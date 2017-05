Regionalsport See Ost Aus der Türkei zur Kegel-DM

Jonas Willer (SKC Gerbertshaus-Kehlen) ist Württembergischer Meister der U 14 und unterbricht seinen Türkeiurlaub, um an der Deutschen Meisterschaft dabei zu sein.

Kegeln: Lukas und Jonas Willer haben es geschafft, sie sind in ihrer Klasse Württembergische Meister geworden. Lukas bei der Versehrtenmeisterschaft und Jonas in der Altersklasse U 14. Beide haben sich damit für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert, die in der Nähe von Mannheim stattfinden.

Lukas spielte bei 100 Schub starke 443 Holz und setzte sich somit in seiner Klasse durch, wobei man erwähnen muss, das er als 15-Jähriger bei den Erwachsenen spielte. Bei den U-14-Meisterschaften wird an zwei Tagen gespielt, Jonas vollbrachte bei 120 Schub hervorragend 551 Kegel und belegte den zweiten Platz. Am zweiten Tag erreichte er mit 528 Holz ein super Ergebnis , was ihn durch einen 8er im allerletzten Schub die Meisterschaft einbrachte, mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur einem einzigen Holz.

Schwierig gestaltete sich die Planung für die Deutsche Meisterschaft, da die Familie zu diesem Zeitpunkt eigentlich in der Türkei Urlaub macht. Stornieren würde 1500 Euro kosten, also fliegt Familie Willer heute in die Türkei. Jonas und sein Papa/Trainer werden dann am Samstag zurück nach Stuttgart jetten, von dort nach Mannheim, die Deutsche Meisterschaft spielen und am Montag nach Friedrichshafen reisen. Für eine Nacht. Und am Dienstag fliegen sie über Zürich wieder zurück im den Urlaub. Das kostet einiges weniger als den Urlaub zu stornieren, trotzdem wäre ein Sponsor nicht schlecht.