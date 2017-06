Regionalsport See Ost Achtmal ganz oben auf dem Treppchen

Karate Team Bodensee erkämpft sich 15 Pokale an der Internationalen Deutschen WKU-Meisterschaft in Simmern. Der Wettbewerb war die letzte Chance, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren,

Karate: Mit acht ersten, zwei zweiten und fünf dritten Plätzen kehrt das Karate Team Bodensee am Samstag von der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) des WKU aus Simmern in Rheinland Pfalz zurück. Mit mehr als 1500 Startern gehört die IDM, auch „The Battle of the Hunsrück“ genannt, zu einem der größten Turniere weltweit und feierte in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Aus 16 verschiedenen Ländern, von Afghanistan über Mexiko bis zur USA, kamen die Wettkämpfer. Besonders auffällig waren die großen Nachwuchsgruppen im Kumite als auch im Bereich Formen.

Doch in den Hallen am Simmerner Schulzentrum ging es nicht nur um die überdimensionalen Pokale, sondern auch um Punkte für die Weltmeisterschaft. Die Internationale Meisterschaft ist das letzte Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft in Irland.

Die Platzierungen des Karate Team Bodensee, Kumite, von 13 bis 17 Jahren: 1. Elena Jakob (+ 60 kg), 2. Thanathon Bauer (- 60 kg), 3. Charles Sampson (- 55 kg), Charles Sampson (- 60 kg), Thanathon Bauer (- 65 kg).

Über 18 Jahre: 1. Thanathon Bauer (- 60 kg), Katharina Jakob (- 65 kg), Thanathon Bauer (- 70 kg), Niko Moosherr (- 85 kg), Niko Moosherr (- 90 kg), 2. Franziska Jakob (- 55 kg), 3. Kim Lohse (- 65 kg), Riccarda Häußler (+ 65 kg).

Über 35 J.: 1. Martina Wilde (- 60 kg).

Kata Traditionell, über 35 Jahre: 1. Martina Wilde.