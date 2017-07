Regionalsport See Ost Ausnahmslos mit Feuereifer im Sattel

Radsportanfänger trotzen Konkurrenz und Regen. Strahlende Gesichter beim Interstuhl-Cup des RSV Seerose Friedrichshafen in Ettenkirch.

Radsport: (lg) Zum dritten Mal nach 2014 und 2015 hat der RSV Seerose Friedrichshafen eine Etappe des Interstuhl-Cups ausgerichtet. Mit großem Erfolg. dabei hatten die Aufbau-und Absperrarbeiten an der Rennstrecke am Sonntag nichts Gutes verheißen: Es regnete schon seit den frühen Morgenstunden, und der schmierige Belag mit den Asphaltlöchern in der Furatweiler Spitzkehre ließ Schlimmes erahnen. Doch es sollte abtrocknen, und fast alle Rennen des Renntages „Interstuhl-Cup“ konnten bei nahezu optimalem Wetter durchgeführt werden (wir berichteten).

Bis auf eines: Während des Anfängerrennens kurz vor 16 Uhr regnete es erneut. Was den mit Herzklopfen auf ihren Start wartenden und von ihrem Jugendtrainer Luis Eisele letzte Bekleidungs-und Taktik-Tipps entgegennehmenden Jung-Rennfahrern aber rein gar nichts ausmachte – sie waren ausnahmslos mit Eifer bei der Sache.

So siegte nach einer Runde über 1,75 Kilometer in der Klasse U 7 der kleine Laurian Hackius (Zweirad-Joos) auf seinem Mini-Rennrad; Kilian Behnke aus Neuravensburg gewann die Mountainbike-Konkurrenz. Meike, die Enkelin des langjährigen Interstuhl-Organisators Gunter Bohnenberger, war die Schnellste in der Klasse U 9/MTB.

Zwei Runden hatten Elias Hentschel (1. U 11, RR) und Lorenzo Görgen (2. U 11, RR) vom RSV Seerose, Elias Schreiber (1. U 11, MTB) und Johanna Reitter (1. U 11, MTB w) zu absolvieren. Alle anderen Nachwuchsrennfahrer hatten drei Runden Renndistanz.

Alle Schülerinnen und Schüler erhielten einen Pokal oder eine Medaille sowie einen wertvollen Sachpreis – man hätte die nach dem anstrengenden Rennen erhitzten und gleichzeitig überglücklichen Gesichter auf dem Stockerl einfach sehen müssen! Und begreifen können: So sieht gute Nachwuchsarbeit aus.

Radsport

Interstuhl-Cup

Großes Finale (40 Runden, 70 km): 1. Tim Nuding (MRSC Ottenbach, Elite) 22 Punkte, 1:39,02; 2. Stefan Huggenberger (Team Laura Lauingen, Elite) 11, 1:29,15; 3. Fabio Nappa (RSV Öschelbronn, Elite) 9, 1:39,17; 4. Benjamin Stauder (RV Stegen, Elite) 6, 1:41,13; 5. Philipp Petzold (MRSC Ottenbach, Elite) 3, 1:34,11; 6. Axel Lippmann (RSV Öschelbrunn, Sieger Junioren) 2, 1:40,52; 7. Philipp Bucher (RC Villingen, Elite) 1, 1:41,06; 8. Stephan Duffner (RC Villingen, Elite) 1, 1:41,10; 9. Simon Rebholz (Freundeskreis Uphill, Elite C) 1:41,01; 10, Daniel Müller (TSG Heilbronn, Elite) 1:41,02; 24. Sascha Bülow (Freundeskreis Uphill, elite) 1:41,14.

Kleines Finale (27 Runden, 47,25 km): 1. Timo Röcker (SC Onstmettingen, Senioren II) 21 Punkte, 1:10;36; 2. Wolfgang Liebl (MRSC Ottenbach, Senioren II) 20, 1:10,37; 3. Daniel Hentschel (RV Adler Empfingen, Elite C) 15, 1:10,36; 4. Marcus Bangert (TV Baiersbronn, Elite C) 5, 1:10,41; 5. Eddy Baran (VR Team Albstadt, Elite C) 4, 1:10,37; 6. Andreas Litterst (RV Fluorn, Elite C) 1, 1:10,39; 7. Simon Pfeffer (RSG Zollern Alb, Elite C) 1:10,37; 8. Nils Schwendemann (RV Adler Empfingen, Elite U23) 1:10,37; 9. Nathan Pohle (RC Pfullendorf, Elite U23) 1:10,38; 10. Gernot Rupp (RC Vilingen, Senioren III) 1:10, 40.

Frauen, Senioren, Jugend (23 Runden, 40,25 km): 1. Nick Hartmann (RSV Öschelbronn, Jugend) 21 Punkte, 1:1,35; 2. Frank Pfeifer (KJC Ravensburg, Senioren III) 18, 1:1,35; 3. Alexander Mohr (RV Kirrlach, Senioren III) 10, 1:01,36; 4. Marcus Keller (RC Villingen, Senioren III) 6, 01:01,36; 5. Uwe Stehle (RSV Hofweiler, Senioren III) 1:01,36; 6. Carolin Dietmann (RSC Kempten, Frauen) 1:01,37; 7. Otto Schädler (RSV Seerose Friedrichshafen, Senioren III) 1:01.,38; 8. Werner Brühl (MRSC Ottenbach, Senioren IV) 1:03;03; 9. Gunter Bohnenberger (RSV Tailfingen, Senioren IV) 1:03,04; 10. Otto Huggenberger (Team Laura Lauingen) 01:03,04; 14. Arnhild Prob (RC Villingen, 2. Frauen) 1:03,0516. Lutz Geisler (RSV Seerose Friedrichshafen, Senioren IV) 1:03,08; 17. Christian Weber (RSV Seerose Friedrichshafen, Senioren II) 1:03,05; 20. Jannik Huhn (RSV Seerose Friedrichshafen, Jugend) 1:04,31; 21. Lisa Schönegg (TV Kressbronn, 3. Frauen) 1:04,32.

U 13: 1. Hanna Höfer 25,45 (Siegerin U15); 2. Luca Stepins 25,47 (beide RSG Zollern Alb; 3. Felix Wörner (RSV Öschelbronn) 26,38 .

U 15: 1. Tillmann Sarnowski (RSV Öschelbronn) 25,45; 2. Lennard Sterndorf (RSV Stuttgart-Vaihingen) 25,45.

Schülerrennen

U 7, Rad: 1. Laurian Hackius (Zweirad Joos). – 1. Mountainbike: Kilian Behnke (Neuravensburg).

U 9, Mountainbike: 1. Meike Bohnenberger (RSV Tailfingen).

U 11, Rad: 1. Elias Hentschel, 2. Lorenz Görgen (RSV Seerose Friedrichshafen). – Mountainbike: 1. Elias Schreiber (RSV Seerose Friedrichshafen). – 1. Johanna Ritter.

U 13, Mountainbike: 1. Dorian Koß, 2. Noah Reitter, 3. Ben Ganzer (alle RSV Seerose Friedrichshafen). – Rad: 1. Lisa Höfer (RSG Zollernalb).

U 15, Mountainbike: 1. Amelie Koß, 2. Teresa Rall (beide RSV Seerose Friedrichshafen).