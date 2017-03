Am Sonntag kicken sie wieder

Am Sonntag beendet die Fußball-Bezirksliga ihre Winterpause. Viele neue Spieler bei der SG Aulendorf und in Haisterkirch.

Fußball-Bezirksliga: Am Sonntag sind sie wieder vorbei, die langen fußballlosen Wochen. Während sich die einen Vereine eine zusätzliche Woche Vorbereitung gewünscht hätten, geht es für die anderen endlich wieder um Punkte. Je nach Tabellenlage und Abschneiden vor der Winterpause. Eines ist allen Trainern und Mannschaften gemein: Der Auftakt bringt jede Menge Fragen und Ungewissheiten. Haben wir uns gut vorbereitet, können wir den Erfolgsfaden aufnehmen, den Abwärtstrend stoppen? Während die erfolgreichen Mannschaften, ihre Kader marginal veränderten, mit der erfolgreichen Aufstellung die Saison fortsetzen wollen, haben vor allem die abstiegsbedrohten Klubs reagiert. Neue Spieler geholt, oder den Trainer gewechselt.

Eine der stark gefährdeten Teams ist die SG Aulendorf. Trainer Wolfgang Steinbach hat schon vergangenes Jahr darauf hingewiesen, dass in der Winterpause etwas passieren müsse. Die Mannschaft sei nicht wirklich bezirksligatauglich. Jetzt sehe das schon ganz anders, meint der Coach und hofft darauf, mit acht neuen Spielern – Alexander Allgäuer, Tobias Moser, Daniel Thomas (alle reaktiviert, Torspieler Timo Heissel fällt verletzt aus), Topgoalgetter Andreas Krenzler (SC Pfullendorf), David Krauth (Wolpertswende), Robin Büdinger (SV Weingarten II) sowie die A-Jugendlichen Lukas Steinhauser und Dean Kachold – verhalten optimistisch in die Partie gegen den Tabellendritten SV Seibranz gehen zu können. Abgänge hat Aulendorf keine. Optimistisch stimmt Steinhauser, dass in den Vorbereitungsspielen seine „patenten Jungs „durchaus mitspielen“ konnten.

„Keine Veränderungen, kein Bedarf“, sagt Florian Grotz. Der Pressesprecher des SV Seibranz sieht zurecht keinen Grund zum Handeln. Der Aufsteiger hat eine hervorragende Hinrunde hingelegt, der „Dorfklub“ (Grotz) steht auf Rang drei. Ein Rang, mit dem vor der Saison wirklich niemand rechnen durfte. Aber sorgenfrei sind die Seibranzer dennoch nicht. Jetzt gilt es, das bisher Erreichte zu verteidigen. Wenn da nur nicht die wenig erbauende Trainingsbeteiligung gewesen wäre. Optimistisch stimmt ihn, dass „alle fit“, mit Manuel Gropper und Julian Scheerer zwei Langzeitverletzte wieder dabei sind. Zur rechten Zeit will Gropper scheinen. Gegen ein neues Aulendorf sollen dennoch die Punkte mit ins Allgäu genommen werden. Und der SVS hat noch eine offene Rechnung zu begleichen: „Das Hinspiel ging 1:1 aus, und das hätten wir gewinnen müssen.“

Der FV Waldburg steht mit einem Bein in der Kreisliga und will doch nicht in den Abgrund stürzen. Marko Igel (TSV Bodnegg) hat den Klub nicht deshalb verlassen, weil er nicht an die Rettung glaubt. „Das sind berufliche Gründe“, sagt Spielleiter Markus Riedesser. Einer ging, drei sind gekommen: Nils Kautt (SV Weingarten), Lars Gossenberger (SV Baindt) und Philipp Müller aus der A-Jugend des Oberligisten FV Ravensburg. Nicht weniger wichtig: Für Danijel Kaplan steht ein neuer Mann an der Seitenlinie. Der Wolfegger Armin Schatz soll die Geschicke des Vereins wieder in erfolgreichere und ruhigere Gewässer lenken. Was Riedesser in der Vorbereitung beobachtet hat, lässt ihn hoffen. „Die Spieler nehmen an, was der Trainer vorgibt“, begründet er seine Meinung. Und beim Wintercup des SV Weingarten habe die Elf „gut mitgehalten und dagegen gehalten“. Der FV Waldburg habe „taktisch einiges probiert“, was aber die Zukunft bringe, gelte es abzuwarten.

