Alle Ailinger Taekwondokas haben sich ins Finale vorgekämpft

Die Ailinger Taekwondo-Nachwuchskämpfer holen dreimal Gold und zweimal Silber beim internationalen Turnier in Tuttlingen.

Taekwondo: Die Jüngsten des Taekwondo Ailingen haben sich beim Internationalen Tuttlingen Turnier dreimal Gold und zweimal Silber erkämpft. Besonders in den Vorkämpfen zeigten sie ihr Können – reihenweise schickten sie ihre Gegner ohne Gegenpunkt von der Matte. Im Finale mussten zwei der Ailinger sogar gegeneinander antreten.

Jana Dick ist die erfahrenste Kämpferin aus dem Ailinger Team. Sie tritt als Einzige in der Altersklasse B an und kämpft eine Leistungsklasse höher, weil sie einen höheren Gürtel als ihre Teamkollegen hat. Während sie sich im Halbfinale vorsichtig angetastet hat, hat sie im Finale selbstsicher ihr Können abgerufen. Blitzschnell traf die Ailingerin den Kopf ihrer Gegnerin und siegte mit souveränen 13:6 Punkten. Ähnlich machte es Selina Palumbo. Ihr Halbfinale der Klasse C bis 30 kg gewann sie zwar souverän, ließ aber ihrer Gegnerin einige Konter durchgehen. Im Finale machte die Ailingerin kurzen Prozess: Mit einem eindeutigen 19:0 schickte sie ihre Kontrahentin von der Matte und holte das zweite Ailinger Gold.

In der Klasse Jugend C bis 28 kg traten gleich zwei Ailingerinnen an. Pech für Anita Fenrich und Aurora Crimi, denn nur eine konnte gewinnen. Die Ansage der Coaches Salvatore Crimi und Olga Dick war klar: Beide geben ihr Bestes und im Finale soll die Bessere gewinnen. Zunächst mussten beide erst einmal das Finale erreichen. Für Anita kein Problem. Mit spektakulären 13:0 und 10:1 zog sie ein. Aurora machte es spannender. In ihrem Halbfinale stand sie einer ebenbürtigen Gegnerin gegenüber. Doch letztlich gewann sie 7:5. Damit standen sich zwei Ailingerinnen tatsächlich im Finale gegenüber. „Hauptsache nicht verletzen“, gab Coach Crimi ihnen mit auf den Weg. Und sie machten es spannend. Schließlich fiel nur ein einziger Punkt – und der ging an Aurora. Gold für sie und Silber an Anita.

Der Hahn im Ailinger Korb, Florian Jeckl, trat als Letzter auf die Matte. Er zeigte das spektakulärste Ergebnis: 22 Punkte holte er im Halbfinale und ließ keinen einzigen Gegenpunkt zu. „Vielleicht wurde er dann übermütig, wir müssen das noch analysieren“, sagt Olga Dick. Denn im Finale wurde Florian überrumpelt und verlor knapp 4:5.

„Alle haben sich ins Finale vorgekämpft. Das ist ein tolles Ergebnis und eine gute Vorbereitung für die nächsten Punktturniere“, sagt Coach Crimi. In zwei Wochen geht es mit den Belgian Open weiter.