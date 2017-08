Fußball-Bezirksliga Argental fährt ersten Dreier ein

Bezirksliga-Aufsteiger Ratzenried bleibt punklos, Tabellenführer Meckenbeuren behält seine weiße Weste an

SG Argental – TSV Ratzenried 3:0 (1:0). – „Wir haben verdient gewonnen, uns gut präsentiert, und das über die gesamte Distanz“, sagt Markus Bucher, Pressewart der SG Argental. Die erste Halbzeit sei ausgeglichen gewesen, die SGA habe aber das Tor gemacht. „Der Platz war in der zweiten Halbzeit durch den Regen immer grenzwertiger, weshalb es eher ein Spiel mit einer kämpferischen Note war“, meint der Funktionär der Hausherren. Da sei auch mal Ballglück nötig gewesen, das die Argentaler gerade auch beim 2:0 gehabt hätten, wie Markus Steidle, Coach der Gäste, sagt. Danach habe sein Team die Deckung gelockert, das 0:3 dann kurz vor Schluss kassiert. Enttäuscht sei man ob der Niederlage. Am Sonntag reist die SGA nach Seibranz, Ratzenried empfängt Kressbronn. – Tore: 1:0 (39.) Wellhäuser, 2:0 (58.) D. Zamarco, 3:0 (83.) Glaser. – ZS: 120. – Schiedsrichter: Kempter.

TSV Tettnang – SV Seibranz 0:2 (0:1) . - „Es war für uns ein verdienter Sieg“, sagt Florian Grotz, Spieler des SV Seibranz. In der ersten Halbzeit hätten es die Gäste gut gemacht, kaum Chancen zugelassen, selbst aber ein Tor erzielt, das Spiel zudem bestimmt. Das 1:0 war kurios. „Ein misslungener Abschlag des Gästetorwarts landete bei Robin Scheerer, der den Ball auf Julian Hafner flankte, der das Leder direkt im Tor versenkte“, erzählt der Gästespieler. Die zweite Halbzeit sei ziemlich zerfahren gewesen, viele Fouls, einige Karten, aber ausgeglichen. Die Überlegenheit der ersten Halbzeit war, so Grotz, dahin. Das 2:0 erzielte Robin Scheerer nach einem Freistoß ins Lattenkreuz. Seibranz spielt am Sonntag gegen Argental, Tettnang beim starken FC Leutkirch. – Tore: 0:1 (42.) Hafner, 0:2 (83.) Scheerer. – ZS: 100. – Schiedsrichter: Kiekbusch.