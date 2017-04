Regionalsport See Ost Achberg hat eine Reaktion gezeigt

Fischbach/Schnetzenhausen mit 4:2 besiegt. Der FC Dostluk Friedrichshafen hadert mit dem 0:1 gegen Lindau in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Achberg – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 4:2 (1:0). – Tore: 1:0 (33.) Vogler, 2:0 (65.) Goldbrunner, 2:1 (66.) Nuber, 2:2 (76.) Nuber, 3:2 (80.) Vogler, 4:2 (84.) Goldbrunner. – SR: Buchter. – ZS: 120.

Nachdem Achberg vergangene Woche 3:8 verloren hatte, musste für die Mannschaft von SV-Trainer Josef Heim Wiedergutmachung her. Dies gelang, doch anfangs waren die Gastgeber sehr verunsichert. „Wir haben wirklich gekämpft“, lobt der Achberger Coach, „und so glückte uns vor der Pause die Führung.“ Nach der Pause legte der SVA nach. „Aber dann haben wir die Führung aus der Hand gegeben“, erzählt Heim. Zwei Standardsituationen ließen jetzt die Gäste auf den Sieg hoffen. „Und bei Standards ist die SGM immer gefährlich geworden“, sagt der SV-Trainer. Ein Strafstoß holte seine Elf zurück ins Spiel, ein Konter besiegelte das 4:2. „Am Ende ist der Erfolg schon verdient“, urteilt der Coach, „aber wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Das muss sich noch ändern.“

FC Dostluk/Friedrichshafen – SpVgg Lindau 0:1 (0:1). – Tore: 0:1 (28.) Mennel. – SR: Hessok. – ZS: 50. – Gelb-Rote Karte: unbekannt, SpVgg Lindau (70.).

„Das Spiel verlief wie erwartet“, meint FC-Trainer Serkan Buz. Die Gäste kamen und verteidigten bis zum Schluss. In seinen Augen sind aber seine Jungs der moralische Sieger. „Der Sieg für Lindau ist wirklich unverdient, ich denke, das weiß der Gegner auch“, sagt der Friedrichshafener Coach. Während der Gastgeber viele Chancen hatte, diese aber nicht in Tore ummünzte, beziehungsweise der Ball einfach nicht ins bayerische Tor wollte, hat Lindau dank eines Sonntagsschusses den Sieg nach Hause geholt. „Nach dem Treffer standen die nur noch hinten drin. Während wir das Spiel gemacht haben“, erklärt Buz. Seiner Meinung nach war Dostluk in allen Bereichen die bessere Mannschaft – spielerisch, kämpferisch und auch in der Disziplin. „Lindau konnte uns nur durch Fouls stoppen“, sagt er und spricht seinen Jungs ein großes Lob aus. „Alle haben heute geackert und gekämpft, nur das Glück war nicht auf unserer Seite.“

TSV Schlachters – VfL Brochenzell 0:1 (0:1). – Tore: 0:1 (25.) Konrad. – SR: Klenk. – ZS: 170.

„Wir hatten einen unnötigen Ballverlust und den hat Brochenzell gleich genutzt und in ein Tor verwandelt“, erklärt TSV-Trainer Filipo Rodrigues den Siegtreffer für die Gäste. In seinen Augen ist die Niederlage unverdient, ein Unentschieden wäre definitiv gerechtfertigter gewesen. „In der zweiten Halbzeit haben wir richtig Druck gemacht, uns Chancen herausgespielt, aber leider nicht verwandelt“, erklärt der Coach von Schlachters die knappe Niederlage. Die Gäste dagegen hätten nur eine einzige Torchancen nach dem Fehler der Heimmannschaft gehabt. „In den letzten zehn Minuten haben wir noch mal alles gegeben, leider vergebens“, bedauert Rodrigues. Spielerisch hat er seine Mannen gleichauf mit Brochenzell gesehen, wenn nicht sogar ein bisschen besser als die des Tabellenzweiten. „Die Gäste haben überwiegend mit langen Bällen agiert“, sagt er. Da waren seine Jungs etwas kreativer. „Spitz auf Knopf fasst dieses Spiel ganz gut zusammen“, meint der TSV-Trainer abschließend.

