Argentaler Pflichtsieg mit Rumpfkader

SG Argental legt nach der Pause eine Schippe drauf und gewinnt die Handball-Landesligapartie in Altbach mit 33:25.

Handball-Landesliga, Frauen: TV Altbach – SG Argental 25:33 (15:13). – (ton) Vergangenen Samstag trat die SG Argental stark dezimiert in Altbach. Lediglich neun Feldspieler standen Trainer Uwe Bittenbinder zur Verfügung, weshalb sich Torhüterin Wiebke Krause bereit erklärte, ihren Platz im Tor zu räumen und im Feld auszuhelfen. Doch auch diese Aufgabe meisterte das Team und gewann mit 33:25.

Obwohl die SGA vom Papier her als klarer Favorit in die Partie ging, begann diese nicht nach den Wünschen der Gäste. Der TV Altbach steckt bereits fünf Partien vor dem Saisonende voll im Abstiegskampf, benötigt jeden Punkt und fand erst einmal besser in das Duell. Nach knappen zwei Minuten lagen die Gastgeberinnen mit 2:0 in Führung. Die SGA agierte zu harmlos in der Deckung und im Angriff fand der Ball der Weg nicht ins Tor. Doch nach diesen kleinen Startschwierigkeiten legten die Argentalerinnen los. Über die Zwischenstände 3:3 (6. Minute) und 4:4 (8.) erspielten sich die Gäste einen sehenswerten Fünf-Tore-Vorsprung zum 10:5 (16.). Aber anstatt ihr Spiel weiterhin aufzuziehen und den Vorsprung auszubauen, folgte ein Bruch in ihrem Spiel. Die Deckung bot den Handballerinnen von Altbach enorme Lücken an, die sie gerne nutzten und im Angriff vergaben die Damen der SGA etliche 100-prozentige Chancen. Die Konsequenz war logisch, Altbach witterte die Möglichkeit, diese Partie zu drehen. Und so kam es dann auch. Bis zur Halbzeitpause erkämpfte sich das Tabellenschlusslicht eine 15:13-Führung, welche von den Zuschauern freudig bejubelt wurde.

Die Marschroute für die zweite Halbzeit war für die SGA-Damen klar. In der Abwehr mussten die Räume besser geschlossen werden und die Chancenverwertung im Angriff musste deutlich verbessert werden, um hier Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Dies setzte die Mannschaft von Uwe Bittenbinder dann auch gut um. Durch einen 3:0-Lauf in den ersten fünf Minuten ging sie wieder in Führung (16:15). Die Heimmannschaft wollte sich natürlich nicht kampflos geschlagen geben. Bis in die 46. Minute hinein glich sie immer wieder aus, oder sie erzielte den Anschlusstreffer. Dann schwanden jedoch ihre Kräfte und die Spielerinnen der SGA erzielten innerhalb weniger Minuten sechs Tore in Folge und zogen auf 28:22 (53.) davon. Fünf Minuten vor dem Spielende bekam dann auch noch Torhüterin Wiebke Krause ihren Einsatz auf dem Feld und konnte sich gleich durch einen verwandelten Siebenmeter in die Torschützenliste eintragen. Auch kurz danach zeigte sie, dass sie aus dem Spiel heraus ebenfalls Tore erzielen kann und die Argentaler Mannschaft bejubelte ihr zweites Tor in dieser Partie. Am Ende gewannen die Handballerinnen vom See verdient mit 25:33 und sicherten sich mit diesen zwei Punkten weiterhin den fünften Tabellenplatz.

SG Argental: König, Hess (beide Tor), Bentele (1), Weber (2), Kozok (10/4), Schilha (6), Duttle (4/1), Hirscher (5), Krause (2/1), Jung (3), Bittner, Otto.