Die unmittelbare Zukunft jedenfalls ist für Schatz & Co. eine Partie, bei der der Tabellenletzte nur gewinnen kann. Der Tabellenzweite und derzeit einzige echte Konkurrent von Tabellenführer TSV Heimenkirch, der FC Isny, kommt. Der hat zwar laut Trainer Uwe Hansen wetterbedingt nicht so leiden müssen wie die Jahre zuvor. Aber die Trainingsbeteiligung sei zeitweise sehr mau gewesen. Drei Vorbereitungsspiele waren nur deshalb machbar, weil Spieler aus der zweiten Mannschaft eingesetzt wurden. Dennoch ist Hansen davon überzeugt, dass seine Mannschaft das erste und auch psychologisch so wichtige Spiel erfolgreich gestalten wird, sie den „Faden aufnimmt und nicht alles in kurzer Zeit wieder vergeigt“.

„Sehr zufriedenstellend“ bezeichnet Uwe Reh die Vorbereitung auf den Klassenerhalt. Zum einen habe die Witterung mitgespielt, zum anderen – viel wichtiger – hat der Trainer des SV Haisterkirch, einen neuen, mit gleich sieben Spielern aufgefrischten Kader. Marc Matt (SV Winterstettenstadt), Berat Lutolli, Ömer Aksahin, Keskin Redir, Julius und Klaus Wagner sowie Baris Dursum (alle FV Bad Waldsee) werden zunächst nicht alle für die erste Mannschaft auflaufen. „Julian Wagner, Lutolli und Radir aber seien jetzt schon eine richtige Verstärkung.“ Die Erkenntnis hat Uwe Reh in der Vorbereitung, unter anderem im Trainingslager in Dornbirn, machen können. „Wir haben viel probiert“, sagt der Haisterkircher Coach, sehr viele Alternativen erarbeitet, während sich das Team „vorher selbst aufstellte“. Aber auch jene Erkenntnis, die ihm nicht so gefallen hat, verschweigt der Trainer nicht. „Wir haben in jedem Testspiel zu viele einfache Tore gefangen.“ Das muss abgestellt werden, dann klappt das auch mit den angestrebten Punkten am Sonntag beim TSV Meckenbeuren.

Keine Abgänge hat der TSV Heimenkirch über die Winterpause zu beklagen, Zugänge gibt es auch keine. „Wir haben eine gute Truppe mit einer ausgewogenen Mischung“, sagt Trainer Simon Schnepf. „Das passt schon.“ Tabellenführer ist sein Team, deutlich vor Isny. Kein Grund also, sich zu verändern. „Ich bin zuversichtlich“, sagt Schnepf, dass das erste Spiel am Sonntag nach Wiederbeginn gegen „Gradmesser“ Leutkirch so ausgehen wird, wie 14 der vergangenen 17 Partien auch – mit einem Sieg. Dennoch: Leutkirch habe sich gut vorbereitet, weiß der Heimenkircher Coach, sei stärker als noch im Sommer. „Wir kennen unsere Stärken“, vertraut Simon Schnepf der spielerisch besten Mannschaft der Liga, dass diese erfolgreich aus der Winterpause startet.

