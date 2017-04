Regiojnalsport See Ost Ailinger Siegtor aus 50 Metern

TSG Ailingen gewinnt Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B, Staffel 4 beim SC Friedrichshafen mit 4:3 nach einem 1:3-Rückstand.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: SC Friedrichshafen – TSG Ailingen 3:4 (1:1). – Tore: 0:1 (10.) Rutkowski, 1:1 (40.), 2:1 (48.) Krubally, 3:1 (55.) Isenmann, 3:2 (69.) Galic, 3:3 (85.), 3:4 (90.) Haller. – SR: Cihan. – ZS: 120.

Nach dem zwischenzeitlichen Rückstand sahen die Kicker des SC schon beinahe wie der sichere Sieger aus, hatten sie doch nicht nur das Spiel gedreht, sondern sogar bereits 3:1 geführt. Doch der Tabellenführer Ailingen „hat sich nicht aufgegeben“, wie SC-Pressemann Ewald Knapp feststellte. Die TSG machte Druck, während die Hausherren immer mehr abbauten. „Uns ist vielleicht etwas die Luft ausgegangen“, sah Knapp, dass sein Team immer weniger entgegenzusetzen und zudem an diesem Tag nicht den allersichersten Rückhalt im Tor stehen hatte. Das 3:4 in der sprichwörtlich letzten Minute dürfte angesichts dessen, dass der Schuss aus knapp 50 Metern abgegeben wurde, durchaus unter die Kategorie „vermeidbar“ fallen.

SV Ettenkirch – Spfrde Friedrichshafen 10:0 (3:0). – Tore: 1:0 (6.) Graf, 2:0 (10.) Bernhard, 3:0 (32.), 4:0 (54.), 5:0 (60.), 6:0 (64.) Matjas, 7:0 (66.) Braisch, 8:0 (73.), 9:0 (77.), 10:0 (78.) Matjas. – SR: Rudolph. – ZS: 100.

„Wir haben unser Spielsystem geändert“, machte der Ettenkircher Trainer Bernd Fähnrich daran den Schlüssel zum Erfolg aus. Seitdem er seine Mannschaft auf ein 4-4-3 umgestellt hat, attackiert diese den Gegner wesentlich früher und gewann zudem sämtliche Vorbereitungsspiele. Da kamen die Sportfreunde Friedrichshafen natürlich recht, auch wenn Fähnrich betonte, dass das hohe Ergebnis vor allem dem starken Auftritt seiner Elf geschuldet war. Insbesondere Ricco Matjas tat sich hervor, der gleich sieben der zehn Treffer erzielte. „Das ist ja Wahnsinn“, freute sich sein Trainer über diese gnadenlose Effizienz.

TSV Oberreitnau – SV Tannau 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (6.) Gutensohn, 1:1 (68.) Baltes. – SR: Vogel. – ZS: 100. – Gelb-Rot: (65.) Greis (Tannau).

Letztlich zeigte sich der neue Tannauer Trainer Michael Riechel zufrieden mit dem einen Zähler. Zwar war sein Team früh mit 1:0 in Führung gegangen und hätte das 2:0 oder sogar das 3:0 eigentlich nachlegen müssen, doch nach einer Gelb-Roten Karte in der 65. Minute und dem kurz darauffolgenden Ausgleich, bekamen die Hausherren etwas Oberwasser und verschossen zudem noch einen Strafstoß. „Wir haben die Ordnung in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut gehalten wie in der ersten“, lautete Riechels Einschätzung dieser zwei unterschiedlichen Halbzeiten.

SC Bürgermoos – FC Kosova Weingarten 0:4 (0:1). – Tore: 0:1 (2.) Asllani, 0:2 (70.) Testernov, 0:3 (84.) Gashi, 0:4 (92.) Akhlaqi. – SR: Bösch (Eriskirch). – ZS: 60.

Bürgermoos-Trainer Markus Vonbach sah es realistisch: „Kosova hat das verdient gewonnen.“ Angesichts einer desolaten Vorbereitung mit je zwei Abgängen zur Winterpause, zwei Laufbahnenden sowie mehreren krankheitsbedingten Ausfällen war es ihm kaum möglich gewesen, mit seiner Mannschaft vernünftig zu arbeiten. „Wir konnten nur zwei von fünf geplanten Vorbereitungsspiele bestreiten“, beschreibt er die Probleme. Trotzdem hatte seine Mannschaft die Chance zum zwischenzeitlichen 1:1, doch als in der 70. Minute schließlich das 0:2 gefallen war, hatte sein Team nicht mehr wirklich viel entgegenzusetzen.

TSG Lindau-Zech – FV Langenargen 2:2 (1:0). – Tore: 1:0 (15.) Apostolidis, 1:1 (50.) Gierer, 2:1 (65.) Apostolidis, 2:2 (75.) Kaniwar. – SR: Yilmaz. – ZS: 60.

„Im Nachhinein können wir sehr zufrieden sein mit dem Remis“, sagte TSG-Abteilungsleiter Patrick Hielscher. Er hatte mehr Chancen beim Gegner gesehen, die jedoch meistens von Zechs Keeper pariert wurden. „Unser Torwart hat viel rausgeholt“, so Hielscher.