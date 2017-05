Friedrichshafen 34. Friedrichshafener Segelwochen

Viele Regatten im Friedrichshafener Revier. Langstreckenregatta für 20qm Jollenkreuzer.

Segeln: Seit nunmehr 34 Jahren gibt es die Friedrichshafener Segelwochen, die im Jahr 1984 auf Anregung von Willi Ihrig, damals Präsident des SMCF, ins Leben gerufen wurden. Schon zwei Jahre später stiegen die anderen Segelvereine der Stadt mit ins organisatorische Boot dieses Events. Namentlich gelten als Initiatoren Willy Ihrig und Günther Overath vom SMCF, Hellmuth Kraus vom WYC und Hans Scherer von WVF.

Horst Böck, damals Wettfahrtleiter im WVF, drängte darauf den Termin wegen der Feiertage in den Mai zu legen, um möglichst vielen Seglern die Chance zur Teilnahme zu geben, denn bei den Jollenregatten standen vor 30 Jahren oft bis zu 250 Segler in den Meldelisten. Inzwischen umfassen die Segelwochen einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Von der entstandenen Zusammenarbeit und der gegenseitigen Hilfe profitiert jeder Verein, da wird Equipment oder Personal ausgeliehen, oder man benötigt Liegeplätze im Nachbarhafen, weil die eigenen an auswärtige Segler vergeben sind.

Die Graf Zeppelin Regatta des SMCF und die Pokal Regatta des WYC, beide am 20. Mai, sind die nächsten Starttermine für die Segler. Für die Mittelstrecke Friedrichshafen- Immenstaad- Uttwill und zurück zum Bundesbahnhafen, hat Sebastian Sturm, Sportvorstand SMCF bereits 20 Meldungen in der ORC Klasse. Die ‚Yardstick- Teilnehmer‘ gehen seit Jahren zurück, weshalb man auch die Schussenregatta schon seit vier Jahren aus dem Programm gestrichen hat. „Es sind einfach zu viele attraktive Termine rund um den See, und man hat ja privat auch mal was Anderes vor als jedes Wochenende irgendwo zu segeln“, bringt Sturm dennoch Verständnis für die Sportler auf. „Lieber eine Regatta weniger, aber die mit guter Beteiligung und einem anschließend geselligen Abend, zu dem auch die nicht mitsegelnden Klubmitglieder eingeladen sind. Das fördert den Zusammenhalt, die Zeiten wo man noch ein Stegbier trinkt und dann zum Duschen heimgeht, sind vorbei“, ist sich auch Ralf Steck, Klubpräsident des SMCF, sicher.

Das sich in den Jahren viel geändert hat und man das Problem, die Jugend im Verein zu halten nur dann in den Griff bekommt, wenn man ihr frühzeitig Verantwortung überträgt und viel Spielraum für eigene Ideen lässt, bestätigt auch Oswald Freivogel, Präsident des WYC, der keine Nachwuchsprobleme hat. Viele Regatta segelnde Kinder, und sehr engagierte, hoffnungsvolle Talente die in der neuen J 70 Klasse segeln, sowie einen einsatzfreudigen Mannschaftspool der an der Segelbundesliga teilnimmt, gehören zum WYC. „Der Verein übernimmt größtenteils die Kosten, aber ohne Mithilfe der Eltern geht im Segelsport nichts, weshalb ich mich seit Jahren bemühe sie von Anfang an mit einzubeziehen“, so Freivogel, in dessen Klub als Abschluss der Segelwochen am 24./25. Juni der Seemooser Opti-Pokal ausgetragen wird.

Beim WVF immer auf das Pfingstwochenende terminiert, sind die Pokalregatten der 15- und 20qm Jollenkreuzer, die dieses Jahr in der 20er-Klasse als Süddeutsche Meisterschaft gewertet werden. Im Rahmen der Segelwochen plant man eine Langstreckenregatta für die Zwanziger JK. „Bereits 20 Meldungen sind für die Einheitsklasse eingegangen, circa fünf weitere wird es bis zum Start am 28. Mai vermutlich noch geben“ meint Ossi Münzer, Präsident des WVF. "Die Langstrecke haben wir ins Leben gerufen, weil die meisten Bootseigner von Fischbach zur ihrem nächsten Klassenevent nach Österreich gehen und der Wasserweg nicht nur der kürzeste, sondern als Regatta auch der unbürokratischste Weg war. Die Strecke wird von der Fischbacher Bucht nach Bregenz führen, wobei ein Kontrollposten in Langenargen zu passieren ist. Bei Windmangel können wir das als Zieldurchlauf nutzen“, erläutert Münzer und ist froh, dass sich viele Mitglieder als Wettfahrthelfer, Bootsbegleiter und Landorganisatoren gemeldet haben.