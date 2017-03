Anatoli Muratov, der unzufriedene Sieger

Friedrichshafener Anatoli Muratov feiert in Wangen seinen 16. Sieg im 18. Profi-Boxkampf. Aber sein Gegner Renato Goman muss verletzt aufgeben.

Boxen: (veh) Für den Friedrichshafener Profi Anatoli Muratov war das keine Frage, er wollte am Samstagabend beim Wangener Event in den Ring steigen.

Für den 28-jährigen UBF-Supermittelgewichts-Europameister ist die Karriere seit Sommer 2016 richtig ins Rollen gekommen. Fünfmal stand er im Ring, und am Samstag feierte er in der Argensporthalle seinen 16. Sieg im 18. Profikampf.

Gegner Renato Goman hatte der Friedrichshafener Supermittelgewichtler zum ersten Mal im Ring zu Gesicht bekommen. Der 19-jährige Ungar hatte die Geschwindigkeit überschritten und nach einer Polizeikontrolle nicht am öffentlichen Wiegen teilnehmen können. „Als ich ihn sah, habe ich mich richtig gefreut. Er machte einen sehr stabilen und durchtrainierten Eindruck“, so Muratov. Dieser Eindruck täuschte auch nicht. In der ersten Runde boxten beide etwas abwartend. Beide Boxer fanden gut in den Kampf, der, bedingt durch eine Verletzung von Goman, in der zweiten Runde ein vorzeitiges Ende fand. „Ich habe gemerkt, wie bei seinem Schlag auf meinen Kopf, die Schulter ausgekugelt ist“, berichtet Muratov, „das ist sehr schade, denn ich hätte sehr gerne bis zum Ende gekämpft.“ Dies bestätigte Thomas Schuler, zu Amateurzeiten Trainer von Anatoli Muratov, „Anatoli hätte lieber über die Runden geboxt und nach Punkten gewonnen! Kein Boxer möchte wegen einer Verletzung seines Gegners gewinnen.“ In zwei Wochen steht nun für den gelernten Motorenmechaniker bei der MTU ein weiterer Fight in Istanbul auf dem Programm. Seit Februar arbeitet er in Normalschicht und kann sich aufgrund des größeren Spielraums, den ihm sein Vorgesetzter eingeräumt hat, besser auf seine Kämpfe vorbereiten.

Verletzungsbedingt endete auch der Weltmeisterschaftskampf der WBC-Juniorinnen vorzeitig in der ersten Runde. Sven Ottke, ungeschlagener Ex-Weltmeister im Supermittelgewicht und Trainer der Berlinerin Nina Meinke, konnte es nicht fassen, dass sich die Regensburgerin Hasna Tukic in der ersten Runde die rechte Hand so verletzte. Höhepunkt des Abend war der Superleichtgewichtskampf des Wangener Timo Schwarzkopf, besser bekannt als Festim Kryeziu. Schwarzkopf zeigte einen hochklassigen Fight und schickte Artem Haroyan in der dritte Runde auf die Bretter. Trainer Conny Mittermeier: „Nach der langen Kampfpause haben wir uns wie in der Weltklasse vorbereitet, und er hat das gemacht, was Jürgen Brähmer und ich zu ihm gesagt haben. Er ist ruhig geblieben und hat seinen Mann geboxt!“

Sein Profidebüt hatte sich Araik Marutjan anders vorgestellt. Gegen den in Deutschland lebenden Ukrainer Serhii Ksendzov waren sechs Runden angesetzt. Bis zur Mitte der vierten dominierte Marutjan. Aus dem Rückwärtsgang boxend, begann Marutjan plötzlich zu humpeln. Im Krankenhaus stellte sich wohl heraus, dass er sich die Achillessehne gerissen hat. Der Kampf blieb ohne Wertung.