torhüter Carlos Krohnfoth musste nur 18 Mal hinter sich greifen. Ab dem zwölften Spieltag war das Duell ein Kopf-an-Kopf-Rennen, mit dem VfB neun Spieltage an der Tabellenspitze. Vier Mal waren die Reutlinger vorn. Beide Teams waren die gesamte Spielzeit über nicht mehr als drei Punkte auseinander. Zu Beginn der Saison war Reutlingen der klare Favorit. VfB-Trainer Christian Regler und sein Ko-, Klaus-Peter Bitzer, wussten nicht, wo sich einordnen. Es hatten einige Spieler altershalber in die A-Jugend gewechselt. Aber die B-Jugend hat sich zu einem Vorzeigeteam entwickelt, was Kameradschaft und Leistung auf dem Spielfeld zeigen, und in Christian Regler einen erfahrenen Jugendtrainer. Wichtig war auch die Arbeit von Klaus-Peter Bitzer, der immer die richtigen Worte fand, einen guten Draht zu den Spielern hat. Abteilungsleiter Dalibor Buspanovic und der Spielerische Leiter der der Fußballjugend zollten Mannschaft und Verantwortlichen hohes Lob. „So eine Saison zu spielen, das hätte zu Beginn keiner nur annähernd vermutet“, kommentierte Savic.

Verbandsstaffel, A-Junioren: FC Albstadt – VfB Friedrichshafen 0:2 (0:1). – Auch die A-Jugend hatte ihr letztes Saisonspiel, gewann 2:0 und damit ist Albstadt abgestiegen. Trotz der seit Wochen großen personellen Sorgen schaute noch Platz sechs heraus. Die Friedrichshafener begannen in Albstadt sehr defensiv und setzten auf Konter. In der 45. Minute klappte das Vorhaben. Kenan Karci kam über den Flügel und sah Nils Langenohl frei am Strafraum. Nach seinem platzierten Schuss führten die Friedrichshafener mit 1:0. In der zweiten Halbzeit konnten die Gastgeber nicht mehr zulegen. Manuel Romer gelang aber der zweite Treffer erst einmal nicht. Mehrmals stand ihm der Pfosten im Weg. Luca Anesi erzielte dafür in der 80. Minute nach einem Solo noch das 2:0: „In den vergangenen Wochen zeigte die Elf, die auf dem Platz stand, eine tolle Moral und Einstellung“, lobte Trainer Ingo Martin seine Spieler.