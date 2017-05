Regionalsport See Ost Abstieg souverän verhindert

BG "The Pirates" Bodensee gewinnt Relegation gegen den VfL Kirchheim IV. Die Basketballer bleiben weiter in der Bezirksliga, weil sie beide Spiele gewonnen haben.

Basketball, Relegation zur Bezirksliga: BG „The Pirates“ Bodensee – VfL Kirchheim IV 74:64 (20:17, 42:37, 56:47). – Am Sonntag fand das zweite Relegationsspiel zwischen den BG-Bodensee-Pirates und dem VfL Kirchheim IV statt. Nach dem die Basketballer aus Friedrichshafen und Tettnang bereits in Kirchheim das Hinspiel 62:56 gewonnen hatten, wollten sich die Pirates mit einem weiteren Sieg vor heimischem Publikum den Klassenerhalt sichern. Die BG hätte sich sogar eine Niederlage mit weniger als sechs Punkten Differenz leisten können, machte aber mit dem zweiten Erfolg die Sache klar.

Bei sommerlichen Temperaturen begann das Spiel in der heißen Carl-Gührer-Halle in Tettnang auf beiden Seiten ausgeglichen. Erst ein 9:2-Lauf zum Ende des Viertels verschaffte den Pirates eine 8-Punkteführung. Dank zweier erfolgreicher Aktionen in der letzten Minute konnten die Gäste aber auf 17:20 verkürzen. Aber auch im zweiten Viertel schafften es die Gastgeber nicht, sich entscheidend abzusetzen. Die Zuschauer bekamen am Sonntag bis zum Halbzeitstand von 42:37 ein ausgeglichenes Spiel mit leichtem Vorteil für die Pirates zu sehen.

Auch im dritten Viertel blieben die Kirchheimer auf Schlagdistanz. Erste ein 6:0-Lauf am Ende dieses Abschnittes verschafften den Pirates ihre erste zweistellige Führung, und so ging es mit einem schon deutlicheren 56:47 in die letzten zehn Minuten der Saison. Doch jetzt kontrollierten plötzlich die Gäste das Duell. Mit einem 13:2-Lauf konnten sie mit dem 60:58 sogar die Führung übernehmen. Die Pirates ließen sich dadurch aber nicht verunsichern und konterten ihrerseits mit einem 16:2 Lauf. Damit sicherten sie sich den 74:64-Sieg und den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Für die Pirates geht damit eine lange und durchwachsene Saison zu Ende. Ein großer Dank geht an die Fans für die Unterstützung während der gesamten Saison und vor allem im letzten Spiel. Die Spieler freuen sich jetzt auf eine kurze Trainingspause, bis es wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison weitergeht.

BG Bodensee: Häuptle (10 Punkte), Nobbe (14), Savas (8), H. S. Slansky (9), M. Slansky (5), Voigt (10), Wagner (7), Walk (9), Weyler, Zeller (2).