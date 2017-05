Regionalsport See Ost Auch dem Käppeler-Team gelingt der Aufstieg

Langenargener Eisstockschützen erneut für die 1. Bundesliga qualifiziert. Drei Herren- und ein Damenteam sind im Oberhaus Südwest vertreten.

Eisstockschießen, 2. Bundesliga: Der ESC Langenargen hat am Wochenende mit Ernst Käppeler, Lothar Frick, Lothar Nepomuck und Michael Fuchs in Bad Friedrichshall gespielt. Neun Mannschaften kämpften dort um den Titel und die begehrten ersten beiden Plätze, die zum Aufstieg in die am 10. Juni in Waldenbuch stattfindende 1. Bundesliga Südwest berechtigen. Die Mannschaft um Kapitän Ernst Käppeler ging hochmotiviert an den Start, um den bereits qualifizierten Langenargener Teams um Bruno Morandell und Roland Götze in die 1. Liga zu folgen.

Bereits gegen den SV Böblingen erhielten die hohen Erwartungen einen Dämpfer. Der ESC agierte sehr nervös und unterlag den routinierten Gegnern in der letzten Kehre knapp. Gegen die mitfavorisierten Stockschützen des ESV Friedrichshafen drehte sich das Spielglück diesmal zugunsten der Langenargener. Nach einem souveränen Sieg gegen den SC Bietigheim kam es zum vorentscheidenden Treffen mit dem klaren Turnierfavoriten, dem ungeschlagenen TSV Neuenstadt. Mit einer Glanzleistung aller ESC-Akteure wurde ein sensationeller 36:0-Sieg eingefahren. Aber gegen den ESC Glashütte ging die gute Ausgangslage durch eine unkonzentrierte Leistung wieder verloren.

Nach der Pause zeigten sich die Langenargener gut erholt und gewannen die beiden nächsten Spiele gegen den SV Wört II und den Friedrichshaller SV klar. Weil das Teilnehmerfeldes sehr ausgeglichen war, wurden erst im letzten Durchgang Meisterschaft und Aufstiegsfrage entschieden. Mit einem Zittersieg gegen den SV Wört errangen die ESC-Spieler mit 12:4 Punkten doch noch die Vizemeisterschaft und damit die Qualifikation zur 1. Bundesliga. Sieger wurde der TSV Neuenstadt (13:3), den dritten Platz belegte der SV Böblingen.

Damit sind drei Herren- und eine Damenmannschaft in der 1. Bundesliga Südwest spielberechtigt. Der ESC Langenargen hat sich aktuell zum erfolgreichsten Verein in Baden-Württemberg gemausert.