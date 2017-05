Fußball Adnan Sijaric wieder beim SCP

Der SC Pfullendorf hat für die kommende Spielzeit Adnan Sijaric als neuen A-Jugendtrainer verpflichtet. Der 41-Jährige ist ein Pfullendorfer Urgestein und trainierte früher bereits die erste und zweite Mannschaft des Sportclubs.

„Ich bin froh, wieder hier – bei meinem SCP – zu sein“, sagte Sijaric, der mit seiner Familie nach wie vor in Pfullendorf lebt und den Verein bestens kennt. Seine Trainerlaufbahn begann Sijaric als Spielertrainer im Pfullendorfer F-Team in der Verbandsliga, betreute die SCP-Fohlen fünf Jahre im südbadischen Oberhaus. Im Anschluss wurde er Assistenztrainer von Kristijan Djordjevic bei der Regionalligamannschaft, ehe er nach dessen Entlassung den Cheftrainerposten übernahm und zunächst den Verbleib in der Regionalliga sicherte. Nach einer Verschnaufpause heuerte Sijaric 2016 beim TSV Berg an, mit welchem er den Klassenerhalt in der Verbandsliga Württemberg schaffte. Nachdem der TSV in der aktuellen Saison erneut im Tabellenkeller festsaß, entbanden die Oberschwaben ihn von seiner Aufgabe. (stl)