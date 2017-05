Friedrichshafen Ailinger Taekwondo-Nachwuchs erkämpft sechs Medaillen

Die jungen Sportler stehen bei der Kaiserwinkel ASKÖ Open in Österreich mit beachtlicher Ausbeute auf dem Treppchen: vier Mal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.

Taekwondo: Die Ailinger Taekwondo-Kämpfer haben bei den Kaiserwinkel ASKÖ Open in Österreich sechs Medaillen gewonnen: viermal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. „Unser Nachwuchs war heute richtig stark, aber die erfahreneren Kämpfer konnten sich nicht behaupten“, sagt Cheftrainer Giuseppe Pistillo.

Der Nachwuchs, damit meint der Cheftrainer das Mädchen-Trio des Taekwondo Ailingen: Selina Palumbo, Anita Fenrich und Aurora Crimi. Alle ähnlich alt und schwer, und auf der Matte kaum zu schlagen.

Selina Palumbo betrat die Kampfmatte als erste und startete mit einem außergewöhnlichen Sieg: Bereits vor Beginn des Kampfes gab die Gegnerin auf: Vor jedem Kampf prüfen die Sportler mit einem Testschlag die elektronische Punktevergabe. Doch dieser Testschlag war Selinas Gegnerin bereits genug und sie gab auf. Die nächste Gegnerin traute sich, gegen sie anzutreten, doch die Punktetafel sprach für sich: Mit einem spektakulären Punktestand von 46:2 schickte sie ihre österreichische Gegnerin von der Matte. Im Finale mit reihenweise Kopftreffern und einem Punktestand von 25:14 holte sie Gold für den Taekwondo Ailingen.

Anita Fenrich machte es ihrer Teamkollegin nach und schickte ihre Gegnerinnen reihenweise von der Matte. Und so sprechen ihre Punktestände für sich: 25:5, 24:3 und 35:2 im Halbfinale. Erst im Finale hatte Anita zu kämpfen. Hier siegte die Ailingerin mit 9:1 und holte sich das nächste Gold für Ailingen.

Für Aurora Crimi war das Halbfinale mehr wie ein Finalkampf. Während sie mit 24:0 ins Halbfinale einzog, begegnete ihr die Halbfinalgegnerin auf Augenhöhe. Aurora machte den entscheidenden Punkt zur richtigen Zeit und zog mit 9:8 ins Finale ein. Dagegen war ihr Finale ein Zuckerschlecken: Entspannt und unaufgeregt holte Aurora mit 9:0 das nächste Gold für Ailingen.

Nicht ganz so gut lief es für Jana Dick. Während sie im Halbfinale noch einen lockeren Sieg erringen konnte, traf sie im Finale ebenfalls auf eine Kämpferin des Heimatvereins Achensee, die Punkte für Schläge, die sie gar nicht getroffen hat. Die junge Ailingerin gab ihr Bestes und versuchte alles, um den Rückstand aufzuholen, doch schließlich fehlten entscheidende drei Punkte. Mit 10:13 gewann Jana Silber. Ihre Schwester, Jessica Dick, musste ebenfalls kämpfen, um die Nase vorn zu behalten. Die Europa-Dritte konnte in ihrer neuen Alters- und Gewichtsklasse noch nicht dieselben Leistungen abrufen wie im Jahr zuvor. Doch den Kampf um den entscheidenden Punkt im Finale gewann Jessica: Mit 10:9 holte sie das letzte Gold für Ailingen.

Florian Jeckl ist der Jüngste im Ailinger Team. Er hatte in Österreich kein Glück: In seinem Halbfinale musste er sich mit 1:11 deutlich geschlagen geben. So blieb dem jungen Ailinger nur die Bronze-Medaille. Die ältesten Sportler, Gökcem Gültekin und Nico Pinkes, traf dieses Schicksal bereits in den Vorrunden.

„Für diesen starken Nachwuchs sehe ich eine tolle Zukunft. Aber unsere etablierten Kämpfer müssen langsam in ihren höheren Altersklassen ankommen und Fuß fassen, damit auch da wieder die Erfolge kommen“, sagt Pistillo abschließend. Mitten in der Taekwondo-Saison, so der Cheftrainer, haben die Kämpfer noch einige Turniere, um zu zeigen was sie können.