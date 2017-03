Anatoli Muratov hat wieder zugeschlagen

Sein Gegner, der Ungar Attila Koros, geht in der dritten Runde k. o. Der Friedrichshafener Boxer ist in Istanbul in den Ring gestiegen. Sein Kampf war Vorprogramm von Ex-Weltmeister Firat Arslan.

Boxen: (veh) Nachdem Anatoli Muratov vor zwei Wochen in Wangen seinen 18. Profikampf für sich entscheiden konnte, stand der Friedrichshafener Europameister am vergangenen Samstag wieder im Ring. Dieses Mal im Vorprogramm von Ex-Weltmeister Firat Arslan in der türkischen Hauptstadt Istanbul. Muratov wie auch Arslan verbindet, dass beide Boxer in ihrer Amateurzeit für den VfB Friedrichshafen gekämpft hatten.

Wie in Wangen ging Muratovs Fight auch in Istanbul nicht über die Runden. Im Allgäu war der junge Friedrichshafener, der sehr mit dem Boxteam Langenargen verbunden ist und auch dort zu seiner Zeit als Amateur sehr viel Erfahrung gesammelt hat, eher unzufrieden mit seinem vorzeitigen Sieg. In Wangen hatte der Ungar Renato Goman verletzungsbedingt in der zweiten Runde aufgeben müssen (wir berichteten). In der Türkei durfte Muratov einen „richtigen“ Sieg über Attila Koros, der ebenfalls aus Ungarn kommt, feiern. Mit Koros, den Muratov nur aus dem Internet kannte, stand ein erfahrener Boxer mit einer Bilanz von 13 Siegen bei 23 Kämpfen im Ring, neun hatte er mit K. o. beendet.

„Der Kampf hat irrsinnig schnell Tempo aufgenommen“, berichtet der Supermittelgewichtler, „für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis einer von uns k. o. geht. Ziemlich schnell entwickelte sich ein starker Schlagabtausch, was dem Publikum sehr gut gefiel. Mein Vorteil war mit Sicherheit meine starke Kondition, und in der dritten Runde habe ich ihn gut erwischt. Von diesem Treffer hat er sich nicht mehr erholt.“

Manager Benedikt Poelchau, besser bekannt als Benny Blanko, war auch am Ring und durfte sich mit dem Motorenmechaniker der MTU Friedrichshafen über dessen zwölften vorzeitigen Sieg freuen. Jetzt gönnt sich Anatoli Muratov erst einmal eine Pause. „Zuletzt hat sich alles nur noch ums Boxen und Training gedreht. Ich war sehr lange im Training und werde jetzt etwas mehr Zeit mit meiner Freundin verbringen. Wenn es sich ergibt und ich bei einem interessanten Kampfabend ins Programm passe, werden wir natürlich wieder zuschlagen,“ freut sich Muratov über seinen Sieg.

Ebenso vorzeitig beendete Firat Arslan seinen Fight im Silence Hotel in Istanbul. Darüber ist der Ex-Weltmeister mit einer Bilanz von 24 K.-o.-Siegen in 39 Kämpfen, bestimmt nicht glücklich. Der Österreicher Gezim Tahiri (13/3), gab wegen Schmerzen in der zweiten Runde auf.