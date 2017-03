Außenseiter HSG Friedrichshafen-Fischbach "nicht ganz chancenlos"

Landesligahandballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach empfangen am Samstag Spitzenreiter Hegensberg-Liebersbronn.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – SG Hegensberg-Liebersbronn (Samstag 20 Uhr, Bodenseesporthalle). – Am Wochenende empfangen die HSG-Handballer das Spitzenteam Hegensberg-Liebersbronn.

„Wir sind sicherlich in der Außenseiterrolle, aber ich sehe uns nicht ganz chancenlos“, betont HSG-Trainer Stephan Kummer. Nachdem seine Mannschaft am vergangenen Wochenende eine weitere Niederlage einstecken musste, ist sie im Abstiegskampf angekommen. Es trennen sie lediglich zwei Punkte von einem Abstiegsplatz. Der HSG-Trainer ist mit dem Einsatz seiner Mannschaft im Training zufrieden und kann am Wochenende auf einen fast kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich der verletzte David Tovmasyan und Spielmacher Janik Weisner werden bis zum Ende der Saison fehlen. „Eine gute Abwehrarbeit wird unsere Basis sein, außerdem müssen wir unsere Chancen im Angriff besser nutzen“, sagt Stephan Kummer. „Ich hoffe, dass uns einige Zuschauer unterstützen.“

Die Gäste werden mit breiter Brust an den Bodensee reisen. Sie stehen auf dem ersten Tabellenplatz. Dort geht es eng zu. Die Mannschaft wird sicher mit voller Kapelle anrücken, um weitere wichtige Punkte für den Aufstieg zu sammeln. Im Hinspiel unterlag Friedrichshafen-Fischbach deutlich mit 24:34, war aber ersatzgeschwächt. Mit einem Sieg über den Favoriten würde sich die HSG ein bisschen Abstand zum Tabellenkeller verschaffen.