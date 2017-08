Friedrichshafen An den richtigen Stellschrauben drehen

Ravensburg empfängt in der Oberliga Tabellenführer Villingen. Bessere Chancenverwertung und weniger Fehler sind nötig.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – FC 08 Villingen (heute, 15.30 Uhr). – (phd) "Das Schöne an der Englischen Woche ist, dass wir unsere Niederlage vom Mittwoch sofort wieder geraderücken können", sagt Ravensburgs Trainer Wolfram Eitel. In Bahlingen hatte seine Truppe die erste Saisonniederlage kassiert, heute empfangen die Oberschwaben den furios gestarteten Aufsteiger aus Villingen im Wiesental.

Neun Punkte aus drei Spielen, Tabellenführung: Selbst im Lager der Gäste wurde ein solcher Saisonstart nicht erwartet. Überrascht ist Wolfram Eitel aber nicht. "Sie sind sehr souverän aufgestiegen und haben sich punktuell verstärkt. Der Abstieg vor einem Jahr war ja schon äußerst unglücklich. Das ist eine Mannschaft, mit der man rechnen muss", glaubt der FV-Coach. Ganz bestimmt würden die Nullachter "nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sondern sich im oberen Mittelfeld platzieren. Auch nach dem Abstieg sind ein Großteil der Mannschaft und der Trainerstab zusammengeblieben, es gibt eine große Identifikation mit dem Verein."

Im Gegensatz zum Spiel am Mittwoch muss laut Eitel gar nicht so viel verbessert werden. "Wir müssen unsere Chancen konsequenter zu Ende spielen und nutzen und weniger unnötige Fehler machen. An diesen Stellschrauben müssen wir drehen. Dann haben wir große Chancen, die drei Punkte in Ravensurg zu behalten." Um in der Tabelle nicht früh ins Hintertreffen zu gelangen, wäre ein zweiter Heimsieg enorm wichtig. Eitel denkt aber weiter: "Es nützt nichts, nur die Heimspiele zu gewinnen, wir müssen auf beiden Ebenen erfolgreich sein." Auswärts gab es in zwei Spielen erst einen Punkt.

In Bahlingen hat der Trainer eine Verbesserung zum Spiel gegen die teilweise überforderte TSG Weinheim am vergangenen Wochenende gesehen. "Wir haben gegen eine hoch pressende Mannschaft noch nie so viele spielerische Lösungen gefunden", lobt Eitel. Selbst in Drucksituationen hätte man meistens sauber kombiniert. Das "meistens" reicht aber nicht. "Zwei individuelle Patzer" (Eitel) in Form von Fehlpässen im Spielaufbau kosteten nämlich einen möglichen Punktgewinn. Alle drei Tore seien entstanden, obwohl man selbst im Ballbesitz war. "Im Defensivverhalten haben wir es richtig gut gemacht, wenn alle Spieler hinter dem Ball waren. Das Anbieteverhalten, die Ballerwartungshaltung waren besser wie gegen Weinheim." Allerdings: An der Passqulität von hinten heraus und am Halten der Bälle in der Offensive müsse gearbeitet werden. Sechs Gegentreffer in drei Spielen sind zu viel, wenn man ganz oben mitmischen möchte.

Offensiv haben beide Klubs bislang imponiert. Mit jeweils acht Treffern haben Ravensburg und Villingen an den ersten drei Spieltagen die meisten Tore erzielt. Villingen stehe defensiv gut, spiele kompakt und schalte mit seinen schnellen Spitzen gut um, sagt FV-Coach Eitel. Trotzdem soll seine Mannschaft nach dem heutigen Spiel mehr Tore auf dem Konto haben als die Südbadener. Ob Steffen Wohlfarth mithelfen kann, die Chancen besser zu nutzen, wird sich kurzfristig entscheiden.