TSV Tettnang – SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz 4:2 (3:0). – Tore: 1:0 (1.) Maurer, 2:0 (21.) Witzemann, 3:0 (26.) Marschall, 4:0 (73.) Ferraro, 4:1 (81.) Eisenbach, 4:2 (84.) Glaser. – SR: Filiz. – ZS: 160.

„Der Spielbeginn war natürlich sensationell“, freut sich der Tettnanger Sportliche Leiter Thomas Helm. Gleich in der ersten Minute schoss sich der Gastgeber in Führung. Ab dann verlief die Partie relativ ausgeglichen, die Gäste hatten auch einige gute Chancen. „Aber je länger wir spielten, desto mehr hatten wir die Partie im Griff“, meint Helm. Zur Pause stand es 3:0, wobei mehr drin gewesen wäre, lautet das Urteil des Sportlichen Leiters. Nach Wiederanpfiff hat Tettnang aufgehört zu spielen. „Die Jungs haben einen Gang herunter geschaltet und zu wenig gemacht“, bemängelt Heim. Zuvor war Tettnang klar das bessere Team, laufstark und präsent. „In der zweiten Halbzeit spielten wir Angsthasenfußball, was zwei Gegentreffer einbracht.“ Zwar konnten die Gäste den TSV nicht wirklich gefährden, „aber die Gegentore waren unnötig“ (Helm). Gegen Brochenzell am Ostermontag dürfe dies auf keinen Fall passieren.

FC Friedrichshafen – SV Oberteuringen 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (40.) Stohr. – SR: Alkin. – ZS: 50.

„Wir haben dem Gegner mal wieder die Punkte geschenkt“, ärgert sich FC-Trainer Damir Alihodzic. Die erste Halbzeit war sehr zerfahren. „Wir waren zu hektisch und haben unsauber gespielt. Das war bislang unsere schlechteste Darbietung in der Rückrunde“, ärgert sich der Coach. Aber sein Team hat sich gefangen und viele gute Chancen herausgespielt – aber mal wieder nicht in Tore umgewandelt. „Erneut passt das Ergebnis nicht zum Spielverlauf“, sagt Alihodzic. In seinen Augen wäre ein Remis verdient gewesen, zumal Oberteuringen nicht so kampfstark aufgetreten ist, wie erwartet. „Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen, sie haben ihr Bestes gegeben. Es sollte einfach mal wieder nicht sein“, meint der FC-Trainer.

TSV Neukirch – TSV Eriskirch 2:2 (1:1). – Tore: 0:1 (25.) Schuster, 1:1 (44.) Sauter, 1:2 (57.) Schupp, 2:2 (63.) Knöpfler. – SR: Staiger. – ZS: 130. – Gelb-Rote Karte: Hillebrandt, TSV Neukirch (81.).

Diese Partie war ein ziemliches Hin- und Her. „Am Anfang haben sich beide Teams abgetastet“, sagt Neukirch-Trainer Bruno Müller. Eine Freistoßflanke aus dem Mittelfeld hat die Gastgeber (25. Minute) dann überrascht und brachte den Gästen die Führung. „Dennoch haben wir ein gutes Spiel abgeliefert, haben ordentlich Druck gemacht“, so der Coach. Eriskirch habe es Neukirch aber auch nicht leicht gemacht. „Die standen sehr defensiv und haben es nur über lange Bälle versucht“, sagt Müller. Umso mehr freut es den Trainer, dass seine Mannschaft vor der Pause noch den Ausgleich erzielte. So geht es für ihn auch generell in Ordnung, dass seine Jungs mit einem Punkt nach Hause gehen konnten. „Es war ein ausgeglichenes Spiel, da ist ein Unentschieden nur gerecht“, meint der TSV-Trainer.