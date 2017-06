Regionalsport See Ost Antonio Melino ist Deutscher Vize-Meister im Mehrkampf

Luca Dilger holt beim Deutschen Sportfest in Berlin Bronze im Achtkampf der Junioren. Die Ailinger Turner gehören zu den Besten in Deutschland.

Turn-Mehrkampf: Die nationalen Meisterschaften der Mehrkämpfer wurden vergangene Woche im Rahmen des Deutschen Turnfestes in Berlin ausgetragen. Mit Antonio Melino und Luca Dilger kehrten zwei Turner der TSG Ailingen mit Medaillen zurück.

Antonio Melino startete beim Jahn-6-Kampf der Jugend C. Im Gegensatz zu den regionalen Wettkämpfen werden bei den Deutschen die Sieger nicht über die erturnte Gesamtpunktzahl ermittelt. Um die Vielseitigkeit höher zu bewerten, werden entsprechend der Platzierung jeder Disziplin Punkte vergeben. Bereits am Boden unterstrich Melino mit einer tollen Übung und der zweitbesten Wertung, dass er an diesem Tag vorn mitmischen kann und will. Trotz eines Wacklers war er Viertbester am Barren. Mit deutlich verbesserten persönlichen Bestleistungen im 75-m-Sprint (11,29 Sekunden) und Kugelstoßen (8,77 m) festigte er seinen Podestplatz im Stadion. Beim Springen vom 1-m-Brett zahlte sich sein Zusatztraining bei den Friedrichshafener Wasserspringern aus und er wurde mit der Bestwertung belohnt. Mit der fünften Zeit beim abschließenden 50-m-Schwimmen machte der Ailinger Turner seine Silbermedaille perfekt.

Luca Dilger ging nach seiner längeren Krankheitspause im Frühjahr ohne große Erwartungen in seinen ersten Deutschen Achtkampf bei den Junioren. Am Sprung, Barren und Reck gelangen ihm gleich starke Übungen und Top-Wertungen. Am Boden machten wenige Zehntel den entscheidenden Unterschied und er lag hier trotz einer guten Kür nur im unteren Drittel. Im Stadion trumpfte er wieder auf. Als Bester im Weitsprung, Dritter im Sprint und mit einem akzeptablen Kugelstoß-Wettbewerb schloss er wieder zu den Führenden auf. Auch bei der neuen Disziplin Schleuderball war der Ailinger vorn mit dabei. Riesengroß war die Freude bei der Siegerehrung über die erhoffte Bronzemedaille.

Zum ersten Mal musste Vereinskollge Benedikt Bucher bei den 18-Jährigen im Jahn-9-Kampf antreten. Bei fast allen Disziplinen gelang ihm in Berlin eine Top-Ten-Leistung. Lediglich am Barren, beim Sprint und im 100-m-Schwimmen verlor er etwas gegenüber der Konkurrenz. Ein guter neunter Platz war der Lohn für die ausgeglichen gute Leistung. Marcel Richter rückte ebenfalls eine Altersklasse nach oben und hatte in der A-Jugend unter den höheren Anforderungen den erwartet schweren Stand. Mehr wie Platz 19 war nicht drin. Nach seinem Beinbruch im Frühjahr war Alessio Röhr noch nicht ganz fit und konnte seinen Wettkampf auch nicht komplett absolvieren. Mit einigen sehr guten Einzelleistungen setzte er sich dennoch gut in Szene und platzierte sich immerhin auf Rang 15.