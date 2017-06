Regionalsport See Ost Acht tolle Turniere, sieben Sieger in Brochenzell

SchwörerHaus-Sommercup des VfL Brochenzell erneut ein voller Erfolg. 800 Kinder und Jugendliche haben viel Spaß beim Fußball spielen.

Juniorenfußball: Man nehme erstmal perfektes Turnierwetter, gebe dazu ein optimal organisiertes und von Tobias Rist und Maximilian Schön souverän geleitetes Turnier, mixe dies mit spielstarken Mannschaften und setze obendrauf noch eine hervorragende Bewirtung durch das Orga-Team und fertig ist die 7. Auflage des beliebten Turniers um den „SchwörerHaus-Sommercup“. Es war einfach beeindruckend, was die 78 Mannschaften den geschätzt 1000 Zuschauern an diesen zwei Turniertagen geboten haben. Fußball mit hohem Spaßfaktor, dennoch gekennzeichnet von beeindruckendem Leistungsstand sorgte immer wieder für Applaus des sachkundigen Publikums.

Den Anfang machten am Samstag die C-Junioren. Im Modus jeder gegen jeden setzte sich der TuS Immenstaad mit zehn Punkten und 7:0 Toren knapp vor dem SV Kehlen (9 Punkte) durch. Auf den Plätzen folgten der SV Horgenzell, der VfL Brochenzell und derFC Uhldingen. Parallel dazu ermittelten die D-2-Junioren ihren Sieger. Das Finale gewann der SV Deggenhausertal mit 2:0 gegen den SV Horgenzell. Platz drei ging an den VfL Brochenzell II, gefolgt von der SGM Vogt/Karsee, dem TSV Tettnang, dem VfL Brochenzell, der TSG Ailingen und der SGM Kehlen/Bürgermoos.

Der Höhepunkt folgte zweifellos am Samstagnachmittag: 16 Teams mit 3er-Mannschaften am Bambini-Spieltag. Auf drei Spielfeldern ging es richtig rund, die Kinder spielten ohne Wertung und ohne Schiedsrichter mit einer Begeisterung, die sich auch auf die vielen Mamas, Papas, Omas, Opas und sonstige Fans auswirkte. Nebenan spielten auf zwei Feldern die E- und die E-2-Junioren um die Pokale und Urkunden. Bei der E-Jugend gewann die TSG Ailingen mit 3:2 nach 9-m-Schießen gegen den FC Wangen. Platz drei ging an den SV Schmalegg, gefolgt vom SV Kressbronn, der SGM Fischbach/Schnetzenhausen, dem TSV Meckenbeuren, der SGM Ettenkirch/Oberteuringen und dem VfL Brochenzell. Bei den E-2-Junioren setzte sich in einem rassigen Finale der FV Olympia Laupheim mit 1:0 gegen den TSV Tettnang durch. Auf Platz drei folgte der SV Kehlen vor der SGM Ettenkirch/Oberteuringen, SV Kressbronn, SGM Fischbach/Schnetzenhausen, dem SV Horgenzell und der TSG Ailingen.

Am Sonntag startete ein stark besetztes D-Juniorenturnier. Viele Spiele auf sehr hohem Niveau sahen am Ende den TSV Sondelfingen bei Reutlingen knapp vor dem TSV Tettnang. Das Spiel um Platz drei gewann der SV Aichstetten gegen den VfL Brochenzell, gefolgt vom SV Weingarten, SV Horgenzell, SpVgg Lindau, SGM Kehlen/Bürgermoos, dem VfL Brochenzell II und dem TSV Tettnang II.

Viel Betrieb dann nochmal am Sonntagnachmittag, als die 20 Teams derF- und F-2-Junioren ihr Turnier begannen. Bei den F-Junioren gewann der SV Weingarten nach 7-m-Schießen gegen den TSV Meckenbeuren mit 4:2, Platz drei belegte der SV Kehlen vor der SGM Fischbach/Schnetzenhausen, dem FC Wangen, TSV Tettnang, SV Oberteuringen, TSV Eschach, TSG Ailingen und dem VfL Brochenzell. Bei denF-2-Junioren setzte sich der FC Wangen knapp vor dem TSV Tettnang III durch. Auf den Plätzen folgten die TSG Ailingen, der SC Pfullendorf, TSV Tettnang, VfL Brochenzell, TSV Meckenbeuren, der FV Olympia Laupheim und derTSV Eschach.

Ein Riesenkompliment auch an die Schiedsrichter, die über beide Turniertage hinweg hervorragend leiteten und damit entscheidend zum hohen Niveau der Spiele beitrugen. Dank an die Turnieraufsicht von Jugendleiter Mirko Vincelj, dem Orga-Team und all den vielen Helfern, die vor und hinter den Kulissen zum Erfolg dieser tollen Veranstaltung beigetragen haben, und nicht zuletzt den rund 800 Kindern und Jugendlichen, die so viel Spaß am Fußball bereitet haben.