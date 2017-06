Regionalsport See Ost Am See im Sand kicken

Noch werden Mannschaften für die zwei Tage Beachsoccer an der Uferpromenade in Friedrichshafen gesucht.

Beachsoccer: Im Sommer wird es in Friedrichshafen erneut das Veranstaltungs-Highlight „Stadtwerk am See Beach Days“ geben. Vom 20. bis 25. Juni veranstaltet der VfB Friedrichshafen gemeinsam mit der Überlinger Agentur MCD Sportmarketing am Bodenseeufer erneut die „Stadtwerk am See Beach Days“. Gut 250 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie eine große Zuschauertribüne verwandeln die Friedrichshafener Promenade am Gondelhafen in eine beeindruckende Beach-Arena am See.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr erwarten die zahlreichen Zuschauer auch im zweiten Jahr an den sechs Eventtagen Turniere und Meisterschaften sowie Mitmachaktionen für jedermann in den Beach-Sportarten Fußball, Volleyball und Handball.

Beachsoccer findet erstmalig an zwei kompletten Tagen statt. Am Donnerstag, 22. Juni, wird das AH-Turnier „Autohaus Ivacic Beachsoccer-AH-Cup“ ausgetragen. Am Freitag, 23. Juni, sind die Friedrichshafener Firmen aufgefordert, ihre Teams ins Rennen um den „Autohaus Ivacic Beachsoccer-FirmenCup“ zu schicken. An beiden Tagen kommen nachmittags die E- und D-Juniorenbereiche beim „McDonalds Junior-Beachcup“ im Sand zum Zug.

Erwartet werden mehrere Tausend Zuschauer am Friedrichshafener Seeufer. „Beachsoccer-Sport passt hervorragend nach Friedrichshafen und an den Bodensee“, freuen sich Dufner und die Fußballer des VfB Friedrichshafen auf das Highlight. Anmelden kann man sich für alle Turniere unter:

www.beach-days-fn.de

Der Terminplan

Donnerstag, 22. Juni von 10 bis 23 Uhr: Beachsoccer

10.00 Uhr: Schulaktion (Schülerturnier)

13.30 Uhr: Mc Donalds Junior Cup (E-Jugend)

17.00 Uhr: Autohaus Ivacic Beachsoccer-Cup (AH-Turnier)

20 Uhr Rahmenprogramm

Freitag, 23. Junim 10 bis 24 Uhr Beachsoccer

10.00 Uhr: Schulaktion (Schülerturnier)

13.30 Uhr: Mc Donalds Junior Cup (D-Jugend)

16.00 Uhr: Autohaus Ivacic Beachsocce-Cup (Firmenturnier)

20 Uhr Rahmenprogramm

Rahmenprogramm: Beachbar, Einlagespiele, Gastronomie, Live-Musik, Guggemusik, Showacts