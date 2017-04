Regionalsport See Ost Ailinger Tischtennisdamen sind Meister

8:6 im Bezirksligatopspiel gegen den TSV Meckenbeuren bringt den Aufstieg. Die Landesligaherren haben nach dem 8:8 in Rissegg den Klassenerhalt gepackt.

Tischtennis: (ae) Gute Nachrichten für die TSG Ailingen. Die Bezirksligadamen haben sich mit dem 8:6-Erfolg über Verfolger TSV Meckenbeuren den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Die Landesligaherren auf der anderen Seite haben nach dem 8:8 beim SV Rissegg einen Schritt weg vom Abstieg gemacht. Und Barbara Kamleitner hat an den baden-württembergischen Meisterschaften in Notzingen einen kompletten Medaillensatz abgeräumt (wir berichteten).

Landesliga: SV Rissegg – TSG Ailingen 8:8. – Ailingen hat mit dem Remis beim Tabellenvorletzten den Klassenerhalt so gut wie sicher in der Tasche. Bis zum Stand von 5:5 konnte keiner einen entscheidenden Vorteil erringen. Dann zogen die Gastgeber auf 7:5 und 8:6 davon. Armin Pfaff wendete durch seinen hart umkämpften 3:2-Erfolg gegen Bernhard Stegmiller (16:14 im fünften Satz) die drohende Niederlage ab. Alfi Iberl und Dirk Joos gewannen das Schlussdoppel und sicherten so der TSG das Remis. Für Ailingen holten die Punkte: Iberl, Stefan Haas und das Doppel Iberl/Joos und Pfaff/Gunnar Flotow.

Kreisliga A: SV Weingarten II – TSG Ailingen II 9:6. – Mitentscheidend für diese Niederlage war das schlechte Abschneiden von drei TSG-Spielern, die alle sechs Einzelmatches verloren. Die TSG hatte dabei insofern Pech, dass drei Fünfsatzspiele mit 9:11, 11:13 und 8:11 verloren gingen. Armin Pfaff und Michael Klingenstein waren zweimal, Christian Hecht und das Doppel Klingenstein/Alexander Kurreck je einmal erfolgreich.

TSG Ailingen II – TG Bad Waldsee 3:9. – Da die ersatzgeschwächte TSG Ailingen auch ihr zweites Spiel gegen Bad Waldsee verlor, hat sie keine Chance mehr, einen der beiden Aufstiegsplätze zu erreichen.

Bezirksliga, Frauen: TSG Ailingen – TSV Meckenbeuren 8:6. – In einer gut dreistündigen, erbitterten Auseinandersetzung gelang es den Ailinger Damen, Verfolger TSV Meckenbeuren zu schlagen, Meister zu werden und in die Landesliga aufzusteigen. Mitentscheidend für diesen knappen Erfolg war der Gewinn der beiden Eingangsdoppel und der Umstand, dass die Gastgeberinnen von fünf Fünfsatzspielen vier gewannen. Die TSG ging mit 5:1 in Führung und hatte einen fast sicheren Sieg vor Augen. Aber Meckenbeuren startete eine sehenswerte Aufholjagd und glich zum 5:5 aus. Dann schaffte es Michaela Matzenmüller-Bitschar, die favorisierte Spitzenspielerin der Gäste, Beate Senf, die allerdings durch Beschwerden am Bein gehandicapt war, mit 3:2 zu schlagen. Alexa Klischies glich zum 6:6 aus (3:2 gegen Barbara Kamleitner). Elke Knabe, 13:11 im fünften Satz gegen Julia Holst, und Miriam Strauß mit 3:0 über Bärbel Wahl gewannen die zwei letzten Spiele und sicherten so der TSG Ailingen den knappen Erfolg und den Titel.

Für die Gastgeberinnen holten Matzenmüller-Bitschar und Strauß je zwei Punkte, je einmal gewannen Kamleitner, Knabe sowie die Doppel Kamleitner/Knabe und Matzenmüller-Bitschar/Strauß. Für den TSV Meckenbeuren punkteten Beate Senf (2), Alexa Klischies (2), Bärbel Wahl und Julia Holst.