„Wir sind auf sehr gutem Wege“, sagt Jochen Reischmann, der 1. Vorsitzende des FC Leutkirch. Der hat sich schon vor der Winterpause ein Stück weit aus dem Keller gearbeitet. Und auf diesem Erfolgsweg soll nun weitergegangen werden. Mit dem gleichen Kader wie zuvor. Aber mit einem gewichtigen Pluspunkt: neuer Trainer. „Jeder will sich von seiner besten Seite zeigen“, sieht Reischmann seine Spieler „mit großem Eifer“ mit dem Kisslegger Patrick Straub arbeiten, den Reischmann schon während der Vorrunde angefragt hatte, er aber erst jetzt einsteigen konnte. Seine taktischen Vorgaben würden so gut umgesetzt wie irgend möglich. Dass mit Heimenkirch der „schwerste Gegner“ ausgerechnet im Auftaktspiel auf Straub & Co. wartet, schmeckt zwar nicht so toll, aber „mit der guten Stimmung in der Mannschaft wollen wir möglichst lange mitspielen“. Und wenn dabei etwas Zählbares herausspringen sollte – umso besser. Falls nicht, „ist das kein Beinbruch“.

„Komplett gleich geblieben“ ist die Mannschaft von Marco Meyer. Der Spielertrainer des SV Beuren kann bis auf die beiden noch länger verletzten Daniel Vollmer und Frank Freiwies auf alle Mann zählen. Und die sind ja gut genug, den Tabellenneunten wieder ein Stück weit in jene Regionen zu bringen, in die er fußballerisch gehört. Taktisch diszipliniert habe seine Mannschaft in der Vorbereitung gearbeitet, in den Testspielen gegen die Landesligisten Weiler und Oberzell habe es gut funktioniert. „Wir wollen uns weiter entwickeln“, verlangt Meyer, aus jenen Duellen sei „viel zu lernen“ gewesen. Und das kann am Sonntag gegen die FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf gewinnbringend angewandt werden. Umso mehr, als der SV Beuren gegen das Steve-Reger-Team schon dreimal verloren hat. Das Hinspiel übrigens, „obwohl wir dominiert hatten“, mit 2:6. Aber „das waren alles Abendspiele unter der Woche“, sagt Meyer.

Wir haben über die Winterpause keine Neuzugänge bekommen“, sagt Dino Salerno, Trainer des SV Mochenwangen. Zu Beginn sei die Vorbereitungsphase schleppend verlaufen, auch einige kranke Spieler seien dafür verantwortlich gewesen. Danach war Salerno zufrieden, sicher auch, weil keine Testspiele abgesagt wurden, die auf dem Kunstrasen gespielt wurden. „Zudem haben wir in der Halle trainiert. Die Mannschaft nahm an einem Boxtraining teil, weil das die Kondition und die Koordination schult“, erklärt der SVM-Coach. Für den weiteren Saisonverlauf wünscht sich Dino Salerno, dass seine Mannschaft das Maximum heraushole, dass nicht Spiele wie in der Vorrunde zu oft vergeigt würden, was oft dann geschehen sei, wenn Spieler ausgefallen seien, was beim SVM gleich zu Qualitätsverlusten führe.

Timo Mayrhofer hört sich sehr zufrieden an. Der Abteilungsleiter des SC Unterzeil-Reichenhofen hat wohl auch allen Grund dazu. Eine erfolgreiche Hinrunde gespielt hat der Tabellenvierte keine Abgänge, dafür mit Malich Dambel, einem gambischen Fußballer, der beim FC Memmingen sporadisch in der Regionalligamannschaft eingesetzt worden sei, und Rückkehrer Tobias Graf zwei zusätzliche Trümpfe. Das sieht alles ganz zuversichtlich aus. Zumal die Trainingsbeteiligung zwischen „90 und 100 Prozent“ betragen habe, in einer „guten Truppe, die für die Rückrunde gerüstet“ sei. Gute Voraussetzungen also, die Rechnung aus der Vorrunde zu begleichen, als Argental 6:2 gewonnen habe.

