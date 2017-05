Friedrichshafen 50 Punkte als letzte Zielsetzung

Kontrahent Stuttgarter Kickers II wird zur neuen Runde abgemeldet. Für Ravensburgs Peter Mörth keine Alternative.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – Stuttgarter Kickers II (heute, 15.30 Uhr). – Unter der Woche gaben die Verantwortlichen der Stuttgarter Kickers die Abmeldung der zweiten Mannschaft zur neuen Saison bekannt. „Nur so können wir die Mittel für das Nachwuchsleistungszentrum erhalten, beziehungsweise sogar steigern“, sagt Kickers-Präsident Rainer Lorz laut einer Pressemitteilung des Vereins. Man habe sich zugunsten der Jugend zu dem schweren Entschluss entschieden, ist dem Schreiben zudem zu entnehmen. Ravensburgs Sportlicher Leiter und 2. Vorstand, Peter Mörth, kann diesen Schritt nicht nachvollziehen. „Für mich wäre das undenkbar. Der Nachwuchs wird mit Füßen getreten.“

Zwar kann auf diese Weise mehr Geld in die Jugend und deren Ausbildung gesteckt werden. Aber: „95 Prozent aller Spieler fallen durchs Raster“, glaubt Mörth. Nur die wenigsten Fußballer schaffen mit 18 Jahren den Sprung in die erste Mannschaft – weder in Ravensburg noch eine Liga höher bei den Stuttgarter Kickers. „Im Profibereich ist der Schritt vielleicht noch nachvollziehbar“, sagt Mörth. Dort sei es nicht mehr wichtig, woher ein Spieler kommt. „Im Amateurbereich ist es nicht nachzuvollziehen.“ Mörth denkt dabei an das Beispiel des FC Wangen, der vor einigen Jahren seine U23 abgemeldet und zu dieser Saison wieder eine „Zweite“ zum Spielbetrieb angemeldet hat.

Beim FVR wird sich in dieser Hinsicht nichts verändern. „Ich habe eine völlig andere Strategie“, so Mörth. „Es gibt ja auch Spätstarter, die den Sprung dann über die U23 noch irgendwann schaffen.“ Mörth denkt dabei auch an den aktuellen Oberligakader. Alle Spieler aus den eigenen Reihen kamen als A-Jugendliche, oder in den ersten Aktivenjahren in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Um sich an den Männerfußball zu gewöhnen war dies eine gute Erfahrung. „Unter meiner Ägide wird es sicher keine Abmeldung der zweiten Mannschaft geben“, sagt der Vorstand.

Stattdessen bastelt Mörth fleißig an den Kadern für die neue Saison, ohne dabei Details zu nennen, solange der Spielbetrieb noch läuft. Die erste Mannschaft trifft in den letzten drei Spielen vor der Sommerpause auf Gegner aus der hintersten Tabellenregion. Mörth würde sich wünschen, dass sich die Schützlinge von Wolfram Eitel „mit mindestens sieben Punkten belohnen.“ Allerdings werden die Spiele „keine Selbstläufer“, warnt Mörth. Durch den Rückzug der Stuttgarter stehen diese als erster Absteiger fest. Die Fußballer aus der Landeshauptstadt spielen also allesamt um neue Verträge.

Der FSV Hollenbach, Gegner am kommenden Wochenende, hat dank des Entschlusses aus Stuttgart wieder Chancen auf den Klassenerhalt. Mörth verlangt von seinen Spielern die volle Bereitschaft und macht dies klar. „Ich sage als Vorstandsmitglied: Wenn ich mit Spielern über die Motivation in diesen Spielen reden muss, können sie sich gleich abmelden.“ Eine durchwachsene Saison, mit der Mörth unterm Strich dennoch zufrieden ist, soll positiv beendet werden. „Wir wollen in Ruhe und mit einem guten Gefühl in die Pause gehen.“ Die Mannschaft habe es „viel besser gemacht als alle vermutet haben. Das hat zwischendurch Begehrlichkeiten geweckt, aber man darf den Realismus nicht verlieren.“ Vor der Saison hatte es einen personellen Umbruch gegeben, dennoch stand das Team stets in der oberen Tabellenhälfte. „Wir sind nie in Nöte gekommen, die Jungs haben das bravourös gemacht“, sagt Mörth. Auch das Halbfinale im wfv-Pokal sei ein Erfolg. In den letzten drei Spielen soll die Marke von 50 Punkten überboten werden. Derzeit stehen 45 Zähler zu Buche. Eine machbare Zielsetzung zum Saisonende.