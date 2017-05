Regionalsport See Ost 50 Jahre später noch ein verschworener Haufen

Fußball-A-Junioren des VfB Friedrichshafen waren Ende der 60iger Jahre eine der besten Nachwuchsteams der Klubgeschichte des Fußball-Landesligisten.

Juniorenfußball: Ein Wiedersehen der besonderen Art: Der VfB Friedrichshafen hatte in den Jahren 1966/67und 1967/68 zwei A-Jugend Mannschaften, die mit zu den besten Nachwuchsteams in der Vereinsgeschichte gehörten. Und das ist nun genau 50 Jahre her, Anlass genug, dieses Jubiläum zu feiern. Der Einladung sind von jenen 15 Spielern zwölf Mann gefolgt, die sich in der Stadiongaststätte des VfB getroffen haben. Ein Spieler ist bereits gestorben.

Dass das ein verschworener Haufen war, zeigen nicht nur die längst vergangenen Erfolge. Kameradschaft und Zusammenhalt hatten Priorität. Da wurden nicht nur Ausflüge organisiert, sondern auch an starken und gut besetzten Turnieren teilgenommen. Gemeinsame Kinobesuche, Geburtstagsfeiern und natürlich gemeinsames Essen – auch da waren alle dabei. Ganz hoch im Kurs aber war ein großes Repertoire an Liedern, die regelmäßig gesungen wurden.

In den beiden Spielzeiten wurden die Friedrichshafener Nachwuchsfußballer von Wallo Vögele trainiert, und sie wurden jeweils Bezirksmeister. In den Spielen um die Württembergische Meisterschaft erreichten sie zwei Mal den vierten Platz. In der Saison 1966/67 wurde die Bezirksmeisterschaft mit 38:8 Punkten und 82:15 Toren gewonnen. Überragend die Saison 1967/68 . In 22 Spielen blieb der VfB Friedrichshafen damals ungeschlagen. Er musste nur zwei Unentschieden hinnehmen. Mit 42:2 Punkten hatte er elf Punkte Vorsprung auf den TSV Tettnang und 13 auf den TSV Ravensburg. Der absolute Höhepunkt dieser Saison war das Torverhältnis von 111:14 Toren. Das wurde bis zum heutigen Tag nie wieder erreicht. Allein Josef Rudhart traf 37 mal.

Die beiden A-Jugendteams hatten einen enormen Teil dazu beigetragen, dass die Erfolge bei den Aktiven nicht ausgeblieben sind. Zehn Spieler gehörten zum Kader der ersten Mannschaft. 1968/69 wurde der VfB unter Trainer Bruno Oberhanns Meister der Schwarzwald/Bodenseeliga, gemeinsame Spielklasse des WFV und Südbaden, die höchste Amateurliga. Torschützenkönig wurde Rüdiger Kolip. Vor den Spielen der ersten Garnitur spielte immer die Reserve. So waren immer alle aktiven Spieler beieinander. Auch sie wurden Meister in jener Saison. VfB-Präsident Willy Kaldenbach sowie der Vorsitzende des Spielausschuss, Karl Schmeisser, hatten dafür gesorgt, dass im Hintergrund alles nach Wunsch lief. Als Meister der Schwarzwald/Bodensee Liga nahm der VfB an den Aufstiegsspielen zur 2. Liga Süd teil.