Und „die SG Argental spielt exakt in der gleichen Besetzung wie vor Weihnachten“, gibt Markus Bucher, Pressesprecher der SGA, bekannt. Man habe in diesem Winter häufiger mit Grippekranken zu kämpfen gehabt als in den Jahren zuvor, weshalb er die Vorbereitung für den zweiten Teil der Saison nur bedingt als gelungen bezeichnen würde. Dazu habe sich noch eine Fasnetspause dazugesellt. Mit Blick auf das Tabellenbild meint Markus Bucher: „Das ist teuflisch. Es sind zwar sieben Punkten auf den Relegationsplatz, die sind aber keine Garantie dafür, auch drin zu bleiben, was jedem unserer Spieler klar sein muss.“

„Wir haben die ganze Zeit, aber auch jetzt noch gegen Verletzungen anzukämpfen“, berichtet Steve Reger, Trainer der FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf. Die erste Phase der Vorbereitung sei gut verlaufen, dann allerdings habe man vermehrt sich mit Verletzungen und Krankheiten herumgeschlagen. Doch da müsse man durch, das Ganze sei kein Wunschkonzert. Das hat für die erste Partie nach der Winterpause die Konsequenz: Spieler der zweiten Mannschaft rücken in den Kader der ersten auf. „Für den weiteren Verlauf wünschen wir uns, dass wir nicht absteigen oder nicht in die Relegation müssen“, sagt Reger. Doch das werde schwer, weil direkte Konkurrenten wie Haisterkirch und Aulendorf personell aufgerüstet hätten.

„In der Vorbereitungsphase waren wir recht gut unterwegs. Die Platzverhältnisse waren nicht optimal, wie schon in den Jahren zuvor auch nicht“, sagt Klaus Gimple, der Trainer des TSV Meckenbeuren, der den Aufsteiger nur noch bis zum Saisonende coachen wird. Dazu sei noch gekommen: verletzte oder kranke Spieler und einige Ausfälle wegen der Fasnet. Vier Neuzugänge kann Übungsleiter Gimple begrüßen: Vom TSV Neukirch kommen Manuel Oberhauser und Andreas Enz, Leon Gwinn vom VfB Friedrichshafen und Sercan Altundel aus Liechtenstein. Oberhauser habe erst eine Woche mittrainiert, werde noch drei oder vier Wochen brauchen, sei dann aber ein Kandidat für die erste Mannschaft. Gwinn bringe viel Potenzial als Defensivspieler mit. Enz sei als Torwart für die zweite Mannschaft vorgesehen. Zwei Abgänge gibt es: Marcel Krafcsik wechselt nach Wohmbrechts, Mahmut Altundal wird Trainer der „Zweiten“. Das Ziel für die Saison: „So schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen.“

„Personell haben wir Zuwachs bekommen“, freut sich Stefan Krause, Trainer des SV Kressbronn. Tobias Eckmann hat sein Auslandssemester beendet, Stefan Eibler seine langwierige Verletzung überwunden. Aus der A-Jugend des FV Ravensburg wechselte in der Winterpause Timo Lüneburger nach Kressbronn. Mit der Vorbereitungsphase war Krause soweit zufrieden. Was die Eindrücke Wert seien, sehe man in den Punktspielen. Momentan steht der SVK auf dem fünften Platz. Wenn es nach dem Coach der Kressbronner geht, dann wäre am Ende Rang drei denkbar. "Nach ganz oben", so Krause, "sei der Zug abgefahren. Um diesen dritten Platz zu erreichen, müssen wir allerdings konstanter punkten.“ Gegen die aus der unmittelbaren Abstiegszone, etwa Berg II oder Aulendorf, dürfte sich die Mannschaft keine Patzer mehr erlauben.

„Wir gehen mit dem gleichen Personal in die Rückrunde“, sagt Jens Kunzemüller, Pressesprecher des TSV Berg. Zwischen der ersten Mannschaft und der zweiten soll weiter rotiert werden, gerade auch für die Perspektivspieler, die mit der Verbandsligamannschaft trainieren, aber in der Bezirksliga spielen. Damit die zweite Mannschaft, die gerade das Tabellenende ziert auch kommende Saison in der Bezirksliga spielt, müssten Punkte her, sonst verliert das Verbandsligateam das Sprungbrett für talentierte Spieler. „Damit das nicht geschieht, muss die spielstarke Mannschaft lernen, ihre Chancen besser zu nutzen. Außenstürmer und die Mittelfeldspieler müssen fortan das Fehlen eines Torjägers besser kompensieren“, sagt der Kuntzemüller. Die Vorbereitung dafür sei in Ordnung gewesen.