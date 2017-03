Arbeitssieg der BG Bodensee

Die Bezirksligabasketballer der BG Bodensee haben Laupheim mit 73:60 bezwungen und sich ein wenig Luft verschafft im Kampf um den Klassenerhalt.

Basketball-Bezirksliga: BG „The Pirates“ Bodensee – TSV Laupheim 73:60 (27:22, 46:37, 53:49). – Nachdem der Druck auf die Pirates nach den zuletzt verlorenen Spielen immer größer geworden war, musste am Sonntag ein Sieg gegen Laupheim her. Die Pirates hatten zwölf Spieler im Aufgebot und konnten in Vollbesetzung antreten. Nur Spielertrainer Oliver Wagner fehlte.

Der TSV Laupheim startete mit zwei schnellen Drei-Punktewürfen in das Duell und sorgte für einen Hauch von Unruhe bei den Gastgebern. Die Spieler aus Tettnang und Friedrichshafen konnte sich aber wieder sammeln und verteidigte hart und effektiv. Dadurch lief der Ball im Angriff gut, sodass vor allem Henning Nobbe und Daniel Walk immer wieder zu freien Würfen kamen und das erste Viertel mit 27:22 an die Pirates ging. Im zweiten Viertel erkannte die Mannschaft, dass Laupheim viele freie Dreipunktewürfe bekommt und stellte die Verteidigung um, sodass deren Versuche besser verteidigt wurden. Das zweite Viertel ging ebenfalls an die Hausherren, mit 19:15.

Im dritten Viertel fielen zu wenige Würfe der Pirates in den Korb. Einige ihrer Aktionen wirkten überhastet und voreilige Abschlüsse sorgten für unnötige Hektik auf dem Spielfeld. Der dritte Abschnitt ging deshalb logischerweise mit 12:7 an den Tabellenfünften aus Laupheim. Im vierten und letzten Viertel schwächte sich der ohnehin schon nur mit sechs Spielern angereiste Gegner zusätzlich durch das fünfte Foul eines Spielers. Laupheim musste die Partie also zu fünft beenden und hatte keine Auswechselmöglichkeit mehr. Das Schlussviertel ging nicht zuletzt auch deshalb mit 20:11 wieder an die Hausherren zum Endstand von 73:60. Mit diesem Sieg machen die Pirates wieder einen Platz in der Tabelle gut und befinden sich auf Rang sechs.

Das nächste und letzte Heimspiel der Saison findet am 2. April um 17 Uhr in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang statt.

BG Bodensee: Feist, Häuptle (14 Punkte), Kamareh, Nobbe (18), Rotundo, Savas, Slansky H. (2), Slansky M. (4), Voigt (12), Walk (23), Weyler, Zeller.