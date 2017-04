Regionalsport See Ost Ansprache von Trainer Wolfram Eitel beherzigt

FV Ravensburg mit der Leistung gegen Bissingen zufrieden. Der Fußball-Oberligist geht optimistisch ins Pokalspiel am Mittwoch gegen die Stuttgarter Kickers.

Fußball-Oberliga: Trotz des torlosen Remis gegen den FSV 08 Bissingen war Wolfram Eitel, Trainer des FV Ravensburg, hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft am Samstagmittag. Immerhin war seine Elf gegen den Tabellenzweiten überlegen und hatte ein deutliches Chancenplus. Was fehlte, war ein Tor. Zu hart ins Gericht wollte Eitel mit Steffen Wohlfarth und seinen Teamkameraden aber nicht gehen. „Wir haben uns zwölf, 13 Chancen gegen eine Mannschaft erspielt, die 20 Punkte mehr hat als wir und ganz oben um den Aufstieg mitspielt.“

Ähnlich sah es der Sportliche Leiter Peter Mörth. „Es geht in erster Linie darum, dass man sich Chancen erspielt. Die Mannschaft hat sich noch nicht belohnt, den Vorwurf muss sie sich selbst machen. Aber wir nehmen viel Schwung mit ins Pokalspiel.“ Am Mittwoch hat der FV Ravensburg die Chance, gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers zum dritten Mal in Folge ins Finale des wfv-Pokals einzuziehen. Mörth ist nach der Leistung vom Wochenende „optimistisch. Gegen Oberachern war unsere Leistung schon verbessert und heute gab es nochmals eine Steigerung“, begründet er.

Auch wenn das 0:0 gegen Bissingen, neutral gesehen, zu wenig war, scheint der FV Ravensburg rechtzeitig vor dem „Spiel des Jahres“ (Wolfram Eitel) wieder in der Spur zu sein. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, die Leistung schlecht zu reden, weil wir 0:0 gespielt haben“, sagte Mittelfeldspieler Sebastian Reiner, ergänzte aber: „In der ersten Halbzeit müssen wir die Tore machen.“ Ab zehn Minuten vor dem Seitenwechsel war der Gastgeber sogar in Überzahl, was aber keinen Vorteil einbrachte. „Bei elf gegen elf waren wir eindeutig besser, bei zehn gegen elf haben wir uns schwerer getan, Chancen zu bekommen“, so Reiner.

Bissingen stand fortan tiefer in der eigenen Hälfte und verlegte sich aufs Kontern. Die Gefahr der besten Offensive der Oberliga (70 Tore) war aber stets zu erkennen. Dass seine Mannschaft schon in der ersten Halbzeit die Tore hätte machen müssen, erkannte auch Eitel. „Die Rote Karte“, sagte er, „war für unser Spiel nicht so gut. Wir hatten in der Folge viele einfache Ballverluste und haben bei einigen Kontersituationen Glück gehabt.“ Allerdings hat er wie Mörth „eine Steigerung und Entwicklung gesehen“. Die Spieler hätten seine „Ansprache sehr beherzigt“, sich zunächst voll und ganz auf das Ligaspiel zu konzentrieren. „Das haben die Jungs klasse gemacht.“

Zufrieden mit dem Punktgewinn dürfte der Bissinger Trainer Andreas Lechner gewesen sein. Der hatte als Spieler und Trainer erst einmal zuvor in Ravensburg ein 1:1 erzielt und ansonsten oft „auf die Mütze bekommen“, wie er sagte. Am Samstag sah er zu Beginn der Begegnung „große Probleme“ bei seiner Mannschaft. Mitte der ersten Hälfte gestaltete sie das Spiel offener, musste dann aber mit dem Platzverweis einen Rückschlag verkraften. „In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, haben uns zurückgezogen und die Räume eng gemacht. Da haben wir Charakter gezeigt.“

Allerdings betonte er auch, dass seine Mannschaft Glück hatte, dass der Kopfball von Philipp Altmann in der Nachspielzeit am Bissinger Torpfosten gelandet war. „Wenn wir da das Gegentor bekommen, können wir uns nicht beschweren“, sagte Lechner. Angesprochen auf das Pokalspiel des FVR gegen die Stuttgarter Kickers, die seinen FSV im Viertelfinale besiegt hatten, meinte der Gästetrainer: „Die Ravensburger haben die Stärke, sich auf solche Spiele zu fokussieren. Ich traue es ihnen zu, dass sie gewinnen.“ Lechner weiß, wovon er spricht. Das Endspiel im vergangenen Jahr hat er mit Bissingen gegen den FV Ravensburg verloren. Der FVR wird das Match am Mittwoch zuversichtlich angehen. „Die komplette Mannschaft hat es heute gut gemacht. Das stimmt mich positiv“, sagte Eitel abschließend.